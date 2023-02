Šéfdesignér Hyundai mluví o kombinaci digitální a analogové kabiny, i proto vznikají retro koncepty

Moderní technologie hrají v automobilovém průmyslu obrovskou roli, což platí i pro samotný design. V poslední době jsme bohužel svědky trendu, kdy z kabin mizí tlačítka a ovládání je integrováno do stále větších obrazovek, což není vždy zcela praktické ani pohodlné. Stále se však najdou i lidé, kteří věří, že v budoucích automobilech je pořád prostor pro analogové ovládání.

Jedním z těchto lidí by měl být i šéfdesignér korejské automobilky Hyundai, který odpovídal na otázky kolegů z Carscoops během kanadského mezinárodního autosalonu. Z rozhovoru přitom vyplynulo, že v nedávné době produkované retro-koncepty značky by měly přimět designéry k zamyšlení nad kombinací digitálních a analogových funkcí v automobilech.

„Před uvedením konceptu Pony jsme pracovali na automobilech pro CES, a v autonomních vozidlech když odstraníte volant, tak odstraníte to, co je automobilové, a skončíte s něčím, co vypadá jen jako dům na kolečkách,“ uvedl v rozhovoru pro americké kolegy Ha. „Chtěl jsem prostě do našich interiérů a designu vozů obecně vnést více automobilového vzrušení. Ale víte jak, všechno bylo digitální, s dotykovou obrazovkou a bez tlačítek, a já jsem chtěl smíchat digitální a analogové dohromady.“

Designér měl v rozhovoru také mimo jiné zmínit, že má smíšené pocity z dotykových obrazovek a čistě digitálních interiérů. Podle svých slov se prý musí jako designér zajímat o to co je nové, a musí držet krok s tím, co je inovativní a svěží, jenže to nesmí být jediné kritérium.

„Jako automobilový designér musíte brát v úvahu také lidské faktory: ergonomii a bezpečnost,“ citují jeho slova zámořští kolegové. „Lidé jsou tak trochu zvykoví tvorové, takže když něco změníte, lidé budou zmatení, v krizové situaci mohou zpanikařit, takže to všechno musíte brát v úvahu.“

Ha měl ke konci dodat, že ve vozidlech Hyundai je stále místo pro technologicky vyspělé interiéry, ale věří, že technologie musí být bezproblémové, aby ve voze fungovaly. Klíčem by tak i podle jeho slov měla být bezproblémovost všech systémů v autě. My jsme ale především zvědaví, zda a jak se mu podaří uplatňovat jeho kombinaci digitálních a analogových interiérů v budoucích produkčních modelech.