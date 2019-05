Roztomilý elektromobil Hondy jde ve stopách e-tronu. Kamery místo zrcátek dostane ve standardu

Na elektromobil Honda E se opravdu těším. Elektrický pohon mi dnes v malých městských autech dává asi největší smysl a cit Japonců pro spojení moderny a retro vzhledu si rozhodně zaslouží pochvalu. Na některých trzích už lze elektromobil objednat, u nás zatím ne. Ale nebojte, Honda jej v České republice určitě nabídne.

Už koncept se ukázal s kamerkami namísto konvenčních zrcátek, ale upřímně jsme si nemysleli, že by Honda toto řešení nasadila do sériové produkce. Jenže opak je pravdou a Hondu E tak skutečně pořídíte s tímto moderním prvkem. Slušelo by se říct, že po vzoru Audi e-tron, jenže na rozdíl od čtyř kruhů Honda nejspíš klasická zrcátka vůbec nenabídne. Kamery se údajně stanou součástí standardní výbavy.

Obraz z kamerek bude promítán na dvě šestipalcové obrazovky umístěné na okrajích přístrojové desky. Řidič bude moci například nastavit jas displejů podle okolního světla. Japonci říkají, že jde o ideální umístění tak, aby řidič mohl přirozeně sledovat dění za ním. Počkejme si na první dojmy, ale minimálně z prvních fotek to vypadá, že obraz bude na očích více než v případě e-tronu.

Kamery budou disponovat dvěma různými zobrazeními se standardním a širokoúhlým pohledem. Líbí se mi i to, že na rozdíl od e-tronu nejsou umístěny na obrovských držácích, ale v karoserii jsou zapracovány a poznání decentněji.

Japonci navíc slibují kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek, například v noci či mlze. Právě to jsem u kamerek e-tronu považoval za jednu z největších výhod. Viděli jste totiž i to, co byste v konvenčním zrcátku mohli snadno přehlédnout.

Už dříve Honda prozradila, že elektrické „éčko“ bude mít dojezd okolo 200 kilometrů. Další technické podrobnosti o pohonu či kapacitě baterií zůstávají tajemstvím a budeme si na ně muset ještě nějaký čas počkat. První auta mají k zákazníkům dorazit na jaře příštího roku.