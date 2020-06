Seat Ateca láká na facelift. Odhaluje záď i datum premiéry

V souvislosti se španělskou automobilkou Seat stále ještě rezonuje téma nového Leonu, který jsme si už vyzkoušeli na českých silničkách a co nevidět přineseme tradiční redakční test. To ale neznamená, že by značka po zbytek roku neměla do čeho píchnout. Co nevidět nám totiž ukáže facelift SUV Ateca.

Ateca, sourozenec Karoqu vyráběný na stejné lince v Kvasinách, prý dostane emocionálnější provedení exteriéru a modernizovaný interiér. Seat láká na kompletně síťově propojené uživatelské prostředí, novou úroveň komfortu a bezpečnosti a v neposlední řadě novou řadu spalovacích motorů.

Kromě kosmetických vnějších úprav očekáváme přepracovanou přístrojovou desku, která určitě nabídne digitální přístrojový štít a modernější obrazovku multimediálního systému. Nabídka pohonných jednotek by pak měla kopírovat paletu ostatních modelů značky, respektive koncernu Volkswagen.

Od premiéry v roce 2016 prodala španělská společnost přes 300.000 kusů modelu Ateca, přičemž počet vyprodukovaných vozů každým rokem roste. Seat oficiálně potvrdil, že omlazenou Atecu ukáže 15. června, tedy již za týden. Do té doby se musíme spokojit s jedinou siluetou a krátkým videem. Z nich je patrné, že Ateca vzadu dostane obdobnou světelnou techniku, změní se však nápis modelu a rovněž si všímáme dynamických blinkrů. Více se dozvíme co nevidět!