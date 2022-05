Sedmimístné SUV Hyundai Ioniq 7 vykresleno v produkční verzi, jak se vám líbí?

Koncept Seven prošel decentními úpravami, které by mohly ukázat budoucí podobu sedmimístného elektrického SUV Hyundia Ioniq 7.

Automobilka Hyundai patří k lídrům v oblasti elektrifikace, což ostatně ukazuje nejen současná nabídka značky, ale také úspěch elektromobilu Ioniq 5, který byl vyhlášen Světovým automobilem tohoto roku. Do budoucna se pak modelová rodina Ioniq rozroste ještě o několik modelů.

Tím největším by se v roce 2024 mělo stát sedmimístné elektrické SUV Ioniq 7, jehož podobu nám automobilka již před časem naznačila konceptem Seven. Ten si však nyní vzali do parády lidé z GotchaCars a koncept graficky upravili do možné podoby produkčního vozu.

Příď produkčního vozu by si měla zachovat tenký pruh LED osvětlení v horní části masky, který nabízí už model Staria. Logo značky by pak mělo být umístěno nad tímto pruhem – přímo na kapotě. V předním nárazníku pak vidíme zřejmě falešnou masku chladiče, která je po stranách lemována vertikálními světlomety.

Ty měly u konceptu formu tzv. LED pixelů, které značka využívá například u zadních světel. U hlavních světlometů se však očekává zachování tradiční LED technologie, zatímco na LED pixely by mohly odkazovat menší světelné moduly v dolních rozích předního nárazníku.

Koncept Seven byl osazen velkými sebevražednými dveřmi, u produkčního modelu se však počítá spíše s tradičními dveřmi, které však budou mít v rámci optimalizace aerodynamiky zapuštěné kliky. Z boku navíc zřejmě opět uvidíme charakteristický prolis ve tvaru písmene Z, který mají i modely Ioniq 5 a Elantra.

Základem konceptu Seven, a jistě i produkčního Ioniq 7, je elektrická modulární platforma E-GMP, která se může pochlubit 800 V architekturou. Systém tak podporuje nabíjení při výkonu až 350 kW, díky čemuž by mělo být možné nabít baterii z 10 do 80 % již za pouhých 10 minut.

Produkční Ioniq by měl být osazen baterií s kapacitou 100 kW, která má zaručit dojezd kolem 480 kilometrů na jedno nabití. Elektromotory by měly být na obou nápravách, takže vůz nabídne pohon všech kol, a kombinovaný výkon by se mohl pohybovat okolo 230 kW. Jde však o předběžné odhady.

Kabina konceptu pracovala ve velkém s udržitelně získanými a ekologickými materiály, včetně bambusového dřeva. Systém ventilace pak slibovat i UVC čističku vzduchu, díky čemuž by si posádka ve třech řadách sedadel měla užívat mimořádně čistý vzduch. Zatím však není jisté, zda se podobné materiály a technologie do vozu skutečně dostanou.

Je však pravděpodobné, že produkční Ioniq 7 bude disponovat sofistikovanými asistenčními systémy, včetně asistenta řízení na třetí úrovni. Řidiči tak nejspíš budou mít možnost sundat za jízdy ruce z volantu, přesto řidiči zůstane povinnost být připraven kdykoliv převzít kontrolu nad vozem.