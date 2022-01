Rozhovor s Agátou Hanychovou: Obytňák znamená neskutečnou svobodu!

Přes léto spala jen dvě noci mimo svůj přestavěný Volkswagen Crafter. „Když mám jet do hotelu, vyskočí mi vyrážka. Vždyť já mám v tomhle autě úplně všechno,“ hlásí modelka Agáta Hanychová.

Otočila o 180 stupňů. Přepychové pětihvězdičkové resorty letos Agáta Hanychová vyměnila za obytný Volkswagen Crafter, s nímž procestovala Evropu křížem krážem. Právě otevírá jeho zadní dveře před domem v Suchdole a zve nás na palubu do příjemného interiéru.

Upřímně jsme čekali větší brajgl…

Do osobáku, kde dovolím dětem dělat vážně cokoliv, vás kvůli nepořádku nepustím. Ale tady, kde se spí, si udržuju pořádek. A jsem moc ráda, že si toho všímáte. Já totiž jinak nejsem ten typ, který zakazuje skoro dýchat ve voze. To není můj styl.

Není ta čistota spojená s tím, že vám je v obytném voze fakt hezky?

Něco na tom bude. Asi mi neuvěříte, ale vlastnit obytňák byl můj sen od dětství. Doopravdy.

Co bylo impulzem si ho pořídit?

Dvě věci: Jednak covid, který omezil cestování, respektive leteckou dopravu. Najednou jsem cítila potřebu být nezávislá. A za druhou věc označuju sílu sociálních sítí, kdy mi vyskakovaly fotky s touhle tematikou, kde jsou ti lidé pořád tak šťastní. Chtěla jsem si vyzkoušet, zda se nejedná jen o nacukrovanou pózu.

Je to fakt tak super?

Když jsem tam poprvé vlezla, řekla jsem si: ty vole, to není pro mě. A teď? Když mám jet do hotelu, vyskočí mi vyrážka. Vždyť já mám v tomhle autě úplně všechno!

A crafter řídíte, nebo se necháváte vozit?

Řídím, ale nikdy nechci být uvnitř sama. Nicméně když můžu, nechávám pozici za volantem příteli. Přece jenom kluci mají lepší odhad než my ženské – a to si myslím, že nepatřím mezi nejhorší řidičky. A ještě jedna věc.

Která?

Musela jsem si zvykat na manuál, protože si už deset let hovím pouze s automaty. Schválně jsem si ale zkoušela rozjezdy ze strmého kopce – a ani jednou mi to nechcíplo.

Svět motorů 03/2022

V kolika se tady vyspíte?

Vůz je uzpůsobený pro pět. Byť přiznám, že delší trasy absolvujeme ve dvou s přítelem. Děti stejně nejsou takoví dobrodruzi jako já. A hlavně: syn uvnitř marně hledá wifi, čili se do několikadenních výletů příliš nehrne.

Kam jste dojeli nejdál?

Do Španělska. Nejvíc mě ale bavily Alpy, kde jsme často usínali pod vrcholky, ráno nás budily kozy. Byla to nejkrásnější vstávání s úžasnými výhledy. Obyťnák totiž znamená neskutečnou svobodu. Dokládá to i fakt, že jsem pouze dvě noci během prázdnin trávila mimo něj.

Vaříte v něm?

To je další zjištění, které mě překvapilo. Mám tady plynový sporák s dvěma plotýnkami, gril – a odmítám chodit do restaurací. Spíš se lidé naučili chodit ke mně. Vždycky někam přijedeme k vodě, zajezdíme si na wakeboardu a hladoví kluci potom za mnou chodí s talíři.

To zní všechno tak pohádkově. My chceme slyšet taky něco negativního, co vyvádíte za volantem.

Hodně kouřím a piju red bully. Taky se dokážu ze Suchdolu do Dejvic ráno perfektně nalíčit. A potom ten zmiňovaný bordel v osobních autech.

S pokutami jste na tom jak?

Dostávám za parkování. Sice parkuju velmi dobře, ale bohužel všude.

Patříte mezi typické ženy, které řeší hlavně barvu vozu?

Ta je mi úplně ukradená. Pro mě je zásadní, aby mělo auto zrcátko se světlem i u spolujezdce kvůli líčení.

Vyličte nám nyní své motoristické začátky.

V patnácti jsem si udělala papíry na motorku a ještě před osmnáctinami řidičák na auto. Nesnášela jsem autobusy a potřebovala jsem být co nejdřív mobilní.

A současnost vypadá jak?

Pořád stejně. Život bez aut si nedokážu představit.

Radost na parkovišti

Moje první auto byl modrý Opel Tigra. Dostala jsem ho k osmnáctým narozeninám od mamky. Dala mi na parkovišti do rukou klíčky a řekla, ať si dárek najdu, že ho určitě poznám. Podívala jsem se na krásné sportovní kupé a problesklo mi hlavou, že tohle nemůže být ono. Tak jsem se vydala ke starší škodovce, přiznám, trochu zklamaná. Máma to nevydržela a začala na mě volat, že ten modrý opel je vážně pro mě. Šlo o jeden z nejhezčích zážitků v životě.“

Agáta Hanychová