Šéf BMW M opět promluvil o vývoji vlastního modelu. Co o něm prozradil?

Markus Flasch, šéf divize BMW M, během právě probíhajícího autosalonu v Los Angeles v rozhovoru pro naše britské kolegy z AutoExpress uvedl následující: „Umím si představit stavbu samostatných M- modelů. Ta myšlenka se mi líbí a myslím, že časem tímto směrem něco podnikneme."

Většině z nás se tak nejspíš automaticky vybaví působivý koncept Vision M Next, vystavený na frankfurtském autosalonu, který dostal tvary stylového kupé s plug-in hybridním pohonem. Flasch ale odmítl podobu budoucího modelu M komentovat. Pouze dodal: „Nemusí se nutně jednat o auto s motorem uprostřed, rozhodně však bude muset vyčnívat z davu.“

Při pohledu na prodejní tabulky a trendy posledních let proto člověka napadne, zda BMW M nechce postavit spíše sportovně laděné SUV. A právě při odpovědi na tuto otázku dal Flash celkem jasně najevo, že o karosářském provedení už bylo rozhodnuto. Jeho odpověď na otázku, zda nebude samostatný model třeba SUV, totiž odpověděl „Nevím… Tedy vlastně vím, ale rozhodně vám to zatím neřeknu.“

Podle zdroje AutoExpress přímo z automobilky BMW by se však první samostatný model BMW M mohl představit již v roce 2021. A pod jeho kapotou bychom měli objevit jistou formu elektrifikace. Ta by se ostatně mohla brzy objevit i u běžných modelů z produkce BMW M, jak potvrdil i sám Flasch. „Nemůžu říct kdy, ale dlouho to nepotrvá.“

„(Divize) M nikdy nebyla dogmatická ohledně jakékoliv technologie – elektrifikace není raketová věda a není to ‚game changer,‘ o kterém si lidé myslí, že je odpovědí na každou otázku.“ Flasch navíc dodává, že zavádění elektrifikace by mělo probíhat postupně a s citem. „Nepřijde chvíle, kdy všechny naše vozy přestavíme na tuhle nebo tamtu technologii, ještě dlouho budeme nabízet řadu různých pohonných jednotek s ohledem na trh a segment.“

Flasch je totiž přesvědčen, že elektrický model z divize M bude muset nabídnout podstatně víc, než jen vůz se spalovacím motorem. „Elektrické pohonné systémy nabídneme až tehdy, kdy budou lepší než jejich předchůdci – to je první pravidlo – nemusíme být první, ale musíme být nejlepší.“

A i když Flasch odmítl komentovat možnou transformaci konceptu Vision M Next s motorem uprostřed na jeden ze samostatných produkčních vozů z produkce divize BMW M, nový designový šéf BMW Domagoj Dukec byl údajně „velmi pozitivní“ ohledně zachování proporcí a vzhledu pro produkční model, dodává AutoExpress.

Dukec prý navíc v Los Angeles dodal: „Máme dědictví v kombinaci uměleckých a závodních automobilů s divizí M. A jsem přesvědčený, že tohle (Vision M Next) je správná cesta.“ BMW by zkrátka podle jeho slov mělo zůstávat napřed v otázce identity značky. „To, co jsme dokázali s M Next, je zcela nový způsob přístupu ke komunikaci a umění okolo vozu,“ dodal.