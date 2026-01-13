Realita autonomie: Řidič najel tisíce kilometrů bez dotyku volantu
Američan ujel svou teslou ujel přes 17.000 km bez jediného fyzického zásahu do řízení. Nyní prakticky popisuje, jak se autonomní řízení skutečně chová. A zároveň jasně vymezuje, kde jsou jeho limity.
David Moss není vývojář ani zaměstnanec automobilky, je to majitel Tesly z amerického státu Washington, který se rozhodl dlouhodobě a systematicky používat nejnovější verze systému Full Self-Driving při skutečné dálkové jízdě.
Výsledkem byla cesta dlouhá zhruba 30 tisíc kilometrů napříč Spojenými státy, z nichž přibližně dvě třetiny absolvoval bez dotyku volantu, plynu či brzdy. Šlo tedy o tisíce kilometrů v reálném provozu.
Moss jel přes velká města, venkov, dálniční tahy i oblasti s častými uzavírkami. Systém se musel vypořádat se stavebními zónami, dočasným značením, chaotickými připojovacími pruhy i špatnými silnicemi.
Autonomní řízení zvládne hodně
Podle jeho popisu zvládalo autonomní řízení nejen základní vedení vozu, ale i rozhodování v hustém provozu, plynulé předjíždění a samostatné plánování zastávek u nabíječek. Auto ho samo navedlo k Superchargerům, zaparkovalo a po nabití pokračovalo v cestě.
Klíčovým faktorem je software, respektive aktualizace. Moss postupně aktualizoval systém z řady 13 přes 14.1 až po verzi 14.2 a později 14.2.1. Právě zde si všiml největší změny. Nešlo o dramatické nové funkce, ale o zklidnění chování. Auto přestalo zbytečně váhat, lépe četlo situace na křižovatkách a působilo méně nervózně. V dlouhých úsecích tak dokázalo jet stovky kilometrů bez jakéhokoli zásahu řidiče.
Zajímavé jsou i extrémní podmínky. Moss popisuje jízdu během silných bouří s nárazovým větrem, kdy na silnici míjel převrácené kamiony. Ani tehdy nemusel řízení přebírat, přestože sám připouští, že šlo o momenty, kdy byl raději připraven okamžitě zasáhnout.
Na sociální síti X Moss sdílel konkrétní milníky, například trasu dlouhou tři tisíce mil, kterou absolvoval se stoprocentním využitím autopilota bez jediného dotyku volantu. Příspěvky se rychle šířily komunitou fanoušků Tesly a vyvolaly dojem, že plná autonomie je už hotová věc. Moss sám ale takový výklad odmítá.
Není to růžové
Podle Davida Mosse nejsou největší slabinou autopilota konkrétní chyby, ale jeho nekonzistentnost. Systém dokáže jet stovky kilometrů naprosto suverénně a pak náhle zaváhá v banální situaci, například při nejasném vodorovném značení, atypické křižovatce nebo při překvapivém chování jiných řidičů.
Moss opakovaně zmiňuje zbytečnou opatrnost až váhavost, zejména při odbočování vlevo, najíždění do hustého provozu nebo v místech s dočasnými úpravami silnice, kde systém někdy reaguje pozdě nebo příliš defenzivně.
Kritizuje také to, že systém neumí předvídat lidský chaos – agresivní řidiče, náhlé změny pruhů či nestandardní manévry – a spoléhá se na to, že okolní provoz se bude chovat racionálně. Největším limitem podle něj zůstává fakt, že řidič nikdy nesmí mentálně vypnout, protože chyba může přijít náhle a bez varování.
Zákon souhlasí
Full Self-Driving od společnosti Tesla je i dnes právně a technicky považován za asistenční systém druhé úrovně. Odpovědnost tedy nese řidič, který musí být připraven kdykoli převzít řízení. Americké úřady dlouhodobě upozorňují, že jakkoli může systém působit autonomně, samostatným řidičem zatím není.
FSD dnes dokáže výrazně snížit únavu, proměnit dlouhé přesuny v klidnou činnost a převzít velkou část rutinní práce za volantem. Zároveň ale stále vyžaduje pozornost, soudnost a schopnost člověka zasáhnout ve správný okamžik. Moss to shrnuje prostě: auto bez FSD by si už nekoupil, ale nikoho by nenabádal, aby systému slepě věřil.
Zdroje a foto: Business Insider, David Moss na síti X