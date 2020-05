S novým Seatem Leon poprvé v Česku. Mildhybrid 1.5 eTSI je skvělý

Seat Leon čtvrté generace je další z nedávných kompaktních novinek VW Group. Podobně jako u Octavie a Golfu chválíme auto jako celek, s novým infotainmentem je to ale už horší...

Značky koncernu VW Group od loňského podzimu postupně obměňují svoje zástupce v kompaktní kategorii. S novým Volkswagenem Golf i Škodou Octavii jsme se zvládli svézt už i na českých silnicích, na dojmy z nového Seatu Leon nebo Audi A3 jsme si zatím museli počkat. V případě španělského kompaktu ale máme již splněno. A nutno říct, nový Leon se v lecčems náramně povedl!

S Leonem jsme se měli svézt už v březnu na mezinárodní jízdní prezentaci, pandemie koronaviru ale pořádání akce neumožnila, a tak jsme si na auto museli počkat. Také česká lokální prezentace nakonec navzdory postupnému uvolňování musela proběhnout ve spartánských podmínkách. Takže tentokrát to bylo bez dlouhých řečí a prezentací s padesáti slidy, ale zkrátka jsme jednoduše dostali klíčky s informací, že Leona máme zase za 2,5 hodiny vrátit. A vlastně to ničemu nevadilo, přestože si na detailní poznání nového Seatu ještě chvilku počkáme do klasického týdenního redakčního testu, první obrázek jsme si udělali. A je hodně pozitivní!

Sluší mu to

I kvůli zrušenému ženevskému autosalonu, kde se měla odehrát výstavní premiéra nového Leona, jsem měl novinku španělské značky možnost si poprvé prohlédnout až nyní. A musím říct, že na mě pětidveřový hatch naživo působí mnohem lépe než na prvních fotografiích.

Šestiúhelníková maska a ostře řezané světlomety navazující na až sedmimístné SUV Tarraco na první dojem působí zaměnitelně s leckterou konkurencí, španělský šmrnc ale naživo funguje a dodává Leonu osobitý výraz. Výrazně tvarovanou příď doplňuje i zajímavě řešená záď s propojenými koncovými světly vodorovnou linkou. Víko zavazadelníku navíc zdobí nápis Leon v novém originálním fontu, díky němuž tento prvek není tak nudný a zaměnitelný s jinými vozy, který jej rovněž využívají.

Zdůrazněné koncovky výfuku v nárazníku testované verze FR jsou pak jen atrapy, skutečná roura se nachází až za nimi, musím ale říct, že i tak se mně tento detail líbí. Zboku pak Leon vypadá díky obdobné siluetě bočního prosklení hodně podobně jako předchůdce, kapota se ale díky posunutí A-sloupků více vzad prodloužila.

Z hlediska rozměrů pak připomeňme, že se nový Leon s pětidveřovou karoserií výrazně prodloužil, mezigeneračně o 86 mm na výsledných 4.368 mm, zároveň se však jeho silueta snížila o tři milimetry. Zajímavostí je pak zúžení karoserie o 16 mm, na rovných 1.800 mm. Vnitřnímu prostoru pak napomáhá rozvor prodloužený o 50 mm.

Infotainment opět s rozpaky

Stejně jako se proměnil vnější vzhled, zásadní změny najdeme také uvnitř. Palubní deska je totiž zcela přepracovaná a zcela jinak řešená. Je štíhlejší než dosud a ještě více minimalistická, středový panel totiž kvůli přesunutí většiny ovladačů do dotykové obrazovky multimediálního systému prakticky zmizel. Pod displejem infotainmentu (v základu 8,25“, v testovaném kusu 10“) se totiž nachází už jen výdechy ventilace s tlačítkem výstražných světel mezi nimi a odkládací plocha s dvěma USB-C vstupy. Seat tak jako mladistvá značka koncernu cílící na tu nejmladší klientelu šla ještě dál, když se zbavila i těch několika tlačítek pro přímý vstup do některých částí menu, které najdeme v Octavii nebo Golfu.

V testovaném kousku je pak minimalistický i středový tunel, a to díky maličkému voliči DSG, připomínajícímu vozy Porsche, který převzaly i technicky spříznění koncernoví sourozenci Leonu.

Nebudu vás napínat, nový multimediální systém má sice vlastní grafiku, jinak ho ale trápí obdobné nedostatky jako u nové Octavie a Leonu. Neříkám, že si na něj nezvyknete. Já se po těch 2,5 hodinách prvního seznamování s novým Leonem snadno zorientoval a našel veškeré ovladače, které jsem potřeboval. Vyhovovala mě přehledná, mladistvá grafika, stejně jako slušně rychlé reakce systému.

