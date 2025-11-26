Saúdská rallye rozhodne! Bude to souboj Evans vs. Ogier vs. Rovanperä
Poprvé se pojede podnika mistrovství světa v automobilových soutěžích na území Saúdské Arábie. Ve hře jsou vedoucí jezdec Velšan Elfyn Evans, Francouz Sébastien Ogier a Fin Kalle Rovanperä. Všichni tři jsou členy továrního týmu Toyota a jedou s voze GR Yaris Rally1.
Po 13 odjetých rallye má Evans náskok tří bodů před Ogierem, Rovanperä ztrácí na první místo 24 bodů. V Saúdské Arábii je přitom ve hře maximálně 35 bodů.
Kudy vedou rychlé cesty
Akce, jejíž centrum je v Džiddě a organizátoři slibují kombinaci horského, sopečného a pouštního terénu. Očekává se, že některé štěrkové cesty budou relativně hladké a rychlé s tvrdým podkladem, zatímco pouštní úseky budou měkčí a jiné drsné a kamenité. Tento charakter se může v rámci každé etapy měnit a vyžadovat kompromis v nastavení vozu i stylu jízdy mezi rychlostí a spolehlivostí.
Saúdskoarabská rallye se skládá ze 17 rychlostních zkoušek o celkové délce 319,44 kilometru. Základnou bude infrastruktura okruhu formule 1 v Džiddě. Vzhledem k místním zvyklostem bude program mírně odlišný od toho obvyklého. Slavnostní start na Jeddah Corniche F1 a krátká erzeta v ulicích města se uskuteční ve středu 26. listopadu večer asfaltovou super rychlostní zkouškou.
Stejný test se pojede znovu na konci čtvrtka, po dvou smyčkách tří rychlostních zkoušel směrem na sever. Pátek je nejdelším dnem rallye se 141,72 kilometry na dalších dvou průjezdech tří měřených úseků. Rallye končí v sobotu po třech erzetách, včetně závěrečné Power Stage (16,29 km), na které získává úpět nejrychlejších pod pěti do jednoho bonusového bodu.
Přijde konečně titul?
Všichni jezdci se připravují v nových podmínkách.„Nikdo z nás neví, co od rallye očekávat. Mnoho rychlostních zkoušek je úplně nových, takže jsme na tom stejně. Prostě tam přijedeme a budeme se snažit odjet co nejlepší rallye. A uvidíme, co přijde," řekl Evans. Podle Ogiera lze v Saúdské Arábii očekávat spoustu překvapení. “Mohly by tam být drsné úseky s hromadou kamenů, ale doufejme, že podmínky budou pro nás všechny spravedlivé. Ať vyhraje ten nejlepší," řekl Ogier.
Zatímco Ogier už mám osm titulů, Rovanperä dva, tak Evans bojuje o svůj první titul šampiona. Brit, kterému bude koncem prosince 37 let, byl již čtyřikrát druhý v konečném pořadí 2020, 2021, 2023 a 2024. Vždy za volantem toyoty. Letos dokázal vyhrát dvě soutěže, bodoval ve všech letošních podnicích. „Do Saúdské Arábie jedeme s vědomím, že je ještě o co hrát a šampionát je otevřený. Seb je těžký soupeř a podává výborné výkony, nesmíme zapomenout ani na Kalleho. Bude to těžké, ale uděláme maximum," řekl Evans.
Kalle jede naposledy
Ogier letos absolvoval omezený program. V úvodu sezony tak chyběl ve Švédsku a v Keni, později nestartoval ani v Estonsku. Z deseti absolvovaných rallye ale dokázal šest vyhrát. „Minule v Japonsku jsme s Elfynem bojovali o vítězství a pro nás je skvělé, že jsme před posledním závodem zmenšili ztrátu v průběžném pořadí. Máme za sebou skvělý rok a já jsem spokojený s výkony, které jsme podali. Věřím, že nová rallye bude dobrým a napínavým finále šampionátu," řekl Ogier.
Rovanperä letos dokázal vyhrát tři soutěže. Saúdská rallye bude jeho rozlučkou s touto motoristickou disciplínou. Od příštího roku se chce přesunout na okruhy a závodit s formulemi. „Nemáme situaci ve svých rukou, ale stále máme šanci. Erzety vypadají náročně, takže je docela velká šance, že se některému z jezdců něco stane. Jediné, co můžeme udělat, je soustředit se na to, abychom odvedli dobrou práci a dosáhli dobrého výsledku. Stejně ale potřebujeme, aby ostatní zajeli špatně. Ať se stane cokoliv, věřím, že odjedeme dobrou rallye a tuto kapitolu hezky zakončíme," přál si Rovanperä, jenž titul získal v letech 2022 a 2023.
