Nový Renault Filante oficiálně: Míří mezi velké hráče. Sází na hybrid a digitální kabinu
Filante vznikl na platformě CMA a vedle odvážného designu přiváží digitální kokpit OpenR, XR zábavu i pokročilé odhlučnění. Zadní cestující těží z rozvoru 2820 mm, kufr má 633 až 2050 litrů a full hybrid E-Tech 250 slibuje vysoký výkon bez dobíjení.
Nový Renault Filante je stěžejním prvkem strategie posilování pozice Renaultu na světových trzích v segmentu E. Jeho jméno je odvozené od prototypu Étoile Filante, který na solných pláních Bonneville v roce 1956 posbíral několik světových rekordů. Sériový model zároveň odkazuje na stejnojmenný loňský prototyp, jenž ujel za méně než 10 hodin vzdálenost 1008 km s průměrnou rychlostí 102 km/h a spotřebou 7,8 kWh/100 km.
Na designu se podílela tovární studia ve Francii a v Soulu v duchu nového směru projektu Aurora. Ten staví na čistých křivkách s výraznými liniemi a detaily. Mezi ně patří například maska inspirovaná tvarem diamantů, lomené světlomety ve spodní části, dále prolisy na kapotě, kontrastní výkroj na spodní hraně dveří a linka nad zadními blatníky. Záď si hraje s kontrastem v podobě černé plochy kolem světel s ostrým zkosením. Nedílnou součástí jsou velká kola s výrazným vzhledem. Vnější délka 4915 mm, šířka 1890 mm a výška 1635 mm pak naznačují prostorný interiér odpovídající danému segmentu.
Jeho dominantou je digitální štít OpenR Panorama Screen tvořený třemi displeji s úhlopříčkou 12,3 palců. Sestavu doplňuje 25,6palcový head-up displej. Infotainment si pamatuje personalizovaná nastavení řidiče a poprvé otevírá cestu k hraní her. Hlasový asistent vede plynulou konverzaci a analyzuje návyky řidiče pro intuitivní nabízení aplikací a služeb. Je také centrem pro komunikaci s vozem na dálku a správu aktualizací vzduchem.
Čtyřramenný volant má plochou horní i spodní hranu pro snadnější nastupování a lepší výhled vpřed. Dále zde najdeme „plovoucí reproduktor“ na vrchu a výdechy ventilace ve spodní části. Hodnotně působící materiály dekorů a čalounění dostupné v různých barvách jsou vyrobené s ohledem na udržitelnost. Nebude chybět ani sportovně laděné provedení Esprit Alpine.
Cestování zpříjemní ambientní osvětlení s různými barvami i intenzitou a pohodlná sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a podsvíceným podpisem. Více světla dovnitř pustí pevné střešní okno, zatímco třízónová klimatizace zajišťuje stabilní teplotu. Novinka přináší pokročilé odhlučnění, aby byl zážitek z prémiových audiosoustav Arkamys a Bose ještě výraznější.
Díky rozvoru 2.20 mm nabízí Filante nadprůměrný prostor vzadu včetně 320 mm pro kolena a 886 mm nad hlavou. Chytrými detaily jsou držáky na smartphone a tablet na zadní straně předních sedadel. Zavazadlový prostor nabídne objem 633 až 2050 litrů.
Renault Filante staví bezpečnost na balíku asistenčních systémů Renault Easy Drive v rámci programu Human First. Podle konkrétní verze nabízí přes 30 funkcí od autonomního řízení úrovně 2 přes inteligentní adaptivní tempomat, omezovač rychlosti a asistenta udržování v pruhu až po aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, rozpoznávání značek s adaptivním hlídáním rychlosti, pokročilou detekci překážek vpředu i vzadu a plně automatické parkování.
Mezi hlavní novinky patří Emergency steering assist, který v rychlostech 60 až 90 km/h na základě dat z kamery a senzorů krátce zasáhne do řízení a pomůže vyhnout se překážce, případně alespoň zmírnit následky kolize. Smart rearview mirror využívá digitální vnitřní zrcátko typu Full Display, zlepšuje výhled dozadu i bez zadního stěrače a zahrnuje také funkci ETC pro elektronické mýtné. Child presence detection pomocí dvou vnitřních senzorů sleduje prostor v kabině a při detekci dítěte ponechaného ve voze spustí varování a další reakce systému.
Novinka postavená na platformě CMA využívá plně hybridní pohon E-Tech 250, jehož základem je zážehová patnáctistovka o výkonu 110 kW a 250 Nm točivého momentu v kombinaci se dvěma elektromotory o výkonech 100 a 60 kW (startér-generátor), integrovanými do automatické převodovky. Celkový výkon činí 184 kW s 565 Nm točivého momentu. Sestava čerpá energii z 1,64 kWh baterie s napětím 316 V. Díky této kapacitě může vůz často jezdit v čistě elektrickém režimu, podle jízdních podmínek až 75 % času ve městě.
Renault postupně realizuje dlouhodobý plán vypsaný na období mezi lety 2024 až 2027. Stěžejní strategií je průnik do segmentů C a D s vyšší marží. Nový Renault Filante dále rozvíjí pozici značky i v segmentu E. Novinka se bude vyrábět v Jižní Koreji, kde v březnu tohoto roku vstoupí na trh. Následně se objeví v Latinské Americe a začátkem příštího roku i v oblasti perského zálivu.
Zdroj: Renault I Video: Renault