Jenže přesunutí nastavení hlasitosti rádia nebo teploty klimatizace do dotykové lišty hned pod dotykovým displejem ale rychle dokáže slabé stránky tohoto řešení. Během jízdy se prsty při ovládání dotykové obrazovky musíte někde opírat, což je právě místo této dotykové lišty, kvůli čemuž si často omylem změníte hlasitost rádia nebo upravíte teplotu klimatizace. Moc mně nesedí ani umístění přepínače jízdních režimů do infotainmentu, v tomto ohledu je tak řešení Golfu nebo Octavie příjemnější. Zachování aspoň několika tlačítek i v Leonu bych kvitoval. Stejně jako doladění hlasového asistenta. Už v Octavii i Golfu se ukázalo, že má systém své mezery, což se v Leonu jen potvrdilo. Zadávání pokynů navigace je tak sázkou do loterie, při níž nakonec stejně raději sáhnete po dotykovém displeji.

V testovaném exempláři se pak objevil také digitální přístrojový štít, standard třeba pro sportovně laděnou variantu FR. Vytknul bych vlastně jen jednu věc, ocenil bych více grafických režimů s klasickými ovladači, ty moderně digitální módy jen odvádějí pozornost od toho nejdůležitějšího, informací o rychlosti. Závěrem jen pak doplním, že si Leon naštěstí uchoval logické ovládání palubního počítače, a tak k nulování třeba spotřeby na rozdíl od nové Octavie stačí dlouhý stisk tlačítka OK na volantu.

Mimochodem sportovní volant se mně náramně líbí, a to jak svým designem, tak příjemně se držícím věncem, který má za mě ideální průměr i tloušťku věnce. Obecně musím říct, že se v Leonu pěkně sedí. Posaz je pěkně sportovně nízký, sedačky pohodlné. Použité materiály pak prošly mezigeneračním zlepšením, líbí se mně hlavně měkčený plast na vrchu palubní desky s originálním vzorem, některé detaily hlavně ve spodní části interiéru však přece jen nadále působí trochu lacině. Originální je však diodový pás spojující přední dveře přes palubní desku, který slouží nejen jakožto ambientní osvětlení, ale také jako bezpečnostní prvek. Spolupracuje třeba s hlídáním mrtvého úhlu, díky čemuž v případě hrozícího nebezpečí začne tento pás výstražně svítit. Tenhle detail se vážně povedl!

Slušné je to pak s místem na zadních sedadlech, kde mně s výškou 185 centimetrů zbývá dostatečná rezerva jak nad hlavou, tak před koleny. Jen se tu sedí poněkud nízko. Zavazadelník si pak uchoval objem 380 litrů jako minulá generace pětidveřového Leonu, v tomto ohledu kvitujeme hlavně pravidelné tvary.

Výtečná patnáctistovka

Co se týče motorů, tak Seat Leon do budoucna nabídne opravdu širokou řadu motorizací, čítající vedle klasických benzinových i naftových motorů také mildhybridy, plug-in hybridy nebo verzi na CNG. Pro první jízdu jsme zvolili jednu z novinek, mildhybridní benzinový čtyřválec 1.5 eTSI (110 kW), který Standu už zaujal v Golfu. A v Leonu jen první zážitky kolegy potvrdil.

Zážehová patnáctistovka s vypínáním dvou válců se v nové generaci koncernových kompaktů v případě volby převodovky DSG spoléhá na 48V palubní síť a řemenem poháněný startér-generátor, jenž rekuperuje energii do malého akumulátoru umístěného pod sedačkou spolujezdce. Výsledkem je tak možnost plachtění se zcela vypnutým spalovacím motorem, elektřina pomáhá také při rozjezdech.

Také v Leonu se ústrojí projevuje jako naprosto kultivované. Motor je skvěle odhlučněný, a tak o jeho práci víte jen ve vyšších otáčkách, kdy však slyšíte jen vzdálené tóny, abyste skutečně věděli, že tam spalovací motor někde je. Výtečný je i start-stop systém – spalovací motor spouští potichu a naprosto rychle. Snad v žádném autě jsem ještě neměl potřebu pro mě jindy otravný start-stop nechat zapnutý, v Leonu jsem ho ale klidně nechal být. Stejně tak nevíte o práci vypínání válců, jízdu na dva válce totiž poznáte jen díky rozsvícené ikoně Eco.

Úsporné schopnosti patnáctistovky jsou tedy na jedničku, jak je to ale se samotnou jízdou? Už udávané parametry 110 kW a 250 N.m slibují slušný elán, který se potvrzuje i ve skutečnosti. Ostatně podle technických údajů Leon s 1.5 eTSI zrychlí z 0-100 km/h za 8,4 sekundy a jede nejvýše rychlostí 216 km/h, což na papíře není špatné. A špatné to není ani ve skutečnosti, jen musíte patnáctistovku držet ve středním pásmu, alespoň nad nějakými 1500 otáčkami. Těsně nad volnoběhem je poněkud bez elánu, kolem 5000 otáček se pak už nic moc zajímavého neděje.

