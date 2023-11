Šéfa Renaultu zastřelili na ulici. Georges Besse tehdy pomohl automobilce z krize

Francouzský byznysmen Georges Besse byl v polovině osmdesátých let povolán do čela Renaultu, aby prodělávající společnosti pomohl z finančních těžkostí. S drastickým propouštěním ji udělal znovu ziskovou, ale znelíbil se militantním anarchistům. Zastřelili jej na ulici před zraky jeho dcery. Bylo mu 58 let.