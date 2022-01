Škoda Enyaq Coupé iV se představuje ve formě designové skici

Po nedávném odhalení siluety, skvělé aerodynamiky a oficiálního data představení pokračuje automobilka Škoda Auto v poodhalování modelu Škoda Enyaq Coupé iV zveřejněním oficiálních designových skic.

Stylové elektrické SUV kupé si tak můžeme poprvé prohlédnout bez jakéhokoliv maskování, ačkoliv jde stále pouze o skicu. Jak už ale víme z minulosti, tyto skici bývají často poměrně vypovídající a odhalují hlavní designové změny či novinky.

V případě modelu Enyaq Coupé iV jde zejména o svažující se linii střechy, která se od B-sloupku mírně svažuje směrem dozadu a plynule přechází do pátých dveří. Vzadu by pak měl zaujmout nápis Škoda pod ostře lomenou hranou, který budou po stranách lemovat světla s typickým tvarem písmene C.

Skica navíc ukazuje boční prahy lakované v barvě karoserie, velká kola umocňující dynamický vzhled nebo výrazný sportovní design předního nárazníku. Nechybí ale ani výrazná maska s úzkými a ostře řezanými světlomety, které zdůrazňují šířku vozu.

Připomeňme, že SUV kupé Enyaq Coupé iV bude druhým mladoboleslavským vozem postaveným na čistě elektrické koncernové platforma MEB a lákat by mělo především na emocionální a sportovní design.

Upravená konstrukce ale přispěla také ke snížení aerodynamického odporu vzduchu, který by měl s hodnotou c x =0,234 patřit mezi nejlepší v rámci třídy. Oproti klasickému SUV by se navíc SUV kupé mělo stát o 4 mm delší (4653 mm) a o milimetru vyšší (1617 mm). Šířka 1879 mm a rozvor 2765 zůstávají shodné.

Stejná by navíc měla být také technická i palubní výbava vozu, na bližší informace si ale nejspíš budeme muset počkat až do oficiálního odhalení, které se uskuteční 31. ledna.