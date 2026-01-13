Nástupce Renaultu Megane se spalovacím motorem? Francouzi zvažují alternativu k elektromobilům
Hybridní pohony mnohé automobilky začaly pohřbívat spolu se spalovacími motory, nakonec se ale ukazuje, že blízká budoucnost patří jim. Kromě těch, které už z evropského trhu známe, se zřejmě začne více prosazovat i sériový hybrid.
Renault má dnes asi nejširší nabídku pohonů mezi evropskými automobilkami. Vedle spalovacích vozů na benzin, naftu a LPG nabízí i mild-hybridy, klasické hybridy, plug-in hybridy a elektromobily, navíc stále experimentuje s vodíkem, a to jak palivovými články, tak i spalovacími motory. V nabídce tak chybí v podstatě jen sériový hybrid, a i to se v budoucnu zřejmě změní.
Do elektromobilů se Renault vrhnul naplno, a třeba z modelů Megane a Scenic jsou už dnes pouze bateriové vozy. Až takový úspěch to však nebyl, a vzhledem k ochlazování zájmu Renault do budoucna zvažuje nabídku alternativy. Tou by měly být právě sériové hybridy využívající techniku, kterou už z dřívějška známe.
Na autosalonu v Mnichově minulý rok firma Horse ukázala svůj systém sériového hybridu. Horse je společný podnik mezi Renaultem, Geely a Aramco, který je zodpovědný za vývoj pohonů pro oba koncerny. Horse C15 kombinuje čtyřválcovou patnáctistovku s generátorem a měničem a má být tak kompaktní, že se vejde i do elektromobilů, které se spalovacím motorem původně nepočítaly.
Renault vyvíjí novou platformu pro středně velké osobní vozy, která původně počítala pouze s elektrickým pohonem. Jak ale řekl produktový šéf Renaultu Bruno Vanel, firma „musí zůstat v segmentu C a D flexibilní“. „Máme dvojí strategii. Směr jde jasně vstříc elektromobilům, takže se zaměřujeme na efektivitu pohonu, ale zároveň nám to nebrání dívat se na řešení, které už představil Horse,“ řekl Vanel.
„Systém, který umožní prodloužit dojezd elektromobilu, pro nás zní velmi zajímavě a jde pravděpodobně o dobré řešení pro některé trhy, třeba na jihu Evropy, nebo pro lidi, co si nemohou dovolit nabíjet každé dva nebo tři dny. Mohlo by jít o skvělé řešení pro segmenty C a D a pro novou platformu, kterou vyvíjíme.“
Nová platforma má být základem pro modely uváděné od roku 2028 a přinést až 40% snížení nákladů proti současné platformě CMF-BEV. Jako první ji využije produkční verze konceptu Embléme, která by měla být nástupcem řady Megane. Původně mělo jít o čistý elektromobil, pravděpodobně ale nabídne také hybridní pohony.
Vanel sériový hybrid nazývá „super hybrid“ a zmiňuje dojezd přesahující 1000 kilometrů. Zároveň se s ním počítá až pro budoucí modely, a ty současné není v plánu předělávat, což platí i pro existující platformy. Takové hybridy vedle Renaultu plánuje uvádět také koncern Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz nebo Hyundai.
Zdroj: Autocar, foto: Renault, video: Auto.cz