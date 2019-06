Sběratel odhalil, že vlastní první Porsche, které kdy zvítězilo v Le Mans

Porsche se účastní slavného vytrvalostního závodu v Le Mans od počátku padesátých let dvacátého století a než zde získalo první místo v absolutním pořadí, které v roce 1970 vybojoval legendární model 917, tak mělo na svém kontě řadu vítězství v rámci různých tříd.

Prvním vítězem značky Porsche se tedy v rámci své třídy v Le Mans stalo kupé 356 SL s hliníkovou karoserií a interním označením 356/2-063. Tento automobil s plochým vzduchem chlazeným čtyřválcem o objemu 1,1 l a výkonu 34 kW (46 k) odstartoval do slavné čtyřiadvacetihodinovky 23. června roku 1951. Za volantem se tehdy střídali francouzští jezdci Auguste Veuillet a Edmond Mouche. Automobil se startovním číslem 46 dosáhl nejlepšího času na kolo 5:44,7 minut s průměrnou rychlostí 141 km/h a absolvoval 210 kol. V celkovém pořadí pak byl tento vítěz své třídy podle materiálů automobilky Porsche na 20. místě.

Dva měsíce po úspěšném vítězství v Le Mans se toto Porsche 356 SL zúčastnilo závodu Liège-Řím-Liège s více do rohů posunutými směrovými světly, aby bylo možné namontovat silnější přídavná světla. Se startovním číslem 16 dokončil tento vůz náročný závod na 10. místě. O více než měsíc později pak úspěšné kupé stanovilo tři mezinárodní rekordy v Montlhéry.

Po úspěšném působení na evropských závodních tratích se kupé stalo jedním ze tří Porsche 356 SL, u nichž došlo k přestavbě do podoby sériových zástupců řady 356 při zachování hliníkové karoserie a exportu do USA, kde došlo k jejich prodeji.

Prvním majitelem vozu s interním označením 356/2-063 se Jack Rutheford, který jej ovšem vrátil a díky tomu se dalším majitelem stal Johny von Neumann. Ten kupé využíval pro závodění a chtěl snížit jeho hmotnost. Díky tomu přišel vůz o střechu a proměnil se ve Spyder. Následovalo několik dalších majitelů, až jej v roce 1957 získal Chuck Forge, který s ním rovněž závodil a dál jej upravoval, ale v roce 1981 jej nechal zrenovovat. Nešlo tehdy ovšem o návrat do původního stavu, ale spíše o omlazení pro další účast v závodech historických vozů. Porsche mělo díky tomu i nadále otevřenou karoserii s malým ochranným rámem.

Právě v této podobě se s výjimečným Porsche poprvé setkal jeho dnešní majitel, jímž je Cameron Healey. Ten byl následně několik let v kontaktu s Chuckem Forgem a po jeho smrti v roce 2009 i díky tomu vůz získal. Porsche pak zamířilo do společnosti Emory Motorsports, aby byla zajištěna náležitá péče o jeho co nejlepší technický stav. Zakladatel této společnosti Rod Emory, patřící k předním specialistům na historii, opravy a úpravy modelu 356, si všiml, že otevřený vůz s červeným odstínem laku karoserie není úplně běžným zástupcem své modelové řady.

Cameron Healey se pak ponořil do archivu automobilky Porsche v Zuffenhausenu, kde se brzy objevily důležité dokumenty. Když bylo jasné, že tento konkrétní exemplář je prvním vítězným vozem značky Porsche v Le Mans, tak bylo rozhodnuto o jeho návratu do podoby z roku 1951. Za pomoci laseru byla změřena dvě další existující kupé 356 SL a za pomoci dřevěné formy a nástrojů ze čtyřicátých let byla hliníková karoserie doplněna o novou střechu plně odpovídající originálu.

Vzácné Porsche 356 SL se tedy po desetiletích vrátilo do své původní podoby a Cameron Healey se nyní může za jeho volantem cítit jako vítěz Le Mans.

Zdroj: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG