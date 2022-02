Škoda 1200 STW pro zdravotníky: Co říkáte na retro zachraňující životy?

Na podzim minulého roku jsme vám představili vizi moderní Škody 1200 STW, jejímž autorem je náš kolega a grafik Honza Lušovský. Ten se po čase ke svému projektu vrátil, aby z něj udělal záchranářských speciál. Jen o nepřehlédnutelném lakování to ale není.

Tvůrce například vyzdvihuje, že nová vize má teď prodloužený zadní převis, čímž vzadu vzniká více místa pro veškeré potřebné vybavení. Auto je navíc obohaceno vyšší světlou výškou, která přijde vhod při přesunech doktorských posádek na hůře dostupná místa. Dává to smysl, vždyť na podobné cesty jsou dnes nejčastěji využívány modely Yeti či Kodiaq.

Automobilu pak nesmí chybět majáky a ani výrazná anténa usnadňující komunikaci s okolním světem. Zbarvení konceptu, jenž navazuje na originální model z padesátých let minulého století, pak věrně kopíruje dnešní vozy záchranářské služby. Co vy na to, šlo by o zajímavé zpestření našich silnic?