Saúdská Arábie uzavřela hranice. Jak to bude s Dakarem 2021?

Rallye Dakar 2021 je už za dveřmi, start 43. ročníku slavného vytrvalostního závodu je naplánován na 3. ledna 2021, jen krátce před tím však pořadatelé musejí řešit vážné komplikace. Saúdská Arábie, kde se i nadcházející ročník bude konat, totiž zavřela své hranice.

Saúdská Arábie tímto krokem reagovala na neutichající šíření koronaviru, navíc v případě Velké Británie nové mutace, která je ještě rychleji se šířící. Z toho důvodu byly v pondělí 21. prosince na týden uzavřeny hranice země. Letiště přestaly přijímat osobní lety ze zahraničí, obdobné restrikce platí i pro všechny přístavy. Zavřeny jsou také pozemní hranice. Do země tak nyní může prakticky proudit pouze zboží.

To je samozřejmě velký problém pro pořadatele Dakaru 2021, jelikož závodníci měli začít v následujících dnech do země přijíždět. Už dopředu přitom většina z nich drží dobrovolnou karanténu. Tu doporučují sami pořadatelé Dakaru, držet se má 14 dní před odletem na Arabský poloostrov.

Naštěstí Saúdská Arábie udělí účastníkům Rallye Dakar 2021 výjimku a na přelomu tohoto a příštího týdne umožní přílet charterových letů pro závodníky a další členy týmů. To je dobrá zpráva pro české a slovenské závodníky, kteří mají už dopředu pronajatý let, který 27. prosince poletí z Bratislavy přes Prahu do Džiddy, tedy do místa startu závodu.

Sami pořadatelé navíc zajistí i další povolené charterové lety, díky nimž by se do místa závodu měli dostat i ti, co původně plánovali přílet běžnými linkami. Start Rallye Dakar 2021 by tak v této chvíli neměl být ohrožený.

Pořadatelé navíc připravili soubor pravidel, který má zamezit šíření koronaviru přímo na místě. Vedle doporučené karantény před odletem budou do země vpuštěny jen ty osoby, které mají negativní test na koronavir, a to ne starší než 72 hodin. K dalšímu testování dojde během závodu, v jehož průběhu navíc budou zavedena přísnější hygienická pravidla. Do uzavřené skupiny dakarských závodníků navíc nebude mít přístup nikdo cizí.

Koronavir přitom už ovlivnil samotné přípravy Dakaru 2021. Původně vedení závodu plánovalo expanzi do okolních zemí, letošní omezení cestování neumožnilo prozkoumat tamější lokality, a tak se rallye nakonec opět pojede výhradně v Saúdské Arábii. Zajímavostí přitom je, že zpětným pohledem se onemocnění covid-19 šířilo už na uplynulém ročníku závodu. Mnohé závodníky postihla tajemná nemoc, jejíž příznaky odpovídaly právě novému typu koronaviru.