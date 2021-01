Realitní magnát prozradil, proč nejezdit denně s Bugatti

Íránský imigrant Manny Khoshbin sám sebe popisuje jako manžela, otce, podnikatele a milovníka automobilů. Pravdou je, že vzrůstem malý přistěhovalec se po přestěhování do USA vypracoval mezi velikány realitního byznysu. Pracovitý chlapec se do Ameriky dostal ve 14 letech, od té doby okusil pády na dno i úspěšné výdělky. Po brigádě v supermarketu se dostal až k obchodování s nemovitostmi a dnes je usměvavý byznysmen realitním magnátem, který má bohatě zajištěnou rodinu, vybírá si další perspektivní finanční investice a velmi rád si dělá radost skupováním nejdražších automobilů.

Objednávky vlajkových lodí v individuální specifikaci jsou oblíbenou kratochvílí Khoshbina, který má cit pro tučné výdělky a správnou konfigurací hypersportu dokáže vydělat desítky milionů korun českých. Více než 40 jich získal navíc prodejem černo-zlatého Koenigseggu Agera RS Phoenix. Prý nabídce nešlo odolat a jediné neprodejné věci jsou manželka a děti, tvrdí rodinně zaměřený automobilový entuziasta původem z Asie.

1. Strach ze špíny

Manny Khoshbin vlastní celou sbírku supersportů i hypersportů. Mezi poslední přírůstky snové garáže patří Bugatti Chiron upravený od firmy Hermès. Umělecké dílo zahalené do všudypřítomné bílé barvy je zároveň náchylné na znečištění, proto si sám majitel často před nástupem natahuje návleky na boty a jen zcela výjimečně vyráží na delší cesty. Obavy z umazání jednokusového Chironu od pařížské módní společnosti jsou silnější než touha denně slyšet líbezné odfukování čtyř turbodmychadel.

2. Účty za benzín

Druhým důvodem proti dennímu používání Bugatti je cena benzínu. Na příkladu otevřeného Veyronu Grand Sport Vitesse majitel pohovořil o účtech za tankování. Roadster o výkonu 1200 koní (883 kW) papírově spotřebuje až 80 litrů na 100 kilometrů ve sportovním režimu, což Khoshbin nijak nezpochybňuje. Zároveň zdůraznil nutnost vyhledávat benzínové stanice vybavené zásobami paliva oktantového čísla 100, nic horšího – a levnějšího – do nádrže hnědého Veyronu nesmí přijít.

3. Drahé pneumatiky

Dolarový milionář by nemusel otáčet dolarovky, nicméně právě rozumné zacházení s penězi pomohlo Mannymu dosáhnout abnormálního bohatství, které ho nepřipravilo o vrozenou racionalitu. Paradoxně za volantem zakázkového Bugatti připomněl cenu 38 tisíc dolarů (821.000 Kč) za sadu speciálních pneumatik. Doporučená výměna by měla probíhat každé čtyři roky, při častějším využívání potenciálu šestnáctiválce je potřeba obnovy daleko dříve. Veyron Grand Sport Vitesse obouvá velikosti 265/35 R20 vepředu a 365/25 R21 vzadu.

4. Nákladná výměna oleje

Jmenování negativ se neslo v duchu servisního zúčtování, Manny shledává nemožnost denního jezdění s Bugatti také v nákladech na výměnu oleje. Náplň má určitou životnost, proto se častější jízdy mohou projevit každoroční útratou 22 tisíc dolarů (475 tisíc Kč) za nové mazivo do osmilitrového agregátu.

5. Možnost poškození

Vozy Bugatti rostou na ceně při uskladnění za dveřmi klimatizované garáže. V bezpečí se hodnota denně zvyšuje, ovšem zcela zaniká radost z jízdy či řízení. Podlehnutí tendencím zažívat rozmazané okolí zvyšuje šance na nehodu, přičemž sebemenší zásah do původního stavu vozidla znamená vysoký účet v autorizovaném servisu a vzniká hrozba ztráty investičního potenciálu.

6. Volný čas

Zvláštní šestý důvod jen občasného venčení superauta se týká předpokladu mít peníze na takový stroj. Možnost pořízení například Veyronu legální cestou následuje po správném dědictví, nebo po hodinách, dnech či letech usilovné práce. Dosažením mety nákupu najednou nezbývá čas užít si těžce vydělané jmění, i Khoshbin zaměstnán podnikáním a rodinou přiznává úbytek volných chvil na řádění v tunelech s doutníkem mezi zuby – prostě nemá čas.

7. Praktičnost Bugatti

Jednostranně zaměřené modely Bugatti jsou extrémně rychlé, ale o to méně praktické. Cestou do školy bude k ničemu raketový výkon téměř jaderného reaktoru za posádkou, když se do interiéru vměstná pouze jedno dítě téměř bez aktovky. Kalifornský magnát kromě rodinného odvozu zmínil také zvukový diskomfort v případě dlouhých tras. Celkem 16 válců baví do určitého okamžiku, poté začíná přesně opačný efekt podpořený dráždivými výfuky.

8. Každý ujetý kilometr snižuje hodnotu

Poslední bod číslo 8 byl už částečně zmíněn, ovšem Manny Khoshbin zdůraznil, že mimořádně ceněné speciály z garáže jsou sice radostí života, ale zároveň slouží jako strategické předměty výdělku. Čím častěji bude Chiron Hermès nebo Grand Sport Vitesse na cestách, tím méně peněz na nich bude vyděláno při následném prodeji. Íránský příklad poctivé práce se musí těžce rozhodovat při každodenním výběru klíčů, možná proto si na denní potřeby pořídil Rolls-Royce a Bugatti často souží coby statické potěšení.