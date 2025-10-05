Rozblikáme Česko: Vypínání blinkrů. Ani to spousta řidičů nezvládá!
Zatím jsme hlavně poukazovali na případy, kdy řidiči neblikají, ač by měli. Nyní to bude naopak. Probereme případy, kdy řidiči zapomínají blinkry vypnout.
Mezi testovými otázkami pro žadatele o řidičské oprávnění se před lety objevila následující úloha: Řidič před vámi zřejmě zapomněl vypnout směrová světla a dává znamení o změně směru jízdy vlevo. Co uděláte? Správná odpověď je, že ho nebudete předjíždět.
Vypnout včas směrovky je stejně tak důležité jako je včas zapnout. Kdo bliká, ač žádný manévr nechystá, zbytečně jen mate okolí. A je jedno, zda bliká doleva, doprava, nebo dokonce výstražnými na obě strany. Stejně tak, jako jsou případy, kdy je třeba použít dálková světla, a kdy to nejde, platí to i pro blinkry. Původně jsme chtěli použít srovnání s mlhovkami, ale to by bylo dost zavádějící, neb světla do mlhy jsou další bolestí našich silnic. Ostatně svícení a používání mlhovek se budeme někdy v budoucnu taky věnovat.
I v komentářích, které nám zanecháváte na sociálních sítích u statusů o naší blikací kampani, se řada z vás vyjádřila v tom smyslu, že je třeba řidiče učit také správně svítit. Ale pojďme zpátky k blikání a našemu dnešnímu tématu. Tím je včasné vypínání blinkrů. To je nešvar asi nejméně častý ze všech, které jsme zapsali do našeho desatera, ale bohužel se s ním také setkáváme.
Automatické vypínání
V autě je těžší nepřestat včas blikat než na motorce. Už staré stodvacítky měly vačku na vypínání blinkrů, když řidič srovnal volant. Někdy to může být na obtíž, když je třeba blikat a přitom točit volantem tak, že se blinkry vypnou samy. Ale až na výjimky je to pohodlné. U motorek je to trochu jinak.
Sice se už dnes motocykly taky vyrábí s automatickým vypínáním blinkrů, ale nejde ještě o standard u úplně všech strojů. Zatímco v autě srovnáte volant a blikačky se vypnou, na motorce je třeba je vypnout ručně. Některé dražší motorky umí poznat, že se jezdec narovnal a stroj už není v náklonu, a blinkry vypnou. U levnějších či starších strojů to ale zatím není, a tak je třeba zásah řidiče.
Občas tak můžete vidět na rovině motorku se zapnutým blinkrem, ač v dohledu není žádná odbočka nebo překážka či důvod měnit směr jízdy. V takovém případě by mělo platit pravidlo z úvodu tohoto textu, tedy že takového řidiče nebudeme předjíždět. Zatímco v autě slyšíme cvakání blikaček, na motorce řidič nic takového neslyší, takže ho netrkne, že blinkr nevypnul.
Jistě jste už viděli i jezdce na skútru, který neblikal správně, ale neděje se to často. Ne kvůli vyhláškám nebo pocitu, že tím ukážeme světu nějakou nadřazenost. Jde o nutnost. Autor tohoto textu jezdí denně na skútru a nabízí jednoduché vysvětlení: Když nedáme těm na čtyřech kolech včas vědět, co máme v plánu, skončí to ťukancem. Auto bude mít možná rozlomený nějaký plast nebo lehce škrábnutý lak. Skútrista ale bude mít zlomenou kost nebo sedřenou kůži. A tak je blikání na skútru nutnost. Což by vlastně mělo být i u ostatních.
Kdy přestat
Zatímco pro zapnutí blinkrů je ideální doba cca pět vteřin před vlastním manévrem, po manévru to neplatí. Tady opravdu není třeba lidem v ulici, kam jste zabočili, sdělovat, odkud jste přijeli. Řízení a dávání různých znamení nejsou tolik o tom, co se stalo, ale co se děje a dít bude. Jestli jste přijeli zleva, zprava, přiletěli z Marsu nebo se v ulici objevili po teleportaci, je irelevantní, lidověji řečeno šumák. Mnohem důležitější je vědět, kam míříte.
Blinkr tak můžeme vypnout hned po odbočení, předjetí, změně pruhu nebo odjetí od obrubníku. Pokud se nám po narovnání volantu blinkry samy vypnou, je až na výjimky nesmysl je znovu zapínat. Je-li už jasné, kam jedeme, protože jsme už skoro za křižovatkou, není třeba se opětovným blikáním nějak zatěžovat.
Další věc, na kterou nesmíme zapomenout, je vypnutí výstražných blinkrů, když se kolona dá zas do pohybu a řidičům za námi už nehrozí nebezpečí. To je sice věc, kterou většina motoristů dělá správně, ale pro úplnost přidáváme i toto pravidlo.
Pokud jste dočetli až sem, děkujeme a máme opět prosbu. Mluvte o blikání s lidmi ve svém okolí, dejte jim přečíst tento článek a pomozte nám šířit osvětu. Jistě si sami ve svém okolí všímáte toho, jak se na silnicích bliká špatně. Snad i díky vaší pomoci se to alespoň trochu zlepší.
Denní světla a blinkry
U moderních aut slouží blinkry zároveň jako denní světla. Bílá svítilna zhasne a začne fungovat jako žlutý blinkr. Po jeho vypnutí zase začne svítit bíle. LED diody umí měnit barvy, a tak se jedna řada diod, instalovaná zpravidla v předním nárazníku, využívá jak k dennímu svícení, tak blikání. Aby blinkr lépe vynikl, musí denní svícení, tedy bílé světlo, zcela zhasnout. Proto se na těchto dvojfunkčních svítilnách nestřídá při blikání bílá se žlutou, ale bílá při zapnutí směrovek zcela zhasne.