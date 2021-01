Šéf technického vývoje Bugatti míří do Volkswagenu, vyvíjet kompaktní auta

Stefan Ellrott, člen představenstva automobilky Bugatti zodpovědný za technický vývoj, by měl v únoru tohoto roku opustit své místo. Čeká ho totiž přesun do Wolfsburgu, kde se stane vedoucím technického oddělení zodpovědného za vývoj kompaktních vozů značky Volkswagen.

Pro Ellrotta by však přesun do Volkswagenu neměl být cestou do neznáma. Pro německý automobilový koncern totiž začal pracovat již v roce 1996 a do značky Bugatti nastoupil teprve v roce 2016. Na pozici šéfa vývojového technického oddělení byl jmenován s ročním odstupem.

Od té doby se Ellrot podílel na vývoji celé řady působivých modelů, mezi kterými můžeme jmenovat Divo, Centodieci, Chiron Pur Sport nebo rekordní Chiron Super Sport 300+, který jako první „produkční“ automobil překonal rychlostní hranici 300 mil v hodině.

„Práce pro Bugatti byla splněním snu,“ uvedl Ellrott. „Během uplynulých čtyř let můj tým v Bugatti posunoval hranice toho, co je technicky proveditelné.“ Jak sám vzápětí dodal, z technického pohledu je totiž vývoj každého supersportu překonáváním určitých výzev.

Na Ellrotovu pozici nastoupí Gregor Gries, který v Bugatti zatím působí na pozici šéfa vývoje pohonných jednotek. Ellrota pak ve Volkswagenu čekají zcela nové výzvy, na které se prý ale těší a je vděčný vedení automobilky za důvěru při jeho jmenování na tuto pozici. Jak ale sám dodává, v srdci bude vždy nadšencem do Bugatti.