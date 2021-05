Šéf Toyoty pod absurdní kritikou investorů, zpochybnil totiž zákaz spalovacích motorů

Akio Toyoda, šéf automobilky Toyota, je dobře známý svou láskou k motosportu a sportovním vozům. Současně si však uvědomuje, že ani Toyota nemůže přehlížet současné trendy, které stále více upřednostňují udržitelnost výroby, elektrifikaci a dlouhodobé snižování emisí.

Ostatně dobře patrné je to i z nedávného představení čistě elektrického crossoveru Toyota bZ4X, který by se měl prodávat pod specifickou značkou BZ (Beyond Zero) - vyhrazenou pouze pro elektromobily. Kromě toho je navíc Toyota jedním z nejvýraznějších propagátorů vodíkových elektromobilů a hybridů. Takže zatím všechno v pořádku.

Samotný Akio Toyota však není pouze šéfem automobilky, ale také nejvyšším představitelem JAMA – Japonské Asociace Výrobců Automobilů. A právě v čele této organizace si dovolil poznámku, která zvedla ze židle skupinku pěti investorů držících v automobilce podíl dohromady cca 500 miliard amerických dolarů.

Toyody přitom udělal pouze to, že z pozice JAMA vyzval japonskou vládu, aby se zamyslela nad svým rozhodnutím zakázat od roku 2035 prodej nových automobilů se spalovacími motory. „To, co Japonsko nyní musí udělat, je rozšířit své technologické možnosti. Myslím si, že teprve poté by měly následovat předpisy a legislativa,“ uvedl Toyoda.

„Politika, která od samého začátku zakazuje benzínová nebo naftová auta, by mohla takové možnosti omezit a mohla by také způsobit ztrátu silných pozic Japonska,“ dodal Toyoda. Od představitele JAMA celkem pochopitelné vyjádření, které se snaží chránit sílu japonského automobilového průmyslu před ukvapenými kroky.

Skupinka pěti investorů automobilky se však agentuře Reuters svěřila s obavami ohledně budoucích kroků šéfa automobilky a představitele JAMA. „Jsme skutečně znepokojeni tím, že si pan Toyoda zřejmě neuvědomuje, o co tady jde,“ uvedl pro Reuters Jans Munch Holst, CEO Akademiker Pension.

Kromě toho své obavy o další směřování kroků Toyoty v oblasti udržitelnosti a elektrifikace vyjádřili pro Reuters také investoři Storebrand Asset Management, Nordea Asset Management, KLP a Church of England Pensions Board.

„Plná elektrifikace dopravy je zásadní, pokud máme splnit naše klimatické cíle, a Toyota by měla být vůdcem této změny, než aby prodlužovala výrobu nových spalovacích motorů a rozdávala svůj podíl na trhu jiným společnostem,“ uvedl Jan Erik Saugested, CEO Storebrand Asset Management.

Jak ovšem dodává web InsideEV’s, je potřeba si uvědomit, že s výjimkou Church of England jsou ostatní investoři ze severských zemí (2 z Dánska a 2 z Norska), kde je elektrifikace masivní záležitostí. Možná si tak neuvědomují, že jinde ve světě se situace odvíjí jinak a proto se Toyota snaží chránit své globální zájmy.