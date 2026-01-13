Toto je první volkswagen s prodlužovačem dojezdu. Ohromné SUV má přes 500 koní!
Volkswagen posílá do Číny novou vlajkovou loď ID. ERA 9X. Šestimístný kolos kombinuje elektrický pohon se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu a podle údajů z MIIT nabídne až 380 kW i dvojici baterií 51,1 nebo 65,2 kWh.
Volkswagen představuje novou vlajkovou loď, velké šestimístné SUV s na první pohled složitým názvem ID. ERA 9X. Jde o model určený pro čínský trh, kde značka ve spolupráci s automobilovým gigantem SAIC poprvé v historii Volkswagenu kombinuje techniku elektromobilu se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu.
Jméno ID. ERA 9X je složeninou, která poukazuje na bateriovou rodinu ID. „ERA“ odkazuje na mezinárodní filmový festival „New Era“ pořádaný od roku 2019. Loni byl společný podnik SAIC Volkswagen hlavním sponzorem šestého ročníku slavnostního předávání cen tohoto festivalu. Volkswagen zároveň vnímá představené SUV jako vstup do nové epochy. Devítka v čínské kultuře značí pozici „na vrcholu“, zatímco „X“ symbolizuje možnosti objevování a zároveň charakterizuje identitu vozů tohoto typu.
Design nového modelu vychází ze současné vlny čistých linií a hladkých ploch s nízkou siluetou střechy, což působí nejen moderně, ale i aerodynamicky efektivně. Robustní příď a záď nesou úzký vodorovný světelný podpis. Vůz měří na délku 5207 mm, 1997 mm na šířku a 1810 mm na výšku, s rozvorem 3070 mm. Ze současné nabídky je jasně největší a podle Motor1 bude blízko chystanému Audi Q9. Tom McCollum, předseda Národní rady prodejců Audi, totiž prohlásil, že Q9 bude menší než Chevrolet Tahoe, který měří přes 5,3 metru.
Podoba interiéru zatím není známá. Víme ale, že vůz bude mít luxusní konfiguraci dvou sedadel ve třech řadách.
ID. ERA 9X posouvá použitelnost elektromobilů s prodlužovačem dojezdu na vyšší úroveň, protože stav nabití baterie není v běžném provozu tak kritický. Podle údajů z čínských registračních podkladů MIIT využívá přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru řady EA211 s výkonem 105 kW. Základní verzi pohání elektromotor s výkonem 220 kW umístěný na zadní nápravě s možností volby mezi LFP baterií o kapacitě 51,1 kWh a příplatkovou NMC variantou s kapacitou 65,2 kWh.
Tu má standardně dvoumotorová verze, která díky elektromotoru vpředu o výkonu 160 kW dosahuje celkového výkonu 380 kW. Větší baterie by měla 2700 kg těžkému vozu vystačit na ujetí 400 km v elektrickém režimu podle normy CLTC. V závislosti na velikosti palivové nádrže by se mohl celkový dojezd pohybovat kolem 965 kilometrů. Oficiální údaj však není k dispozici.
Volkswagen už u loňského konceptu ID. ERA, na nějž 9X přímo navazuje, deklaroval celkový dojezd přes 1000 km a zároveň pokročilé asistenční systémy až na úroveň L2++ pro dálnice i městský provoz. Sériová verze ID. ERA má vstoupit na trh v roce 2026.
Zdroj: Csvw, MIIT, Motor 1 I Video: Volkswagen