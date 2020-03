Škoda 1203 iV? Známý užitkáč by byl prima retro elektromobilem, prohlédněte si jeho návrh

Pravda, je to hodně odvážná a ničím nepodložená spekulace, přesto by návrat Škody 1203 úplně nereálný nebyl. Automobilky elektrifikují o sto šest a některé se zákazníky snaží přesvědčit nostalgickým retro designem. Honda má malé „éčko“, Volkswagen zase na platformě MEB chystá moderní reinkarnaci ikonického busíku. A protože Škodovka bude elektromobily stavět na shodných základech, proč by se nemohla inspirovat i tu?

Náš grafik Honza se tedy pustil do práce a ukázal, jak by takové auto mohlo vypadat. A protože 1203 vznikla v nespočtu nejrůznějších verzí, připravil rovnou dvě – osobní a užitkovou, obě si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

V obou případech je patrná inspirace někdejším designem. Všimnout si můžeme sympatických retro kol (podobná Volkswagen dodnes používá na své obytné Californie) či kulatých světlometů a obdobně tvarované přídě.

Jen připomeňme, že koncept Volkswagen ID. Buzz před třemi lety přijel coby čtyřkolka se dvěma elektromotory o výkonu 275 kW. Mikrobus prý zvládne svištět až 160 km/h. Energie se ukládá do akumulátorů s kapacitou 48 kWh, pro vyšší verze je však připravena kapacita 111 kWh a deklarovaný dojezd až 550 kilometrů na jedno nabití dle WLTP. Obdobnými parametry by mohla disponovat i Škodovka, pokud by tedy měla chuť a příležitost se do takového projektu pustit.