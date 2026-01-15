Kapalina AdBlue v praxi: Co to je, jaká je cena, jak dolít a příslušná kontrolka
Systém AdBlue o sobě v podstatě nedává vědět, dokud se na palubní desce nerozsvítí kontrolka. Co to vlastně je, kolik to stojí a co se stane, když to budu ignorovat? Odpovědi jsou překvapivě jednoduché a stojí za to je znát dřív, než se z běžného upozornění stane problém.
AdBlue, lidově močovina, není žádná „chemie do nafty“, ale samostatná provozní kapalina. Používají ji moderní diesely s SCR katalyzátory, kde snižuje emise oxidů dusíku. Kapalina se vstřikuje do výfukového systému, kde pomáhá neutralizovat škodlivé látky. Technicky jsme AdBlue již rozebírali do podrobna.
Spalovacího cyklu motoru přímo netýká, ale bez ní auto nesplňuje předepsané emisní limity. Právě proto je systém nastavený tak, aby řidiče nutil AdBlue používat – i za cenu lehce nepříjemných specifik.
Kontrolka: Nedostatek, případně porucha
První kontakt s AdBlue má většina řidičů ve chvíli, kdy se rozsvítí kontrolka nebo textová hláška. Ta obvykle znamená, že hladina je nízká a je čas doplnit. Auto většinou zobrazí i orientační dojezd, často v řádu stovek nebo tisíců kilometrů. V tu chvíli není důvod k panice, ale ani k odkládání. Jak se dojezd zkracuje, hlášení se opakuje častěji a bývá důraznější.
Pokud AdBlue skutečně dojde, vůz umožní dojetí do cíle, ale po vypnutí motoru už ho znovu nenastartujete, případně jen v nouzovém režimu. Výrobce tím zajišťuje, že vozidlo nebude dlouhodobě provozováno mimo homologované limity. V praxi to znamená jediné: kontrolku se nevyplácí ignorovat a rozhodně se nehodí plánovat „dojetí na nulu“ někde daleko od pumpy nebo domova.
Jak a kolik AdBlue doplnit
Samotné doplnění je jednoduché a zvládne ho každý. AdBlue má vlastní nádrž, kterou poznáte podle modrého víčka. U některých aut je hned vedle hrdla nafty, jinde v kufru nebo pod krytkou.
AdBlue se doplňuje buď z kanystru, nebo ze zvláštního stojanu na čerpací stanici. My rozhodně doporučujeme druhý způsob, protože hrdlo nádrže AdBlue bývá poměrně úzké a lít močovinu z kanystru bývá nepříjemná zkušenost i s příslušnou hubicí. Tak jako tak doporučujeme použít ochranné rukavice.
Stojan na čerpání AdBlue bývá jen na větších čerpacích stanicích, proto určitě není dobré spoléhat se na neznámou menší benzinku, protože můžete zůstat odkázáni právě na nepraktické kanystry.
Stojan na AdBlue na čerpací stanici často stojí u tankovacího místa pro kamiony s nápisem TIR. Zde je potřeba na místě ověřit, o jaký typ tankovací pistole se jedná. Často o běžnou, tenkou koncovku, kterou lze natankovat i běžné osobní vozy. Není to však pravidlem a kompatibilita není automaticky zaručena. Někde mají dokonce oba typy tankovacích pistolí – tenkou pro osobáky a silnou vysokotlakou pro kamiony.
Hrdlo zásobníku AdBlue je vždy označeno modrou barvou. AdBlue nikdy nepatří do palivové nádrže. Pokud by se to stalo, motor se nesmí startovat a je nutné řešit odborné vyčištění systému. V opačném případě – nafta v nádrži AdBlue – platí totéž.
A jaké množství AdBlue natankovat? O tom auto informuje samo. Buď na palubním počítači, nebo ryskami přímo na nádržce (MIN/MAX). Typicky jde o hodnoty od 3 do 15 litrů. Každopádně je vždy určeno nejen minimální, ale také maximální množství, které se nesmí přesáhnout kvůli roztažnosti kapaliny a správnému fungování čerpadla.
Kontrolka nemusí zhasnout hned
Řidiče často zaskočí situace, kdy AdBlue dolijí, ale kontrolka nezhasne. To samo o sobě ještě neznamená problém. U řady aut se systém aktualizuje až po určité době nebo krátké jízdě.
Pokud hláška zůstává i po delší jízdě, často už nejde o hladinu, ale o závadu některé části systému. Typicky se řeší čidla, čerpadlo nebo elektronika. V takovém případě další dolévání nepomůže a je na místě diagnostika. Nejde o levné opravy, jen čerpadlo AdBlue vyjde typicky na 15.000 Kč a více. Další komplikace může způsobovat systém vyhřívání nádrže, AdBlue zamrzá zhruba při teplotách pod -11 °C, ale auto s tím počítá a jízdu umožní.
Cena a spotřeba AdBlue
Cena litru AdBlue se výrazně liší podle způsobu nákupu. Nejlacinější bývá AdBlue ze stojanu, kde se cena za litr pohybuje v řádu nižších desítek korun. Například u čerpací stanice Ono vyjde aktuálně litr AdBlue na příznivých 8,9 Kč, typicky je to ale okolo 20 Kč za litr. Kanystry jsou rozšířenější, ale dražší. Na čerpacích stanicích vyjdou výrazně dráž než při nákupu v e-shopu nebo autoservisu.
V diskuzích se často řeší i spotřeba AdBlue. Ta je velmi individuální a závisí na motoru, stylu jízdy i typu provozu. Obecně platí, že čím více dálnic a vyšší zatížení, tím vyšší je i spotřeba AdBlue. V městském provozu bývá nižší, ale zase roste riziko potíží se systémem při krátkých trasách. V praxi se spotřeba AdBlue u osobních dieselů nejčastěji pohybuje zhruba mezi 0,8 až 2,5 litru na 1 000 km.
Rozlitá kapalina může krystalizovat a zanechávat bílé stopy, což je nepříjemné, ale ne nebezpečné. Důležité je používat pouze kapalinu odpovídající normě (ISO 22241), protože systém je citlivý na nečistoty a improvizace se mohou výrazně prodražit.
Zdroj: autorský článek, Ono