Rozhovor s hercem Radimem Fialou: Miluju klasiku!

Herce Radima Fialu provázejí auta a motory od dětství. Povídání o všem, co je s nimi spojené, si náramně užívá. Televizní diváci jistě poznají doktora Petra Hanáka z Ordinace v růžové zahradě.

Bylo snadné najít čas, ale v době koronavirové složitější najít místo k setkání. Nakonec jsme rozhovor i následné focení uskutečnili v redakci a jejím blízkém okolí.

Do redakce jste přijel černým krasavcem z Mladé Boleslavi, jaký to má důvod?

Oslovilo mě marketingové oddělení Škody prostřednictvím společnosti Peppermint. Chtěli známé tváře, které se s jejich auty objeví mezi běžnou populací. Nabídka se mi líbila, navíc vozy jsou to opravdu skvělé. Mají eleganci a šmrnc. Takže nebylo co řešit. Současné škodovky jsou na pohled určitě hezčí než jejich koncernoví sourozenci. Dostávají mě také drobné detaily jako v kufru termoska, deka nebo třeba škrabka, všechno se znakem Škody. Jsou to sice na první pohled drobnosti, ale právě v nich se skrývá genialita. Jak se říká, v detailu se skrývá bůh!

Čím jezdíte aktuálně?

Mám k dispozici černý Superb 4x4 s výkonem 200 kW. Je to velké, pohodlné rodinné auto, jaké bych doporučil s klidem každému. Technologických vymožeností je tam na můj vkus spousta, ale takový je současný trend. Když jsem ho viděl poprvé, přistihl jsem se, jak jdu kolem něj a hladím si nádherné křivky auta, jak mě fascinovaly. Víte, že ve skutečnosti je hezčí než na plakátu? Navíc boky zdobí úzká bílá linka. Přesně taková, jakou nosí některé mé oblíbené anglické vozy.

Co vás ještě zaujalo?

Mám nezapomenutelný zážitek, když jsem cestoval večer z Jizerských hor a telefonoval s maminkou. Na chvíli jsem zastavil, polem se líně povalovala mlha, přes střešní panoramatické okno se v autě objevila krásná noční obloha a kousek ode mě se zastavily srny, a do toho ještě z infotainmentu se linula příjemná hudba... Úžasný moment, nádherná atmosféra, zůstal jsem úplně paf! Jak z reklamy na šťastného motoristu.

Jakým způsobem se zrodil váš vztah k motorům?

Miluju auta a několik generací naší rodiny je s nimi spřízněno. Dědeček a oba rodiče byli a jsou výbornými řidiči. Táta pracoval jako automechanik, a dokonce jezdil závody do vrchu na Ecce Homo. Zkušenosti za volantem jsem získával na stejšnu Škoda Octavia z 60. let, kde se jednička řadila od sebe a dopředu. Když mi bylo třináct, půjčil mi otec auto na poli a nechal mě vyřádit se, dokud neprojedu nádrž naší Chrchle, jak se doma autu tehdy říkalo.

Svět motorů 01/2021

Takže jste měl pestré dětství?

Ještě mnohem víc. Dědeček s babičkou měli v Brně - Starých Bohunicích pole, kde jsme orali se starým Moskvičem 403, kterému se říkalo Ragulin. To bylo nezničitelné auto a potkaly nás ním neskutečné věci. Stoupli jsme si například s maminkou na radlici, táta zařadil zpátečku a orali jsme. Nebo jsme plnili barely s vodou, čtyři sta litrů se odvezlo na pole a zalévalo. Když bylo auto moc naložené a nebylo v něm místo, strčil mě táta nahoru na zahrádku a já se tam vezl roztažený jako žabák.

Kdy jste si udělal řidičák?

Až v jedenadvaceti. Když jsem vlezl do žigulíku a zkoušel řadit jako ve stejšnu, křičeli na mě, abych tam nedával tu pětku. Měl jsem však v autoškole velice osvíceného učitele, který mě naučil například řízený smyk, jak stát v kopci na spojce a řadu dalších zvyklostí.

Kolik automobilů jste vlastnil?

V životě jsem jezdil se spoustou vozů, ale de facto vlastnil jenom tři. Všechno byly saaby. Postupně 9000i, 900 Turbo a 95 Aero, které mám dodnes. Je to už devatenáct let a má najezděno 396.000 kilometrů.

Proč jsem si pořídil takové auto?

Vzpomínám si, že v Brně s ním jezdil Bolek Polívka a můj velký kamarád Jiří Pecha, zvaný Peca, a po něm ještě několik dalších herců. Když jsem dostal v roce 2000 honorář za film Tmavomodrý svět, napadlo mě koupit si saab. Byl to rok výroby 1989, celý včetně interiéru v tmavomodrém provedení a s řadou technických detailů uvnitř, za které se nemusí stydět spousta současných automobilů.

Jste příznivcem jedné stopy?

