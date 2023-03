Šéfové Volkswagenu a Porsche se neshodnou na e-palivech

E-palivo (e-fuel) je jednoduše řečeno benzín, který je vyroben synteticky, výhradně z čisté energie (v případě Porsche z větru a vody) a který lze použít v jakémkoli spalovacím motoru na světě.

Zatímco Porsche významně investuje do syntetických paliv, generální ředitel koncernu Volkswagen si myslí, že to nemá smysl.

Volkswagen počítá s elektrifikací

"Tato diskuse odvádí pozornost od podstaty věci," uvedl generální ředitel značky Volkswagen Thomas Schäfer ve vyjádření, o kterém informoval časopis Autocar.

"Z mého pohledu je to zbytečný krok. Do roku 2035 to stejně skončí a my jsme řekli, že do roku to 2033 ukončíme," řekl k plánu Volkswagenu přestat v Evropě prodávat vozy se spalovacím motorem. "Tak proč utrácet jmění za starou technologii, která nepřináší žádný užitek?"

Thomas Schäfer kritizoval vozidla poháněná e-palivem za jejich emise ve výfukových plynech a také za energii potřebnou k výrobě samotného paliva.

Značka Volkswagen zavádí cenově dostupnější elektromobily před plánovaným ukončením výroby vozidel se spalovacím motorem v Evropě do roku 2033.

Aktuálně odhalila koncept ID. 2all, který předznamenává sériový elektromobil se základní cenou pod 25 000 eur. Měl být vyroben v roce 2025 a plánuje se, že do roku 2026 se k němu připojí ještě dostupnější model s cenou pod 20 000 eur.

"Podívejte se na fyziku. Už tak nemáme dostatek energie, tak proč s ní plýtvat na e-paliva?" řekl a dodal, že tato paliva jsou vhodnější pro dekarbonizaci vozidel méně vhodných pro elektrifikaci, jako jsou těžké nákladní automobily a letadla.

"Tato diskuse o e-palivech je široce nepochopena. Mají svou roli ve stávajících vozových parcích, ale nenahradí elektromobily," argumentoval.

Porsche se spalovacích motorů nevzdává

Porsche naopak prosazuje e-paliva jako řešení pro trhy mimo Evropu, kde elektrifikace probíhá mnohem pomaleji, a jako způsob, jak udržet klasický pohon u nových i ojetých sportovních vozů.

"Stojí to za to," řekl generální ředitel Porsche Oliver Blume ve vyjádřeních, o kterých informoval Automotive News Europe. "Neznám jinou možnost, jak dekarbonizovat automobily se spalovacím motorem."

Video se připravuje ...

Poznamenal také, že lze využít stávající infrastrukturu pro tankování, což usnadňuje jejich distribuci.

Porsche zavádí řadu elektromobilů, ale nezavázalo se, že bude vyrábět pouze elektromobily. Společnost stále investuje velké prostředky do syntetických paliv. Loni otevřela výrobní závod v Chile a do roku 2026 plánuje zahájit výrobu také v Tasmánii.

Lepší, než uhlíkově neutrální

U automobilů s emisemi nižšími než 100 g/km se e-paliva dokonce blíží spíše uhlíkové zápornosti než uhlíkové neutralitě. Množství CO 2 , které je odstraněno z atmosféry během výroby, totiž téměř převyšuje množství CO 2 , které je uvolněno při spalování. Teoreticky je tedy e-palivo skutečně velkou výhrou.

Nevyhnutelně se však objevují zápory. V současné době stojí čisté e-palivo šílené množství peněz. Hlavně proto, že zatím není v běžném oběhu.

Výrobní závod Porsche v Chile je první svého druhu na světě. Za rok dokáže vyrobit pouhých 130.000 litrů e-paliva, spolu s 350 tunami e-metanolu. V současné době pomyslná cena činí cca 431 Kč za litr tohoto čistého syntetického benzinu. To však není příliš vypovídající, vzhledem k tomu, že se veřejnosti ještě neprodává.

Celá myšlenka zapojení Porsche do výroby e-paliva nespočívá ve výrobě nebo prodeji tohoto materiálu – vyrábí a prodává auta, ne palivo. Má však být charismatickým frontmanem nové technologie, kterou ve skutečnosti financují a vyvíjejí spíše stejné společnosti, které se tradičně zabývaly výrobou konvenčních paliv.

Hlavní finanční podíl do nového závodu Porsche vložila chilská těžební společnost Andes Mining Energy, zatímco nejdražší technologii v závodě (systém MTG) poskytla společnost Exxon Mobil.