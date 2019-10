Rumunsko chce továrnu VW, kterou firma plánovala v Turecku

Automobilka v úterý uvedla, že konečné rozhodnutí o výstavbě závodu v Turecku odkládá. Reaguje tím na mezinárodní kritiku tureckých vojenských operací v Sýrii. O novou továrnu Volkswagenu nadále usiluje také Bulharsko, které německá automobilka již dříve zařadila do užšího seznamu kandidátů.

"Zahájili jsme nová jednání s Volkswagen Group," řekl rumunskému listu Oprea. "Rumunsko má teď velmi dobrou technickou pověst a nemáme problémy s pracovní silou," dodal.

Rumunsko je domovem automobilek Dacia, kterou vlastní francouzský Renault, a Ford Romania.

Bulharsko je podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung připraveno zdvojnásobit finanční pobídky, aby Volkswagen přesvědčilo postavit továrnu právě tam, uvedla agentura Reuters.

Jeden ze členů vedení bulharského automobilového svazu ACB řekl bulharské veřejnoprávní rozhlasové stanici BNR, že Bulharsko je připraveno zvýšit subvence pro Volkswagen na 260 milionů eur (6,7 miliardy Kč) ze 135 milionů eur. "Bulharsko připravilo nádherný návrh, který v rámci pravidel Evropské unie nabízí maximum," dodal.

Bulharské ministerstvo hospodářství však informace o zvýšení pobídek pro Volkswagen odmítlo komentovat. Mluvčí ministerstva pouze uvedl, že Bulharsko stejně jako Turecko zůstává až do konečného rozhodnutí Volkswagenu uchazečem o novou továrnu.

Nový závod Volkswagenu by měl podle starších informací ročně vyrábět 300.000 aut, včetně vozů české automobilky Škoda, na export do východní Evropy. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,7 miliardy Kč) a zaměstnat skoro 4000 lidí. Výstavba by mohla začít koncem příštího roku, výroba by mohla být zahájena v roce 2022.