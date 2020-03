Roztomilé retro: Jak by dnes vypadala původní Škoda Felicia?

Když se řekne Škoda Felicia, většině z nás mladších asi jako první naskočí devadesátkový model vznikající pod křídly skupiny Volkswagen. Není divu, nástupce Favoritu se vyráběl v letech 1994 až 2001 a celkem vzniklo přes 1,4 milionu exemplářů. Jenže zapomenout nesmíme ani na Felicii původní, tedy půvabný kabriolet z let 1959 až 1964, kterého vzniklo téměř 15 tisíc kusů.

Retro se dnes vrací do módy, zejména pak v souvislosti s novými elektromobily. Honda představila model e s roztomilým kukučem, jenž odkazuje na první generaci Civicu, Volkswagen se zase díky modulární elektrické platformě chystá na návrat ikonického minibusíku.

Že by se do něčeho takového mohla pustit i Škodovka, to jsme avizovali už před časem návrhem reinkarnované 1203. Tentokrát se náš grafik Honza pustil do práce na něčem ještě roztomilejším. Je to kabriolet Škoda Felicia inspirovaný původním předchůdcem, jenž by mohl vzniknout také coby líbivý elektrický odkaz na historii značky. Svědčí o tom i osud Volkswagenu Brouk. Ten se už nevyrábí, ale pokud by se měl na scénu někdy vrátit, pak prý jedině coby elektromobil.

Šikovný grafik při tvorbě pustil uzdu vlastní fantazii a když nepočítáme kola, vlastně se zcela oprostil od všeho, na co jsme dnes od designového týmu Škodovky zvyklí. Prim hrají kulaté světlomety a decentní maska, stejně jako nepřehlédnutelná silueta. Žádné oficiální informace o podobném projektu bohužel nemáme, v redakci bychom se za něj ale rozhodně přimlouvali!