Když se kluci svého času proháněli na mašinách, slíbil mi táta Simson 175 Enduro za předpokladu, že si vylepším vysvědčení. Jakmile jsem mu ho s pýchou ukázal, stroze řekl, že motorku vyprodali, a já o ně najednou ztratil zájem. Užil jsem si je jen jednou v životě. Při návštěvě u strýce v Jižní Africe, kde se jelo tři sta kilometrů na piknik vyznavačů harleyů. To byl silný zážitek. Paradoxně v prvním filmu, kde jsem hrál (Stůj, nebo se netrefím), mi scénář předepsal roli motospojky.

Kolik kilometrů najezdíte ročně?

Dříve až šedesát tisíc, v posledních několika letech tak dvacet. Z tohoto objemu je sedmdesát procent jízdy po Praze, zbytek s rodinou mimo hlavní město.

Jaké moderní technologické vymoženosti používáte?

Mám rád posilovač řízení, ale nesmí to být přehnané, aby člověk neztratil správný cit pro auto. Na druhou stranu systém stop-start je absolutní nesmysl. Ušetří možná nějakou setinku paliva, ale naprosto kazí baterii a po dlouhodobém užívání ničí i samotný motor. Třeba čtečka dopravních značek by měla být volitelná, stejně jako asistent jízdních pruhů nebo z mého pohledu parkovací asistent. A to nemluvím o dalších věcech.

Dáváte přednost automatické, nebo manuální převodovce?

Než přišel superb, držel jsem se zásadně „kvedlačky“, abych si řídil jízdu podle svého. Teď už si člověk zvykl na automat a musím říci, že to má výhody. Zvláště když zařadím sportovní režim. Snažím se v rámci možností přijmout vývoj automobilů, jaký je.

Máte za sebou nějakou havárii?

Všehovšudy jenom jednu ještě v době, kdy jsem měl řidičák jenom pár let. V Náměšti nad Oslavou mi to na zledovatělé silnici uklouzlo a já trefil kamarádovo auto na špičku předku. Naštěstí to odnesla jenom trocha plechů. Ovšem i po čtvrtstoletí mám ty chvíle před očima a pořád si je pamatuju.

Může se herec učit za volantem texty?

Spíše bych řekl, že si je může předříkávat, připravovat si repliky na představení či natáčení. Občas to tak dělám, ale ponejvíce v autě poslouchám rádio. A když ne, telefonuji a používám vůz jako kancelář.

Jaký máte názor na ženy za volantem?

Když jsou krásné, proč ne.

Řídíte při natáčení?

Jistě. Občas se soustředím na řízení natolik, že vypadnu z role a záběr se musí opakovat. Řídit auta při filmování není složité, náročné je zastavit přesně na místě, které po vás chce režisér.

Máte vztah k motorsportu?

Snažím se udržovat si všeobecný přehled o všem, co se v této oblasti děje. Na prvním místě pro mě byla vždycky formule 1. Díky tomu, že jsme bydleli v Brně, dosáhl k nám signál rakouské televize ORF a jako už malý kluk jsem hltal přenosy na černobílé televizi.

Komu jste tehdy fandil?

Za nejkomplexnějšího pilota považuji Nikiho Laudu, jehož souboje s Jamesem Huntem měly kouzlo. Samozřejmě do tohoto mého obrazu krásně zapadá film Rivalové o jejich bitvě o titul v roce 1976. Nejzábavnějším jezdcem současné formule 1 je ovšem Kimi Räikkönen.

Čím si vás získal?

Miluju jeho poznámky, když mu z boxů připomínají, jak má řídit, a on jim jen lakonicky odpoví: Nevíš, o čem mluvíš. Nikdy jsi takové auto neřídil…. Pamětníci si určitě vzpomenou, jak zabloudil v průtrži mračen v Brazílii při nájezdu do boxů. Kam se na něj hrabe Hamilton nebo nafoukaný Verstappen.

Michael Schumacher mezi vaše oblíbence nepatřil?

Mluví se o něm jako o nejlepším jezdci historie. Pokud jde o umění ovládat auto, tak ano, ale po stránce sportovního chování měl určitě mezery.

Byla řeč o filmu Rivalové. Sledoval jste jenom děj, nebo i jako herec řemeslnou stránku snímku?

Mnohem více jsem si ji užil při sledování filmu Le Mans 66, který vrátil člověka do doby, kdy závodění byla velká zábava. Kamera byla fantastická, ukazovala krásná kontra proti světlu, hrála si s detaily. Pouštěl jsem film svým synům, kterým je sedm a devět let, a taky se jim hodně líbil.

Neměl jste někdy chuť si sám vyzkoušet závodní auto?

Byl jsem na předvádění Škody Fabia WRC 2, kdy mě vozil Honza Kopecký. Hodně se mi to líbilo, brzdění ani zrychlení mi nedělalo problémy. Naopak jsem si hrál s myšlenkou, že mu řeknu, aby mi to půjčil, a já mohl auto řídit sám.

Co motoristického byste si chtěl v životě ještě splnit?

Jsem milovníkem anglických vozů. Rád bych si zkusil Rolls-Royce Corniche první a druhé generace. A co Bristol, nebo Gordon-Keeble? A k tomu bych se ještě svezl s JK 2500…

Radim Fiala