Nový Citroën C5 Aircross má české ceny. Takto si vede v porovnání s konkurenty
Nové francouzské SUV se nabízí od začátku září a nyní je k dispozici za zvýhodněné akční ceny. Pokud po voze zatoužíte, připravte si 675.000 korun. Jde to však i levněji.
Pod označením C5 mají mnozí zakořeněný ten úplně poslední Citroën s tradičním plynokapalinovým odpružením. V nabídce byl jako sedan nebo kombi a zmíněné pérování u něj tvořilo alternativu k podvozku s vinutými pružinami.
Od roku 2017 se nabízí nové C5 s přídomkem Aircross. Místo nízkého sedanu a kombi je SUV a tradiční hydropneumatické odpružení skončilo v propadlišti dějin. Druhá generace C5 Aircross se představila už v loňském roce na podzim v Paříži, teprve od začátku září je ale k dispozici k objednání v České republice.
Technicky v sobě ukrývá platformu skupiny Stellantis STLA Medium. Jde tudíž o sourozence Peugeotů 3008 a 5008, druhé generace Opelu Grandland, ale také amerického Jeepu Compass. K pohonu slouží výhradně elektrifikované nebo čistě elektrické pohony, vůz má vždy poháněná přední kola a samočinnou převodovku.
|České ceny Citroën C5 Aircross
|Motorizace
|Výkon/Točivý moment
|Kombinovaná spotřeba
|Základní cena motorizace v ČR vč. DPH*
|Hybrid 145k Automatic
|107 kW/230 N.m
|5,4 l/100 km
|675.000 Kč**
|Plug-in Hybrid 195k Automatic
|143 kW/350 Nm
|2,7 l/100 km
|925.000 Kč**
|Electric 210k Standard range Automatic (73 kWh)
|157 kW/343 Nm
|od 17,0 kWh/100 km
|925.000 Kč
|Electric 230k Extended range Automatic (97 kWh)
|170 kW/343 N.m
|od 17,8 kWh/100 km
|1.095.000 Kč
|*Ceny platí od 1. 9. 2025, **bez bunusu za výkup ve výši 30.000 Kč
Český dovozce „cé-pětku“ nabízí ve třech úrovních výbavy. Základem je You, kterou lze mít se dvěma pohony. A sice s Hybridem 145 k, jehož základem je přeplňovaný tříválec 1.2 PureTech, nebo s elektrickým pohonem Electric 210 k se standardním dojezdem, který dle WLTP činí 520 km. Hybrid 145 můžete mít v akci a s využitím bonusu za výkup od 645.000 Kč.
Vyšší výbava Plus je poháněná oběma výše zmíněnými pohony, ale navíc ještě plug-in hybridem 195 k Automatic a rovněž výkonnější elektrickou verzí Electric 230 k s prodlouženým dojezdem. Ten je dán zástavbou větší trakční baterie s kapacitou 100,7 kWh namísto 79,9 kWh u standardní a tedy méně výkonné verze.
Vrcholnou výbavu představuje Max dostupný se stejnými motory jako Plus. Nejdražší verze Max Electric 230 k Extended Range Automatic vyjde v akči na 1.165.000 korun.
|Základní technické údaje
|Motorizace
|Hybrid 145k Automatic
|Plug-in Hybrid 195k Automatic
|Electric 210k Standard range Automatic
|Electric 230k Standard range Automatic
|Objem motoru
|1.199 ccm + E-motor
|1.598 ccm + E-motor
|E-motor
|E-motor
|Převodovka
|6st. samočinná
|7st. samočinná
|1st. samočinná
|1st. samočinná
|Nejvyšší výkon/točivý moment spalovacího motoru
|100 kW/230 Nm
|110 kW/300 Nm
|není
|není
|Nejvyšší výkon/točivý moment elektromotoru
|neuvedeno
|92 kW/118 N.m
|157 kW/343 N.m
|170 kW/343 N.m
|Nejvyšší kombinovaný výkon/točivý moment
|107 kW/neuvedeno
|143 kW/350 N.m
|-
|-
|Nejvyšší rychlost
|201 km/h
|220 (v elektrickém režimu 135) km/h
|170 km/h
|170 km/h
|Kombinovaná spotřeba
|5,4 l/100 km
|2,7 l/100 km
|od 17,0 kWh/100 km
|od 17,8 kWh/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|10,2 s
|7,7 s
|8,9 s
|8,8 s
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|1.000/750 kg
|1.550/750 kg
|1250/750 kg
|1200/750 kg
|Dojezd na elektřinu, kapacita baterie
|Neuvedeno/0,876 kWh
|86 km/21 kWh
|až 520 km/79,9 kWh
|až 679 km/100,7 kWh
|Zdroj: české webové stránky Citroënu
už výbava základní verze You je velmi bohatá a nabízí třeba diodové přední světlomety nebo samočinnou dvouzonovou klimatizaci. Prostřední linie Plus vychází z You, navíc ale nabízí třeba zatmavená zadní boční okna, výdechy klimatizace také pro zadní sedadla nebo vnitřní zpětné zrcátko se samočinným cloněním. Vrcholná úroveň Max vychází z Plus, ale navíc dostala třeba vyšší verzi předních diodových světlometů s technikou Matrix nebo průhledový displej (HUD).
