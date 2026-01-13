Bude to Peaq! Nová elektrická vlajková loď Škoda má ukázat víc, než se zdá
Už známe jméno! Připravovaná elektrická vlajková loď Škody se jmenuje Peaq. A ano, ten název je zvolený schválně, má jít o dosavadní vrchol domácí automobilky.
Škoda se chystá vystoupat na vlastní vrchol. Připravovaná elektrická vlajková loď se jmenuje Peaq a už samotný název naznačuje, kam má model mířit. Nahoru. Na špičku celé modelové nabídky.
Jde o promyšlené pokračování studie Vision 7S, která už v roce 2022 naznačila, jakým směrem se bude značka ubírat. Právě tehdy Škoda poprvé ukázala designový jazyk Modern Solid, nové logo a celkově dospělejší, robustnější přístup k designu i technice. Peaq tyto myšlenky dále přenáší z konceptu do reality.
Hlavní roli tady hraje prostor. Sedm plnohodnotných míst není jen položka v technických údajích, ale jasný signál, komu je auto určené. Rodinám, lidem s aktivním životním stylem, těm, kteří potřebují jedno auto na všechno. Peaq to má zvládnout bez toho, aby se muselo cokoliv obětovat.
Důraz na praktičnost a komfort zůstává přesně tam, kde ho zákazníci Škody očekávají. Interiér má být maximálně přívětivý, logicky uspořádaný a plný chytrých detailů, bez ergonomických experimentů. Zkrátka auto, které dává smysl každý den, jak je u škodovek samozřejmé.
V Škoda Auto berou Peaq jako nový milník. Nejen další elektromobil do nabídky, ale model, který má ukázat, že elektrická budoucnost může být praktická, prostorná a přirozená. Přesně v duchu značky, jen posunuté o úroveň výš.
Světová premiéra nové elektrické vlajkové lodi je plánovaná na léto 2026. Do té doby si Peaq nechává část detailů pro sebe. Už teď je ale jasné, že nepůjde o auto, které jen tiše zapadne do nabídky. Peaq má být novým měřítkem toho, co dnes znamená vrchol značky Škoda.
Zdroje: Škoda Auto