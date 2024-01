S Audi R8 na lyže? S touto upravenou bestií dováděl lyžař Jon Olsson, nyní se prodává

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Říká vám něco jméno Jon Olsson? Pokud ne, je to slavný freestylový lyžař ze Švédska. Dvakrát vyhrál X Games a účastnil se taky Světového poháru v alpském lyžování. Mimo jiné je Olsson milovník automobilů, zvláště těch rychlých a speciálně upravených.

Garáž tohoto lyžaře a influencera měla tu čest střežit vozy jako Mercedes-Benz třídy G, Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo nebo Audi R8. Olsson se také několikrát zúčastnil milionářského závodu s názvem Gumball 3000.

Právě pro tento závod bylo připravené toto Audi R8, které se nyní prodává. Olsson s touto R8 absolvoval Gumball 3000 v roce 2012. Za úpravy na tomto voze utratil až 400 tisíc dolarů, což je v přepočtu 9 milionů korun.

Věcí, která vás okamžitě praští do očí, je střešní box na lyže. R8 musela dostat speciální “nosný” zadní spoiler, který box drží ve vodorovné poloze. Olsson tímto spíše demonstroval to, v čem je známý, než aby si mohl do na alpské svahy vyrazit za volantem Audi R8.

Střešní box je možná nejvíce vidět, ale zdaleka se nejedná o jedinou úpravu. Tento vůz se pyšní celokarbonovou sadou Razor GTR, kterých je pouze deset na celém světě.

5,2l atmosférický desetiválec byl upraven švédskou společností Stertman Autosport. Ta přidala nové kompresory, sání, výfuky včetně nového mapování motoru. Výsledkem je zvýšení výkonu na rovných 700 koní. K vylepšenému motoru se přidávají nastavitelné tlumiče Öhlins, větší brzy a nové disky kol.

Z investovaných 400 tisíc dolarů padlo zřejmě nemálo do interiéru. Ten má zcela nový potah v podobě černé kůže a Alcantary s červeným kontrastním prošíváním. Kombinace černé a červené, obzvláště v případě Audi, bude málokdy krokem vedle.

Ze Švédska putovalo upravené Audi R8 do Velké Británie. Velkou renovací prošlo v roce 2020 a nyní se prodává. Vyvolávací cena je 89.950 liber (2,6 milionu korun). Najde si vůz účastnící se legendárního závodu Gumball 3000 svého kupce?