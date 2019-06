BMW divize M zvažuje vývoj vlastních modelů, poslední představila v roce 1978

Když se řekne divize M, většina z nás si vybaví úchvatné sportovní vozy, které vycházejí z klasických produkčních modelů automobilky BMW. To by se však mohlo v blízké budoucnosti změnit, neboť šéf divize M přiznal úvahy o vývoj vlastních modelů.

Od představení posledního vozu, který vznikl čistě v režii divize M, uplynulo minulý rok již 40 let. Tím vozem bylo BMW M1, představené v roce 1978, které se v roce 2008 dočkalo i následovníka - avšak pouze v podobě konceptu. Zajímavých konceptů přitom BMW M v minulosti představilo hned několik, žádný z nich se však nedostal do výroby.

V otázce výroby vlastních modelů přitom mohou mnichovští jen tiše závidět svým rivalům z AMG, kteří kromě úprav sériových vozů Mercedes-Benz představují i vlastní novinky. Jmenovat můžeme třeba současnou řadu GT, dostupnou v provedení kupé i roadster, nebo chystaný hypersport ONE, který slibuje zážitek z Formule 1 na běžných silnicích.

Markus Flasch, šéf divize M, však v rozhovoru pro australský motoristický web Car Sales naznačil, že situace by se mohla brzy změnit. Během představení modelů X3 M a X4 Flasch totiž australským kolegům prozradil, že divize M skutečně uvažuje o vývoji vlastních modelů. A již nyní prý existuje několik vizí.

Flasch zatím bohužel nebyl příliš konkrétní, australský web však od jednoho ze zdrojů z divize M zjistil, že v úvahu připadá hned několik karosářských variant. Pod kapotou by se také mohly objevit různé pohonné jednotky, od tradičních spalovacích, až po čistě elektrické. Prozatím je však celý projekt pouze v začátcích a tak existuje spousta různých variant.

Ať už ale budou nové vozy z produkce BMW divize M jakékoliv, budou muset „odpovídat našemu charakteru a být kombinací preciznosti, agility a luxusu,“ jak uvedl Flasch. V rozhovoru také nezapomněl zmínit, že divize M „nikoho nekopíruje, ale vydává se vlastní cestou.“ Pragmatici by z toho mohli vycítit, že unikátní modely M by mohly vyjít pěkně draze, podle Flasche by se však nemuselo nutně jednat o nejdražší modely v nabídce divize M.

Pokud by se divize M skutečně rozhodla pro stavbu vlastního modelu, očekáváme, že jeho premiéra by mohla proběhnout nejpozději do roku 2022. Právě za tři roky totiž divize M oslaví 50 let coby samostatná dceřiná společnost BMW a sporťák z vlastní produkce by byl zajímavým darem pro všechny příznivce.