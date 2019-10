Seat chystá malý elektromobil do města. Dost možná i od sportovní značky Cupra

Za dva roky bychom se měli dočkat dalšího elektromobilu od španělské značky Seat. Tentokrát půjde o městského společníka, který by se nemusel zaleknout ani svižnějšího tempa.

Elektrická ofenziva Volkswagenu se zdaleka netýká jen VW, ale všech dalších značek velkého německého koncernu. Na autosalonu ve Frankfurtu byl oficiálně představen model ID.3, důležitý elektrický hatchback, jenž startuje moderní elektrickou éru společnosti. Už nějaký čas elektrifikuje Audi, před časem začala Škoda a brzy se připojí rovněž Seat.

Ten vizi svých elektromobilů představil prostřednictvím konceptu el-Born. Už pohled na tvary karoserie napoví, že co do velikosti půjde o sourozence ID.3, tedy nový elektromobil mezi kompakty. Proč odstartuje elektrická vlna společnosti právě tady? Šéf Seatu Luca de Meo říká, že v segmentu B nemají zákazníci zajímající se o elektromobil příliš z čeho vybírat.

Tím ale elektrické tažení Seatu rozhodně nekončí. V roce 2022 bychom se totiž měli dočkat dalšího elektromobilu. Tentokrát půjde o malý městský vůz po vzoru Ibizy. Šéfdesignér značky Alejandro Mesonero přiznal, že Seat na projektu úzce spolupracuje s Volkswagenem a vývoj je „velmi, velmi intenzivní“.

Spekuluje se dokonce, že by malá elektrická novinka mohla přijet i v ostré variantě Cupra. Zatím to nikdo oficiálně nepotvrdil, ale Luca de Meo se nechal slyšet, že další výkonný hatchback společnosti by mohl přijet bez výfuků.

Lídr španělské značky dále prozradil, že už viděl finální verzi elektrického SUV Tavascan, my si ale ještě musíme počkat. Firma, stejně jako všichni ostatní, bojují s cenou technologií. „Čekáme, až se náklady na akumulátory dostanou do rozumných mezí a my budeme moci přijít se slušnou cenovkou. Prodávat auto segmentu B od 30.000 euro (775.000 Kč)? Díky, ale ne.“

Malý elektrický hatchback, tedy konkurence pro nedávno odhalený Peugeot e-208, je součástí dlouhodobější strategie Seatu. Ta hovoří o šesti elektrických a plug-in hybridních modelech do roku 2021.

Luca de Meo bývá v rozhovorech často hodně sdílný, což platí i pro jeho poslední interview. V něm například prozradil i to, že projekt Cupra Ibiza je oficiálně mrtvý. Vize sportovního konkurenta Fordu Fiesta ST byla sice lákavá, ale vedení Seatu si uvědomuje, že takové vozy kupuje jen úzká specifická klientela, což pro značku není obchodně zajímavé.