Otevřený boj o tituly
Cesta do Džiddy, rušného přístavního města na pobřeží Rudého moře s přibližně třemi miliony obyvatel, však pro týmy, jezdce a spolujezdce nebude zdaleka relaxačním pobytem. Téměř 320 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušky budou pro posádky náročnou výzvou kvůli kombinaci širokých, měkkých, písčitých pouštních tratí a klikatých šotolinových cest.
Po třinácti podnicích je většina rozhodnutí o titulech stále otevřená. V hodnocení jezdců kategorie WRC2 Challenger dělí vedoucího Nikolaye Gryazina od pátého Roberta Virvese (oba Škoda Fabia RS Rally2) pouhých 19 bodů. Z první pětky se finále sezony nezúčastní pouze Ital Roberto Daprà (Škoda Fabia RS Rally2). S 25 body, o které se ještě bude bojovat, mohou matematicky všichni čtyři zbývající jezdci stále získat titul. „Myslím, že vše bude záležet na chytrém managementu pneumatik,“ říká Gryazin a dodává: „Bude klíčové vyhnout se defektům a najít správnou rovnováhu mezi rychlostí a bezpečností. Ale cítím se perfektně připravený. Moje Škoda Fabia RS Rally2 již mnohokrát na šotolinových cestách prokázala svou robustnost a rychlost.“
Zatímco Gryazin může titul kategorie WRC2 Challenger vyhrát vlastními silami, jeho týmový kolega z Toksport WRT Robert Virves potřebuje vyhrát, aby zužitkoval své malé šance na celkové vítězství v dané kategorii. Zároveň nesmějí všichni jeho tři konkurenti získat žádné body, nebo alespoň jen velmi málo. „Není konec, dokud není protnutá cílová čára,“ zdůrazňuje Estonec. „Nemám co ztratit a alespoň si užiju šotolinové cesty. Mým cílem je získat co nejvíce zkušeností v tomto prostředí.“
Podobný obraz ukazuje i pořadí spolujezdců. Konstantin Aleksandrov, navigátor Nikolaye Gryazina, zatím vede v celkovém pořadí. Jakko Viilo, který sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT s Robertem Virvesem, je se ztrátou 19 bodů na pátém místě. Jeden titul bude rozhodnut již před startem: protože se tým PH Sport, který je v současné době na druhém místě, se Saúdskoarabské rallye nezúčastní, Toksport WRT již nemůže ztratit vedení v hodnocení týmů kategorie WRC2. Po letech 2020, 2022 a 2023 získá tento zákaznický tým Škoda Motorsport titul již počtvrté*.
Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ17):
1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 3:53,3; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1,2; 3. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1,6; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,1; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2,5; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2,6; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2,9; 9. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3,6; 10. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +4,8; 11. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5,6; 12. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Rally2) +11,1; 13. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +12,0; 14. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +12,4; 15. Grjazin, Aexandrov (Bul., Kyrgyztan/Škoda Fabia Rally2) +12,9; 16. Schwarz, Raabe (Něm./Toyopta GR Yaris Rally2) +13,2; 17. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rallůy2) +13,3; 18. Virvos, Viilo (Est./Škoda Fabia Rally2) +13,5; 19. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +13,56; 20. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +14,0.
Program Saudské rallye
Středa 26. 11. - 18.35 RZ1 (5,22 km).
Čtvrtek 27. 11. - 6.08 RZ2 (19,36 km), 7.06 RZ3 (20,12 km), 8.04 RZ4 (11,33 km), 12.22 RZ5 (19,36 km), 13.20 RZ6 (20,12 km), 14.18 RZ7 (11,33 km), 18.31 RZ8 (5,22 km). Etapa celkem 112,06 km.
Pátek 28. 11. - 6.26 RZ9 (11,69 km), 7.19 RZ10 (30,58 km), 8.35 RZ11 (28,59 km), 11.51 RZ12 (11,69), 12.47 RZ13 (30,58 km), 14.05 RZ14 (28,59 km). Etapa celkem 141,72 km).
Sobota 29. 11. - 7.05 RZ15 (16,29 km), 8.21 RZ16 (33,28 km), 11.15 RZ17 (16,29 km). Etapa celkem 65,36 km).
Průběžné pořadí (po 13 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 272 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 269; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 248; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 213; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 111; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 96; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 70; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 36; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 26; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 12; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 19. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 21. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 2; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 24. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 692 bodů; 2. Hyundai 464; 3. Ford 191.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 74, Rovanperä 59, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 4.
Vyhrané RZ: Ogier 57, Tänak 50; Rovanperä 50 Evans 22, Fourmaux 21, Neuville 17, Katsuta 13, Solberg 9, Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.