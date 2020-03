Šéf Peugeotu naznačil vznik ostré 208 GTi, mohla by být i elektrická

Automobilka Peugeot nedávno představila produkční verzi ostrého modelu 508 s označením PSE (Peugeot Sport Engineered), jež by se mělo do budoucna stát označením pro novou generaci ostrých modelů. Jenže jak prozradil šéf automobilky Jean-Philippe Imparato v rozhovoru pro AutoCar, označení GTi by se ještě mohlo vrátit.

Imparato sice v rozhovoru připustil, že označení GTi bude navždy spojeno se spalovacími motory, ovšem do budoucna bychom se mohli dočkat výjimky. Problémem však je, že by se měla vztahovat na jediný model a zřejmě i jediný trh.

„Ve Velké Británii má GTi stále smysl,“ uvedl Imparato. „Pracujeme na něčem, co by mohlo být GTi budoucnosti. Pokud by to mělo mít jedno auto (značení GTi), byla by to 208, i kdyby měla být elektrická. Pro zbytek to bude (označení) PSE.“

A proč se vůbec Peugeot rozhodl opustit legendární značení GTi a přesedlal na nové PSE? Podle Imparata by mělo jít o pocity z řízení, kdy modely s označením PSE nabídnou nový typ výkonu. „Nejsou to spalovací motory a nejsou to stejné pocity,“ dodal Imparato.

„Jediné auto, které by mohlo dostat označení GTi – i kdyby elektrické – je 208, tedy pokud se rozhodneme mít v nabídce takové auto,“ uzavřel rozhovor Imparato.