Cupra odhaluje své plány. Chce, aby Formentor zůstal jejím dílem. A nabídne spoustu nových verzí

Šéf Seatu Luca de Meo v rozhovoru pro britský Auto Express prozradil, jaké plány má v nejbližší budoucnosti se sportovní značkou Cupra. Velký krok čeká Španěly už příští rok, kdy se přestěhují do nové vlastní základny v Barceloně a ještě více se tak oddělí od mateřského Seatu.

„Oddělujeme dvě společnosti a vybíráme ty nejlepší lidi, kteří budou vhodní pro značku Cupra,“ vysvětluje de Meo. „Říkám jim: Chlapci, máte stejné ingredience jako restaurace v okolí, ale nejste nuceni vařit špagety s rajčatovou omáčkou. Tvořte, co se vám zlíbí!“ V příštích letech se chce Cupra rozšiřovat nejen co do počtu modelů, ale i jejich výkonnostních variant.

Čistě elektrické SUV Tavascan, který se právě vystavuje na autosalonu ve Frankfurtu, dostane podle nejvyšších představitelů společnosti zelenou. „Je součástí našich plánů. To znamená, že na něj máme vyhrazené finanční prostředky, ale pravdou je, že stále ještě zbývá spousta věci k vyřešení.“

Když se objevila první zmínka o SUV-kupé Formentor, hovořilo se o tom, že vznikne nejprve jako Cupra a posléze se představí i v civilnější verzi s logy Seatu. Zdá se ale, že vedení tyto plány přehodnotilo. „Budeme se maximálně snažit, abu vůz zůstal pouze Cuprou. Musíme se vyvarovat rozdvojení a odolat pokušení vyšších prodejů. Je to otázka obchodního modelu,“ vysvětluje de Meo.

To ale neznamená, že by prodeje nebyly pro Seat a Cupru klíčové. Lídr značky říká, že se to ukáže například na novém Leonu. „Neuděláme potřebné prodeje, pokud budeme nabízet jen třísetkolovou variantu. Potřebujeme více verzí, včetně těch slabších. Přemýšlíme o plug-in hybridech, elektrických vozech. Není to jen o počtu koní,“ říká dále.

Cupra je nepochybně dynamickou značkou, uběhlo 18 měsíců od Cupry Ateca po Formentor, což je podle vedení největší důkaz toho, jak rychle se věci daly do pohybu. De Meo ale nabádá, abychom Cupru neškatulkovali jako luxusní automobilku. „Nepotřebujete luxus, abyste se mohli cítit výjimečně,“ dodává závěrem rozhovoru.