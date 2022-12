TEST BMW M340d xDrive – Taková auta nám neberte

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Řada 3 v letoším roce prošla modernizací, která přinesla poměrně decentní úpravy vzhledu. Lehce se změnily ledvinky, u testovaného sedanu ve verzi M340d xDrive černé a s mřížkovanou výplní, více pak přední světlomety – jsou užší, postrádají vykrojení ve spodní části a segmenty denního svícení tvoří obrácené písmeno L . Nové jsou nárazníky, přední dostal větší otvor, zadní pak výraznější difuzor. Modely z rodiny BMW Performance, tedy „polotučná emka“ mají nově aerodynamická zpětná zrcátka z vozů M3 a M4.

Další auto, v němž zmizela tlačítka

K důležitějším změnám došlo v interiéru. Omlazená řada 3 přebírá koncepci, kterou už známe z elektrického BMW i4, tedy s prohnutým panelem tvořeným dvěma obrazovkami. Digitální přístrojový štít má úhlopříčku 12,3 palce, kontrolní displej infotainmentu pak 14,9 palce. Obě obrazovky nabízejí parádní rozlišení a skvělou čitelnost, v případě přístrojovky je však potřeba zvyknout si na specifická grafická rozvržení, tradiční jednoduché schéma se dvěma kulatými budíky BMW neumí. Ale to asi ničemu zásadně nevadí.

Horší je, minimálně z mého pohledu, že nové pojetí interiéru nabízí výrazně méně tlačítek. Nejvíc mi chybí panel pro ovládání klimatizace, nutnost kvůli úpravě teploty nebo zapnutí vyhřívání sedadla zabrousit do útrob infotainmentu a trefovat se prstem do malých ploch na displeji opravdu nepovažuji za vhodnou a uživatelsky přívětivou.

Samozřejmě neříkám, že v autech musejí být tlačítka pro každou funkci, ale přesouvat zrovna ovládání teplotního komfortu do palubního systému je podle mě prostě špatně. Samotný infotainment v nejnovější verzi (BMW Operační systém 8) není špatný, i když předchozí provedení mi připadalo přehlednější. Přestože si můžete leccos přizpůsobit, systém je „rozdrobenější“ a složitější, hůř se v něm občas orientuje. Může za to i obrovské množství funkcí, které infotainment nabízí. A taková spousta položek a ikon způsobuje občas delší hledání – jinými slovy, až moc času musíte věnovat pozornost obrazovce, což odvádí koncentraci od řízení. Co mě ale ohromilo, je rychlost, s jakou systém funguje. Nevybavuji si okamžik, kdy bych musel na nějaký povel déle čekat, nebo kdy by se infotainment zasekl.

A líbí se mi také, jakým způsobem BMW řidiči umožňuje upravit si chování bezpečnostních asistentů, jichž nabízí opravdu hodně. Jejich nastavení je jednoduché, logicky uspořádané a přehledné. I díky tomu mě během jízdy nic nerušilo, systémy nefungovaly zbrkle a „neřvaly“ kvůli nesmyslům. To už se mi dlouho nestalo.

Jinak několik fyzických ovladačů v interiéru zůstalo, rád jsem hlavně za otočný iDrive se zkratkami okolo, to je prvek, který vzhledem k trendu minimalistických interiérů oceňuji čím dál víc. Příjemné je také tlačítko pro vypínání stabilizace nebo rychlé přepínání jízdních režimů.

Pochvalu zaslouží zpracování, výběr materiálů, výborná pozice za volantem, který v M provedení nabízí tradičně tlustý věnec, a parádní jsou příplatková sportovní sedadla - poskytují komfort i výbornou oporu v zatáčkách.

Řada 3 nikdy neplatila za přeborníka v oblasti prostoru na zadních sedadlech, přesto mi s výškou 182 centimetrů při posazení „za sebe“ ještě zbývala slušná rezerva před koleny i nad hlavou.

Typicky sedanový zavazadelník, tedy dlouhý a nízký s omezeným vstupem, nabízí objem 480 litrů. Šikovný je průchozí nakládací systém umožňující převoz delších předmětů.