Líbilo se mně rovněž spárování se sedmistupňovým DSG. Práce automatu je naprosto jemná a hladká, což je proti předchozím koncernovým DSG příjemná změna. Snad jen reakci na manuální pokyn bych čekal o chlup rychlejší.

Nový Seat Leon hatchback – české ceny a technická data nabízených motorů Motor 1.0 TSI 1.5 TSI 1.5 TSI 1.5 eTSI 2.0 TDI 2.0 TDI Zdvihový objem [cm3] 999 1498 1498 1498 1968 1968 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW] 81 96 110 110 85 110 Točivý moment [N.m] 200 200 250 250 300 360 Převodovka 6M 6M 6M 7DS 6M 7DS Max. rychlost [km/h] 197 210 216 216 201 218 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,9 9,4 8,4 8,4 10,4 8,6 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,6 4,8 4,8 4,7 3,4 3,6 Cena Reference [Kč] 484.900 - - - 574.900 - Cena Style [Kč] 519.900 549.900 - - 609.900 - Cena Xcellence [Kč] - 594.900 619.900 679.900 - 739.900 Cena FR [Kč] - 589.900 614.900 674.900 - 734.900

Jezdí úsporně i velice jistě

Na detailnější hodnocení spotřeby si zatím počkáme do týdenního redakčního testu, přece jen při první jízdě na nějaké zásadní závěry čas nebyl. I tak se však potvrdilo, že 1.5 eTSI umí být náramně úsporná. Během klidné jízdy se hravě pohybujete kolem pěti litrů. A i při svižném svezení kolem Karlštejna na tamějších proslulých okreskách vzrostla spotřeba maximálně na nějakých devět litrů. Víc to prostě nešlo, což je vzhledem ke zvolenému tempu pořád skvělá hodnota. Na krátkém dálničním úseku si pak Leon řekl o nějakých sedm litrů na 100 km.

První svezení pak prokázalo, že je Leon pořád tím příjemně jezdícím hatchbackem, s nímž se rádi svezete i svižnějším tempem. Exemplář s adaptivním podvozkem navíc prokázal, že i na 18palcových kolech není zbytečně tvrdý. Ba naopak, adaptivní podvozek skvěle funguje a v komfortním režimu poskytuje pohodlnou jízdu, a to i na těch rozbitějších cestách, kterých jsme při naší první jízdě pár potkali.

Při nastavení podvozku nad rámec komfortu (podobně jako v Golfu a Octavii lze nastavit ještě pohodlnější režim, než je komfort) se však už auto začne poněkud houpat a naklánět, což přestává být příjemné. V normalu a ve sportu je ale vše v pořádku a vy se nestačíte divit, jak to všechno funguje.

Mimochodem Leon stejně jako Octavia u verze s 1.5 eTSI využívá jednoduchou zadní nápravu a nkoliv multilink jako Golf. Víceprvek v případě Leonu dorazí až spolu s 2.0 TSI, plug-in hybridem nebo ve varianátch s pohonem všech kol.

Podvozek je rozhodně mnohem lépe odhlučněn než v předchůdci, práci zavěšení a kol prakticky vůbec neslyšíte. Zároveň auto zůstává velice jisté v kramflecích. Snad jen na aerodynamickém odhlučnění by se mohlo ještě zapracovat, vanoucí vzduch kolem karoserie byl při jízdě na dálnici poměrně slyšet. A to mluvíme o rychlostech v rámci povolených limitů.

Závěr

První dojmy z nového Seatu Leon jsou tak ve skrze pozitivní. Co do mechaniky funguje nový Leon náramně. Motor 1.5 eTSI je nadmíru úsporný, zároveň pěkně jede a je parádně sladěn se sedmistupňovým DSG, které funguje rozhodně mnohem lépe než v minulosti. Podvozek je pak až nečekaně sportovní, zároveň však pořád dodává moře jistoty, a tak si s ním svižnou jízdu budete náramně užívat. Interiér pak poskytne dostatek prostoru, a to včetně zadních sedadel.

To všechno je na jedničku, když se však zaměříme na multimediální systém, zjistíme, že v tomto ohledu má Leon podobně jako sourozenci Golf a Octavia co vylepšovat. Hlasové ovládání moc nefunguje a vlastně celá koncepce ovládání soustředěného do dotykového displeje nám moc nesedí. Seat se dokonce jakožto značka pro mladé zbavil i konvenčních tlačítek pro přímý vstup do vybraných položek menu, což nám zkrátka vadí. Když se však infotainment pomůže vylepšit (ještě že lze aktualizovat online, bez nutnosti návštěvy servisu), půjde o velice silného zástupce své kategorie.

Čeští zákazníci se na nový Leon mohou těšit v červnu. Vstup na trh vedle pandemie koronaviru bohužel ovlivnilo i zastavení dodávek kvůli softwarovým problémům systému eCall, což se stalo také u Golfu a Octavie. Díky tomu však čekání na kombík nebude tak dlouhé, Leon ST totiž do prodeje vstoupí v červenci.