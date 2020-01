Seat Leon se oficiálně ukázal. Je trochu jiný. A hezčí je kombík

Nový leon jsem viděl už na podzim, tehdy jsem ale podepsal jakýsi papír, že ani muk, vzali mi samozřejmě i telefon. Bylo to přímo v designérském centru Seatu, kousek od továrny v Martorellu. Jeden z prototypů jezdil na něčem jako nádvoří, takové atrium, sloužící designérům k tomu, aby auto viděli na denním světle (odlesky, hra světla a stínu…). Na ochoze pak celou dobu pochodovala ochranka, hlavně prý kvůli dronům.

Jezdící kousek byl ve světle modré metalíze a já nemůžu říct, že by se mi vyloženě nelíbil, novinka mi ale přišla o něco usedlejší než aktuální model, který umí ve správné konfiguraci zaujmout vysloveně sportovní postoj. Určitě za to můžou i změněné proporce, nový leon se trochu překvapivě zúžil (o šestnáct milimetrů na rovných 1800), na výšku však ubral jen tři (nyní 1456 mm). Asi hlavně kvůli tomu působí méně atleticky. Nevím, možná to bude i tou nevýraznou barvou, je fakt, že druhý kousek v červené už byl daleko víc emoción, pomáhala mu taky sportovnější výbava FR. Takhle se mi leon (všimněte si psacího fontu v označení modelu v zadní části auta) už zamlouval. Mimochodem, verze FR by v Česku měla být nejžádanější. A ještě hezčí mi přijde kombík, ten vypadal na premiéře asi nejlíp. V šedé metalíze a sportovnější výbavě... Jo, to by šlo.

Nejvíc času jsem strávil při pozorování zadku, ten bych si dovolil považovat za nejoriginálnější a asi i nejpovedenější (upozornil bych na výraznou hranu, viditelnou hlavně zboku). Přední část je docela podobná tarracu, Seat upozorňuje zejména na osvětlovací techniku, která ve své vrcholné LED podobě bude disponovat „chladným bílým světlem“. Tedy bude asi hezky svítit. Takto disponovaný leon vás taky přivítá nápisem „Hola!“ na vozovce, blinkry jsou pochopitelně dynamické (takové to postupné rozsvěcení do strany).

Ještě vám dlužím délku, zde došlo k největší změně proti předchůdci – novinka se prodloužila o 86 mm na finálních 4368 mm. Narostl i rozvor (o padesát milimetrů na 2686 mm), z čehož jsem měl přirozeně radost na zadních sedačkách, kde jsem si sedl nepoměrně pohodlněji než třeba v naší dlouhodobě testované corolle.

Oslí můstek – naše corolla je kombík a s ním se u leonu také počítá. Ten bude dlouhý 4642 mm (+93 mm), proti hatchbacku se pak bude lišit ještě výškou 1448 mm (-3 mm). Čísla v závorce porovnávají s předchůdcem, proti němuž se zvětšil i zavazadlový prostor (o třicet litrů na 617 litrů), hatchabck zůstal na svých 380 litrech.

Digitálně, propojeně

Asi by bylo hodně naivní čekat, že novinka zůstane u léty pilovaného koncernového rozvržení, které jsem si ještě nedávno tak moc pochvaloval u odcházejícího leonu. Na druhou stranu, v dnešní době existují daleko hůř vyřešené digitální kokpity, v leonu nejspíš ještě přežiju (moc zvědavý jsem na konfrotnaci s osmičkovým golfem). Na premiéře jsme podle očekávání prolézali nejvybavenější kousky, nechyběl tedy digitální přístrjový štít a nejrozměrnšjší desetipalcový středový displej. V leonu si můžete nově i zagestikulovat nebo vyzkoušet ovládání hlasem.

Zvykat si asi budu muset na dotykovou regulaci teploty nebo hlasitosti audia. Obojí se nachází pod středovým displejem a takhle na první dobrou bych řekl, že asi existují méně intuitivní řešení. Klasika by se mi ale zamlouvala víc.

No, a pak bude leon taky nejkonektivnějším a nejpropojenějším seatem ever. Aplle Carplay a Android Auto zvládne i základní infotainment s osmipalcovým displejem, vyspělejší verze nabídnou online připojení k internetu a služby s tím spojené (díky integrované SIM kartě). Seat však připravil taky vlastní aplikaci (nepřekvapivě nazvaná Seat Connect), jejím prostřednictvím lze ovládat některé funkce vozu na dálku. A taky si zkontrolovat aktuální stav vozu.

Dojde i na hybrid a plyn

Vzhledem k použité koncernové technice na platformě MQB Evo vás asi těžko překvapí motorová paleta, která se odpíchne od litrového tříválce TSI ve dvou výkonnových verzích (66 a 81 kW), benzinovým středem je patnáctistovka (znovu dva výkony, tentokrát 96 a 110 kW), nejsilnější dvoulitr TSI pak nabídne 140 kW. Nafta bude výhradně dvoulitrová, ovšem se třemi výkony (od 85 do 110 kW). Rozumnou alternativu představuje patnáctistovka TGI na zemní plyn s výkonem 96 kW, módnější vlnu pak představují motorizace eTSI (mildhybrid dostupný pro litrový tříválec a patnáctistovku) a pak plug-in hybrid s čtrnáctistovkou TSI a systémovým výkonem 150 kW (na elektřinu zvládne až šedesát kilometrů).

Kdy u nás?

Předprodej hatchbacku i kombíku se v Česku rozběhne v březnu, praktičtější varianta se však k zákazníkům dostane až v létě. Počkat si budete muset taky na zemní plyn, ten se objeví v zimě, zhruba s kombíkem by měl dorazit taky plug-in hybrid. Ceny zatím importér nezveřejnil, od končícího a cenově velmi atraktivního předchůdce však novinka jistě trochu odskočí. Budeme informovat!