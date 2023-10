Faceliftovaný Renault Clio konečně přijel na český trh a k nám do redakce se dostavil k prvnímu redakčnímu testu. A hned v nejlepší specifikaci, jakou si můžete koupit – s hybridním pohonem E-Tech a v nové vrcholné výbavě Esprit Alpine.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jednodušeji řečeno, dokonce i dnešní malé hatchbacky do města mohou disponovat rozsáhlou výbavou dospělých aut. Námi testovaný kousek je v plné výbavě, díky níž na ulici rozhodně neudělá ostudu. Příplatková tajemně modrá barva Iron navíc skvěle podporuje charisma kultovní sportovní značky Alpine.

Pro Renault je to jeden z nejdůležitějších nových stylingových rysů, který se už objevil i na novém elektrickém Scénicu E-Tech . Vraťme se však ke Cliu, protože v reálném světě vypadá opravdu skvěle. Zejména když jej zaparkujete vedle odcházejícího staršího modelu před faceliftem. Optické novinky jsou pouze decentní, ale výrazné. Zepředu zaujme osobitější tvář s větší maskou chladiče, zezadu především nová grafika koncových světel.

Motor, jízdní vlastnosti

Faceliftovaný Renault Clio se na českém trhu prodává se dvěma klasickými spalovacími motory a jedním hybridem s obchodním pojmenováním E-Tech. Nám se novinka objevila v redakční garáži s vrcholnou motorizací, kterou je nejsilnější hybridní jednotka E-Tech full hybrid 145. Už při prvním uvedení na trh Renault oznamoval, že inovativní technologii chrání více než 150 nových patentů a využívá technologie z F1, ale při faceliftu se nijak nezměnila.

Hybridní Clio E-Tech kombinuje hlavní atmosférickou benzinovou šestnáctistovku s robotizovanou sekvenční převodovkou a doplňujícím elektromotorem. Spalovací čtyřválec je s převodovkou spojen napevno bez spojky ani hydrodynamického měniče. Samotná převodová skříň se čtyřmi rychlostmi pro spalovací jednotku a dvěma stupni pro elektromotor pak nemá mechanickou synchronizaci převodů, kterou nahrazuje silnější startér-generátor.

Stejně jako před modernizací je kombinovaný systémový výkon hybridního pohonu 105 kW (143 koní). Z toho 69 kW (94 koní) generuje spalovací jednotka, 36 kW (49 koní) elektromotor a 15 kW (20 koní) startér-generátor. Maximální točivý moment pak Renault uvádí jednotlivě pro samostatné zdroje – 148 Nm vytváří benzinový čtyřválec, 205 Nm elektromotor a 50 Nm startér-generátor. Nezměnily se tedy ani parametry jednotlivých systémů.

Už při uvádění hybridního Clia do prodeje nám Francouzi slibovali, že oproti konvenčním motorizacím umí jezdit se spotřebou paliva až o 40 % nižší při zachování co nejlepší jízdní dynamiky. A jak je na tom ve skutečnosti? Jen krátce před testováním modernizovaného elektrifikovaného Clia jsem pro kolegy z AutoRevue.cz testoval standardní Clio se základním přeplňovaným tříválcem 1.0 TCe 90 se šestistupňovým manuálem, a tak jsem si mohl porovnat výsledky.

Renault Clio E-Tech 145 Esprit Alpine

S oběma renaulty jsem se při každodenní rutině v testovacích týdnech pravidelně pohyboval na stejných silnicích v Praze, na okreskách i dálnicích a při klidnějším jízdním stylu jsem s hybridem zvládl jet úsporněji až o 25 % . V jednodušší řeči kombinovaných spotřeb to znamená, že zatímco s přeplňovaným tříválcem jsem jel za 6 l/100 km, s elektrifikovaným čtyřválcem jsem ve stejném provozu jel za 4,5 l/100 km.

S normálním řidičským stylem pak málokdy přesáhnete kombinovaný průměr 5 l/100 km. A jak Francouzi říkají, při zachování lepší jízdní dynamiky. Clio E-Tech umí zrychlit z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 174 km/h. Současně uvedu, že Clio 1.0 TCe 90 akceleruje z 0 na 100 km/h za 12,2 sekundy, přičemž má stejnou maximální rychlost jako hybrid.

I Renault Clio E-Tech má příjemnou vlastnost dnešních moderních nenabíjecích hybridů – žije si vlastním životem, aniž by vás nějak obtěžovalo. Kvůli absenci spojky nebo hydrodynamického měniče se rozjíždí zásadně na elektřinu a spalovací motor připojuje při nutnosti vyššího výkonu nebo nabití maličkého akumulátoru s kapacitou 1,2 kWh. Aktuální stav nabití však ani nemusíte sledovat, Clio to dělá za vás.

V městských ulicích a kolonách tak jezdí hlavně na elektřinu, na okreskách a na dálnicích si pomáhá detonacemi benzinu ve válcích. Francouzi vám navíc dávají možnost jezdit i ve výhradně elektrickém režimu EV, aktivovatelném tlačítkem na palubní desce, ale pouze s baterií nabitou skoro do plna. Elektromotor vám současně pomáhá i ke svižnější dynamice a odezvě pohonu na plyn, když rychle potřebujete přejet z pruhu do pruhu nebo se zařadit do jedoucí kolony.

V dnešních dnech už silou do 150 koní neohromíte, ale v reálném provozu je elektrifikované Clio překvapivě živé. A když do malého frantíka přesednete z moderních velkých a těžkopádných SUV, zase jednou si osvěžíte, že k zábavě za volantem nepotřebujete extrémy. Během prvních kilometrů za volantem jsem se usmíval doslova od ucha k uchu.

Malé hatchbacky jsou aktuálně vymírající kategorií běžných aut a už od první chvíle mě mrzí, že se nikdy nedočkáme nejmodernějšího Clia ve sportovní verzi od tovární divize Alpine, kdysi Renault Sport. Výbava Esprit Alpine je pouze stylový paket. Díky kolům umístěným skoro v rozích půdorysu vozu a celkově malým rozměrům je Clio obratné a hravé.

Renault Clio E-Tech 145 Esprit Alpine

Jediným zklamáním je, že v dnešních autech si už zpětnou vazbu od předních kol skrze řízení bohužel musíte jen domýšlet. Jakmile tomu ale přijdete na kloub a sblížíte se s chováním vozu na limitu, změní se na nečekanou kapesní raketu. Tedy pokud se bavíme o městských rychlostech, protože dynamika rozhodně není zdrcující.

A napadá mě i další nedostatek, kterým je fungování převodovky bez synchronizace. Když totiž na dálnici chcete jet rychlejším tempem, změna jednotlivých stupňů ji trvá déle – pocitově jednu až dvě vteřiny, kdy se Clio pohybuje pouze setrvačností, docházejícím točivým momentem elektromotoru a čeká na opětovné přiřazení spalovací jednotky.