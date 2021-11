Rozhovor s odborníkem na LPG. Ivan Indráček: LPG bude vždy za půlku benzinu!

Ivan Indráček léta propaguje LPG nejen jako ekonomickou, ale i ekologickou alternativu. Poukazuje nejen na nízký obsah škodlivin v exhalacích z jeho spalování, na příznivou bilanci CO2. Rozhovor jsme však tentokrát stáčeli na to, co české motoristy trápí nejvíce: vysoké ceny.

Jak se zásadní zdražení energií zatím projevilo na cenách LPG?

Ceny LPG mají stejně jako klasické pohonné hmoty určitý rozptyl. Dnes se pohybují v rozmezí 15,50 až 19,50 Kč/l. Průměr je kolem 17,50 Kč/litr. V červenci byly asi o dvě až tři koruny nižší.

Takže LPG zdražilo zatím podstatně méně než třeba zemní plyn CNG.

Ropa a zemní plyn mají každý „svůj život“. LPG je navázáno primárně na ceny ropy, neboť z ní se z velké části vyrábí. Stávající krize se týká především zemního plynu. Částečně za ni může EU, částečně jde o politickou hru Ruska i Německa.

Minule jste nás překvapil informací, že zhruba polovina LPG pochází z těžby zemního plynu. To by ale nahrávalo myšlence, že nakonec zdraží stejně jako on. Majitelé vozů na CNG dnes platí i přes 50 Kč za kilogram. Tedy dvojnásobek toho co ještě před pár měsíci.

Vypadá to tak, že vytěžený zemní plyn, tedy metan, se musí čistit od ostatních „cizích“ látek. Ty se jímají a část z nich je propan či butan, takže LPG. Současná krize zemního plynu není o těžbě, ale dodávkách, zásobách, poptávce a spekulacích, takže tento zdroj zůstal nedotčený. Na našem území pak stále převažuje LPG z tradiční destilace ropy, tedy vyráběné v rafi neriích.

Přesto se hovoří o tom, že cena zemního plynu táhne nahoru i ostatní energie.

Zemní plyn je topným médiem. Pokud je ho málo nebo je drahý a protože uhlí už si některé země zakazují, přicházejí na řadu náhrady: elektrický proud nebo topný olej, což je v podstatě nafta. A ve chvíli, kdy významně roste poptávka po topném oleji, stoupá cena jeho i cena nafty. Zemní plyn je také například používán v krakovacích jednotkách při výrobě benzinu, takže jeho cenu ovlivňuje i přímo.

Čili zdraží-li zemní plyn, jdou nahoru též ropná paliva. Ale toto druhotné zdražení není už tak velké jako to primární u zemního plynu.

Podle vás tedy opravdu nehrozí, že LPG zdraží stejně jako zemní plyn či elektrická energie?

Nezdraží. Kromě skutečnosti uvedené v předešlých odpovědích je zde ještě jeden důvod. Trh s LPG, které se rozváží cisternami, je v Česku extrémně konkurenční. Máme mnoho distributorů i čerpacích stanic. V případě CNG je situace jiná. Plnicí stanice se silnými kompresory jsou drahé a mohou být jen tam, kam vede plynová potrubní přípojka. Prodejců zemního plynu je tak na trhu málo, konkurence omezená, což přeje růstu cen.

I čeští motoristé se už mohou setkat s bio LPG. Prodáváte je dobrovolně, či vás do toho někdo nutí?

LPG má prozatím v souladu s pravidly EU výjimku, nemusí plnit ani požadavky snižování emisí, ani povinný podíl biosložky. V tom má proti naftě či benzinu výhodu. Je to proto, že samo LPG je alterntivním palivem, díky vyššímu podílu vodíku vůči uhlíku má nižší emise CO2 proti naftě i benzinu – vzniká více vodní páry. Velmi dobře vychází i v celkové uhlíkové stopě, kde se hodnotí emise CO2 při těžbě, výrobě i transportu. V tomto pohledu je dokonce lepší než dříve protežovaný stlačený zemní plyn CNG. Ještě lépe proti zemnímu plynu vychází, když se zhodnotí celkový vliv na globální oteplování. Zemní plyn totiž při těžbě vždy v určité míře uniká do atmosféry, a jelikož jde o metan, pohlcuje UV záření ještě násobně více než oxid uhličitý.

Nicméně i tak je jasné, že vzhledem k tlaku na uhlíkovou neutralitu Evropy čistě fosilní palivo dlouhodobě neobstojí. Sektor LPG proto aktivně přichází s plynem z obnovitelných zdrojů. Náklady na jeho výrobu jsou samozřejmě vyšší, ale protože se zatím přimíchává jen malé množství, výsledný produkt citelně neprodražuje.

Dokážete vyčíslit, o kolik méně CO2 vznikne při spalování LPG třeba proti naftě?

Spálením jednoho litru nafty vznikne 3414 g CO2. Z jednoho litru LPG jen 1855 g. I pokud započítám odlišnou hustotu a převedu to na kilogramy, vznikne spálením LPG o 943 g CO2 méně než spálením nafty.

Cena LPG podléhá značným sezonním výkyvům – paradoxně opačným než benzin. Tedy levné je v létě a drahé v zimě. Čím je to dáno a bude tomu tak i letos? Tím trochu míříme k otázce, jaká je cenová prognóza a kdy se konečně zase dočkáme kýžených desetikorunových cenovek.

LPG je významným topným médiem. Proto jeho cena roste zejména v zimním období. Ostatně podobné je to s motorovou naftou, která je svým složením totožná s lehkým topným olejem. I ta je v tuhých zimách obvykle dražší než benzin, i když po zbytek roku byla levnější. Toto „železné pravidlo“ je samozřejmě někdy posilováno, jindy naopak bouráno různými jednorázovými událostmi typu velké havárie v rafi neriích, krizové politické situace v citlivých regionech či covidu. Tedy událostmi, jejichž vliv je silnější než pouhé zvyšování a snižování poptávky související s topnou sezonou. Když to zjednodušíme, produkty, které se kromě pohonu vozidel používají i k výrobě tepla, bývají v zimě (v době vyšší poptávky) dražší.

Cenová výhodnost LPG je dána zejména nižší spotřební daní proti benzinu nebo naftě. Tato výhoda by měla být zachována i do budoucna – stát nemá důvod daň zvyšovat, naopak má potřebu podporovat alternativní paliva na trhu, přitom LPG je nejrozšířenějším a nejdostupnějším z nich. Můžeme se tedy spolehnout, že cena LPG se bude i v dalších letech pohybovat kolem poloviny ceny benzinu, čímž také odpovídám na otázku. Pokud bude benzin zpět na 26 korunách, setkáte se u stanic LPG opět s vysněnou cenovkou 10,90 Kč/l.