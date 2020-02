Sedm značek svolává třináct modelů kvůli problémům s řízením

Web Svolávačky.cz upozornil na svolávací akce hned sedmi automobilek, které během třetího týdne roku 2022 nahlásily do evropského systému RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) možné problémy s řízením u svých modelů.

Největší zastoupení má skupina PSA, u které se problémy s řízením týkají hned čtyř značek a šesti modelů. Konkrétně by se mělo jednat o vozy Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Citroën C3 AirCross, Citroën Berlingo, Opel Combo a Vauxhall Combo, vyrobené v období od 22. června do 14. července 2019. U těchto vozidel nemusel být sloupek řízení vyroben v souladu se specifikacemi, v důsledku čehož by mohlo hrozit selhání řízení a ztráta kontroly nad vozidlem.

Problémy se sloupkem řízení však potrápily i automobilku Ford, konkrétně model Fiesta. U modelů vyrobených v období od 15. května do 17. června 2019 může sloupek řízení vydávat chrastivé zvuky, které jsou způsobeny nesprávnou tolerancí. Po delším používání by tak sloupek řízení mohl selhat, což by vedlo ke ztrátě kontroly nad vozem a zvýšenému riziku nehody.

Poslední značkou, která nahlásila problémy se sloupkem řízení, se stal Land Rover. U modelů Range Rover a Range Rover Sport, vyrobených v týdnu od 15. do 19. února 2019, totiž může být vedení kabelového svazku uvnitř sloupku příliš blízko jiným částem konstrukce.

Při nastavování volantu by tak mohlo dojít k poškození nebo vytažení některého z konektorů v kabelovém svazku, což by mohlo vést ke zhoršení funkčnosti řízení nebo selhání klaksonu a směrových světel, jak dodává web Svolávačky.cz.

Automobilka Jeep pak upozornila na problémy s posilovačem řízení u modelu Cherokee, konkrétně u vozů vyrobených v období do 26. června do 4. září 2019. V posilovači těchto vozů by totiž mohl být vadný pastorek, u kterého hrozí prasknutí. V takovém případě by mohlo dojít k zablokování řízení a zvýšení rizika dopravní nehody.

A na závěr důkaz, že se srovnávací akce nevyhýbají ani prémiovým značkám. Bentley totiž svolává modely Continental 24, Continental Supersports a Continental Supersports Conbertible vyrobené mezi lety 2016 až 2018.

U těchto vozů by totiž mohlo hrozit odpojení připojovací hadice hydraulického posilovače od spojovací trubky chladiče. V takovém případě by došlo k úniku hydraulické kapaliny, což by vedlo ke zhoršení řízení a riziku vzniku nehody a požáru.