Nový Renault Twingo naživo z Bruselu: Znovuzrozená ikona překvapí prostorem
Jednou z nejdůležitějších novinek letošního autosalonu v Bruselu je bezpochyby Renault Twingo. I když jsme ho na obrázcích už viděli, na výstavišti jsme si ho mohli projít hezky zblízka.
Znovuzrozené twingo, které se má coby velmi levný elektromobil objevit na trhu během letošního roku, na první pohled působí jako retrofuturistický koncept, ale nenechte se mýlit. Renault do Bruselu přivezl ukázat hned dva kousky auta připraveného pro skutečný svět. Má standardní zrcátka, normální kliky a funkční osvětlení či zadní stěrač, který u designových studií nebývá.
Odkaz původního twinga z 90. let je naprosto jasný, už jsme ho ale všichni viděli na fotkách. Když tedy přicházím k zelené novince, zajímá mě hlavně interiér – jak se do něj vejdu a jak moc laciný musí být, aby se auto mohlo skutečně prodávat za málo peněz.
Při nastupování zaujme podsvícený práh, který jistě nebude součástí základní výbavy. Za zmínku stojí vnitřní klika dveří ve formě jakéhosi zobáčku na madle; napadlo mě, jestli nejde o odkaz na původní twingo, ale nikoliv, to mělo kliku klasicky plastovou v prohlubni jako všechna ostatní auta 90. let.
Na palubní desce je nepřehlédnutelné červené tlačítko pro dvojblinkry. Je skoro tak velké jako ovladače jednozónové klimatizace. Je to zajímavý detail, který však bude pro rozvozce jídla, používající dvojblinkry každých pár minut, i velmi praktický.
Zbytek ovládání je sázkou na jistotu a využitím koncernové techniky. Najdeme zde klasická tlačítka na volantu i páčky pod volantem, které známe z jiných modelů značek Renault či Dacia. Právě volba voliče vpravo nahoře i konzole pro ovládání rádia vpravo dole pod volantem z „velkých“ renaultů mě velmi těší.
Zajímavostí je dekor na voliči převodovky, který bude personalizovatelný – ve vitríně na stánku byly k vidění různé barevné varianty. Potěší i elektrická parkovací brzda s celkem hezky umístěným tlačítkem zespodu středové konzole. Bezdrátovou nabíječku byste zde hledali marně, což ale u auta, které má být cenově co nejdostupnější, není velkým překvapením. Přístrojový štít je displejem a nabízí klasické možnosti nastavení jako v ostatních renaultech.
Jak je na tom twingo s prostorem pro osádku? Vzadu jsou pouze dvě sedadla, ovšem posuvná, každé zvlášť. Rozsah posuvu po kolejnici sice není velký, ale variabilitě to pomáhá. Snad i díky tomu se tak koleny vejdu „za sebe“, i když měřím 184 cm. Horší je to však s místem nad hlavou, týl mi nedosáhne na opěrku, protože se dříve zarazí o stropnici.
Díky tomu, že jsou vzadu jen dvě sedačky, je zde dostatek místa alespoň na šířku. I kufr je docela prostorný – když do něj vložím malý batoh, rozhodně v něm „nezmizí“, ale místa okolo je spousta.
Nové twingo se – soudě zatím dle statických dojmů – docela povedlo. Vypadá hravě a to mu propůjčuje charakter. Jestli ho obhájí i jízdními vlastnostmi, zjistím, až se s ním svezu. Má být na trhu ještě letos.
zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz