Cykloobousměrka. Slovo, které vypadá, jako by ho vymyslel úředník po třídenním školení o udržitelné dopravě. Na papíře funguje – prostě jednosměrka, kde se může cyklista legálně pohybovat v protisměru současně s protijedoucím autem, protože se vejde. Praxe ale často funguje jinak.

Scéna je jednoduchá. Řidič jede po směru, cyklista proti v úzkém cyklopruhu. Oba legálně. Jenže ulice je příliš úzká, po obou stranách parkují auta. A nikde žádná značka o přednosti. Nastane pohled z očí do očí a otázka, kdo si troufne víc.

Zákon přitom cyklistovi v cykloobousměrce nepřiznává žádnou formální přednost v jízdě. Ukládá ale účastníkům provozu povinnost chovat se ohleduplně a zároveň řidiči motorového vozidla povinnost přizpůsobit jízdu tak, aby cyklistu neohrozil a umožnil mu bezpečný průjezd – zejména v úsecích, kde je povolen protisměrný provoz cyklistů a vozovka je příliš úzká pro míjení.

Jinými slovy: cyklista nemá právní přednost, ale řidič nesmí využít svou převahu a musí jednat s rozvahou.

Logika, která není napsaná

Z logiky věci to většinou dopadne stejně: ustoupí cyklista. Ne proto, že by musel, ale protože mu to instinkt napoví dřív, než začne přemýšlet o právních detailech.
Má lepší manévrovací schopnost, menší setrvačnost a hlavně – pud sebezáchovy. Zatímco auto se z uličky neprotáhne, kolo uhne o pár centimetrů ke kraji a problém je vyřešen.

Jenže právě tahle logika je zrádná. Pokud se z ní stane zvyk, mění se dopravní rovnováha v nepsanou hierarchii: „auto vládne, kolo uhýbá“.  V tu chvíli už ale nejde o bezpečnost, ale o sílu.

Když převaha přestane být výhodou

Řidič auta má v rukou moc fyziky. Dvě tuny železa dokážou proměnit klidnou vyjížďku na kole ve stresovou situaci. Tahle síla ale není licence k vynucování.
Naopak – právě ten, kdo má víc možností, má i větší zodpovědnost. Řidič by měl být ten, kdo situaci kontroluje, zpomalí a nebere ohleduplnost jako slabost.

Cykloobousměrka je totiž postavená na rovnováze. Na tiché dohodě, že silnější se nebude chovat jako vítěz a zranitelnější se nebude chovat jako oběť. Když tohle nefunguje, vzniká místo dopravního řešení jen nový zdroj frustrace.

Evropský sen vs. realita

V Nizozemsku nebo Dánsku cykloobousměrky fungují, protože tam fungují i lidé.
Tempo provozu je klidnější, kultura jízdy vychovanější, města přemýšlejí v souvislostech. U nás? Ulice jsou užší, řidiči netrpělivější a důvěra v to, že druhý zpomalí, je hodně vratká.

Import evropského modelu tak často naráží na český temperament. Zatímco na Západě cyklista a řidič koexistují, u nás si vzájemně testují hranice. Cykloobousměrka se pak stává spíš psychologickým testem než dopravním opatřením.

Smysl cykloobousměrky není v tom, kdo má větší odvahu, ale v tom, že se lidé dokážou vejít – doslova i obrazně. Auto zpomalí, cyklista se stáhne ke kraji, oba přibrzdí pohyb i ego. Jedině tak systém opravdu funguje.

Možná by si tahle dopravní novinka zasloužila vlastní značku:
žlutý trojúhelník s nápisem „Pozor, tady začíná zóna zdravého rozumu“ a pod ním malou tabulku: „Přednost má ten, kdo ji víc potřebuje.“

Do té doby platí prostá věc: z logiky provozu má větší manévrovací prostor cyklista. Může zpomalit, zastavit, uhnout na úplný kraj. Řidič auta to často fyzicky nemůže provést. Proto se většinou uhýbá kolo – ne proto, že by mělo povinnost, ale protože to je jednodušší a bezpečnější.

Na druhé straně by to ale řidič neměl brát jako samozřejmost. Zneužít převahu auta k vynucení cesty není přednost, ale agrese. Pokud má být cykloobousměrka funkční, musí stát na rozumu obou: cyklista uhne, řidič zpomalí.

Anketa
Když se v cykloobousměrce potká auto a cyklista a není místo, kdo by měl podle vás uhnout první?
Řidič auta – má větší sílu a zodpovědnost, měl by dát prostor slabšímu.
Cyklista – z logiky provozu se snáz stáhne ke kraji.
Oba podle situace – záleží na místě, prostoru a zdravém rozumu.
Pokud se nevejdou, cykloobousměrka tam nemá co dělat.
Celkově 29 hlasů

Zdroje: MDČR, BESIP, MHMP

