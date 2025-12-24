Největší perličky z pojišťovny: Nadržení ptáci, trkající kozel i kombajn na zahradě
Mezi miliony pojistných událostí v Česku se každoročně najdou i zajímavé a úsměvné historky. Kooperativa letos například řešila následky řádění trkajícího kozla či řidičské umění manželky jednoho z klientů. Co dalšího jsme ještě zažili?
Lidé v pojišťovnách se každoročně setkají s miliony příběhů. Některé z nich jsou smutné, najdou se ovšem i takové, které by mohly posloužit jako námět na pokračování oblíbeného televizního cyklu Bakaláři, který se na obrazovkách objevil již v roce 1971.
Například v pojišťovně Kooperativa každoročně řeší okolo 700 tisíc pojistných událostí, což je asi 2700 případů v rámci pracovního dne. Většina z nich jsou běžné případy, uzavřené a vyplacené do několika dnů. Nad některými se o všem člověk musí trochu pozastavit. Třeba když jeden z klientů při poškození vozu nahlásil toto: „Nadržení drobní ptáci během svých námluv či zápasu náhle změnili směr letu o 180° a vlétli přímo do spodní čelní části vozu na straně řidiče.“
Další pak měl trable s domácím zvířectvem: „Slyšel jsem velké rány do plechu, vyšel jsem před dům a zjistil jsem, že mi kozel trká do mého auta.“ A nebezpečná nejsou jen samotná zvířata, ale také to, co z nich vypadne: „Od holuba odlétl trus a pecka v něm obsažena rozbila čelní sklo. Tak hezký den.“
Velkým rizikem je i hmyz, například: Řidička pojištěného vozidla přijížděla na parkoviště, při čemž řidičce okýnkem do vozidla vlétla velká vážka, řidička zpanikařila, strhla řízení a došlo k nárazu do dopravního značení.
A pozor dávejte také na to, co si přejete. Případně zadávejte úkoly co nejpřesněji: „Dal jsem za úkol mladší sestře, aby mi umyla auto. Umyla ho houbičkou na nádobí a poškrábala lak na celém autě.“
Do kuriózních situací se můžete samozřejmě dostat i vinou někoho jiného, například neopatrného zemědělce. Jeden z klientů škodu popsal takto: „Jak ke škodě došlo, jsem neviděl, jen jsem slyšel rámus a zemědělský stroj mi najel do zahrady.“
A ještě jedna hláška, z které ovšem nededukujeme, že ženy jsou horší řidičky než muži: „Mojí ženě se zdál vjezd do domu příliš úzký, tak ho autem trochu rozšířila.“
A co vy? Potkala vás letos (nebo jindy) nějaká podobně kuriózní nehoda? Podělte se s námi o tom v diskuzi.
Zdroj: Kooperativa, foto: Kooperativa a auto.cz, video: HSZ Karlovarského kraje