Nový Citroën C5 Aircross se na trhu bude muset utkat hned s několika konkurenty, s některými dokonce z domácí stáje. Pár jsme jich vybrali a popsali níže.
Opel Grandland
Konkurent ze skupiny Stellantis, nový Opel Grandland využívá stejnou techniku jako C5 Aircross. Výbava Edition začíná na 719.990 korunách, což je nejnižší cena Grandlandu. Vyšší úroveň GS s hybridní pohonnou jednotkou, jejímž základem je tříválec turbo 1,2 litru, startuje na ceně 769.990 korun. Jde o akční ceny platné od 7. září letošního roku. Stejné výbavy, tedy Edition a GS, lze mít také s plug-in hybridem. Tady už jsou ceny vyšší, a sice od 939.990 korun.
Nejdražší je elektrická verze Electric. Na rozdíl od C5 Aircross se nabízí jen ve výkonnější verzi se 157 kW, což odpovídá variantě Electric 230 k u C5 Aircross. Ceny začínají na 1.049.990 korunách. Navíc lze ale model Grandland mít také s pohonem všech kol. Pojí se s jedinou výbavou Ultimate 4x4 a je navíc vybaven zadním elektromotorem s výkonem 83 kW. Systémový výkon činí v tomhle případě 239 kW. Takový vůz je za 1.269.990 korun.
Toyota RAV4
Ten, kdo uvažuje o nové C5 Aircross, může mít v hledáčku také tradiční Toyotu RAV4. Ta se sice nenabízí v čistě elektrické verzi, avšak coby hybrid a plug-in hybrid k dispozici je. V nabídce jsou výbavy Comfort, Selection, GR Sport a Executive. K pohonu slouží hybridní agregát 2,5 litru s výkonem 160 kW. To platí pro verzi s pohonem předních kol, jejíž cena začíná na 1.064.900 korun.
Varianta s pohonem všech kol AWD využívá vzadu další, v podstatě třetí elektromotor, takže celkový výkon soustavy je v tomhle případě 163 kW. Za výbavu Comfort s pohonem všech kol AWD zaplatíte 1.114.900 korun. Plug-in hybrid je k dispozici ve třech výbavách, a sice Dynamic, Selection a Executive. Akční cena začíná na 1.115.000 korunách. PHEV má vždy pohon všech kol a systémový výkon činí 225 kW.
Uvedené ceny a údaje platí pro dožívající RAV4, která už má svého nástupce. Zatím se však v Česku nenabízí. Výhodou dožívajícího modelu je vyzrálá technika a tedy předpoklady pro bezproblémový provoz.
Renault Austral
Za možná nejvážnějšího konkurenta nového Citroënu C5 Aircross můžeme považovat Renault Austral. Na rozdíl od C5 Aircross se sice nenabízí s čistě elektrickým pohonem, avšak elektrifikované pohony ukrývá vždy. Český dovozce vůz prodává ve třech výbavách – Evolution, Techno a Esprit Alpine.
Všechny výbavy můžete mít s oběma motorizacemi. Základem je mild-hybrid 160 Auto, vyšší motorizaci představuje full-hybrid E-Tech 200. Číslice uvádějí výkony v koních, na kilowatty tedy 116, respektive 147 kW.
První uvedený pohon v útrobách ukrývá známý čtyřválec 1.33 s mild-hybridem, výkonnější relativně nový přeplňovaný tříválec s přímým vstřikováním benzinu o objemu 1,2 litru, který se páruje se dvěma elektrickými stroji. Vše se stýká ve speciální takzvané multimodové samočinné převodovce. Základní verzi Evolution pořídíte za 788.000 korun, naopak vrcholná verze je za 994.000 korun.
Zdroj: Citroën, Opel, Toyota a Renault | Foto Ctroën, Opel, auto.cz a Renault