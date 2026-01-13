Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Bude to Peaq! Nová elektrická vlajková loď Škoda má ukázat víc, než se zdá

Škoda Peaq
Škoda Vision 7S
Škoda Vision 7S
Škoda Vision 7S
73 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (1)

Už známe jméno! Připravovaná elektrická vlajková loď Škody se jmenuje Peaq. A ano, ten název je zvolený schválně, má jít o dosavadní vrchol domácí automobilky.

Škoda se chystá vystoupat na vlastní vrchol. Připravovaná elektrická vlajková loď se jmenuje Peaq a už samotný název naznačuje, kam má model mířit. Nahoru. Na špičku celé modelové nabídky.

Jde o promyšlené pokračování studie Vision 7S, která už v roce 2022 naznačila, jakým směrem se bude značka ubírat. Právě tehdy Škoda poprvé ukázala designový jazyk Modern Solid, nové logo a celkově dospělejší, robustnější přístup k designu i technice. Peaq tyto myšlenky dále přenáší z konceptu do reality.

Hlavní roli tady hraje prostor. Sedm plnohodnotných míst není jen položka v technických údajích, ale jasný signál, komu je auto určené. Rodinám, lidem s aktivním životním stylem, těm, kteří potřebují jedno auto na všechno. Peaq to má zvládnout bez toho, aby se muselo cokoliv obětovat.

Důraz na praktičnost a komfort zůstává přesně tam, kde ho zákazníci Škody očekávají. Interiér má být maximálně přívětivý, logicky uspořádaný a plný chytrých detailů, bez ergonomických experimentů. Zkrátka auto, které dává smysl každý den, jak je u škodovek samozřejmé.

V Škoda Auto berou Peaq jako nový milník. Nejen další elektromobil do nabídky, ale model, který má ukázat, že elektrická budoucnost může být praktická, prostorná a přirozená. Přesně v duchu značky, jen posunuté o úroveň výš.

Světová premiéra nové elektrické vlajkové lodi je plánovaná na léto 2026. Do té doby si Peaq nechává část detailů pro sebe. Už teď je ale jasné, že nepůjde o auto, které jen tiše zapadne do nabídky. Peaq má být novým měřítkem toho, co dnes znamená vrchol značky Škoda.

Video placeholder
Škoda Peaq • Zdroj: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů