Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Škoda loni zase vyrobila přes milion vozů. To se jí nepovedlo od kovidu!

Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
148 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (0)

Automobilka Škoda Auto se podělila o celosvětové výsledky výroby za loňský rok. Po relativně chudých letech se znova dostala nad milion vozů.

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1.065.000 vozů, meziročně o 15 procent víc. Poprvé za posledních šest let je to přes milion vyrobených aut. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách z toho připadá 907.100 aut značky Škoda. V Indii se výroba meziročně víc než zdvojnásobila na 73.800 vozů.

Škoda Auto vyrobila 112.500 elektrických SUV Škoda Elroq a téměř 77.000 SUV Enyaq. Nárůst zaznamenala automobilka také u produkce komponentů. Loni vyrobila přes 329.000 bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen, přes 1,030.000 převodovek a víc než 500.000 motorů.

"Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici 1,000.000 vyrobených vozů Škoda," uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.

Ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila loni automobilka 605.600 vozů, což je meziročně o 4,9 procenta víc. Kromě výroby modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé tam Škoda Auto loni v lednu spustila sériovou výrobu dalšího plně elektrického modelu Elroq, z linek ho do konce roku sjelo 112.500.

Bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB pro vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen loni zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329.000 kusů. Vzniklo tam rovněž 513.800 benzinových motorů řady EA 211 a 311.300 manuálních převodovek MQ 200.

V Kvasinách, kde se montují modely Škoda Octavia, Karoq a Kodiaq, vyrobila automobilka 301.500 vozů značky Škoda. Vedle toho se v kvasinském závodě vyrobilo 40.200 vozů značky Seat. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 721.400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.

V závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě se loni vyrobilo 69.500 vozů modelu Superb nové generace, předloni jich bylo 54.500. Ve třech čínských závodech ve městech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vyrobila automobilka 12.100 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu vzniklo 1200 SUV Karoq z částečně rozložených sad.

V Indii se výroba víc než zdvojnásobila z předloňských 32.800 na loňských 73.800 vozů značky Škoda. Kromě toho zde vyrobili i více než 85.000 vozů dalších koncernových značek. Ve Vietnamu, kde loni Škoda zahájila s lokálním partnerem v novém závodě montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad z Indie, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu, kde se z částečně rozložených sad montují modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, vzniklo 2800 vozů.

Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40.000 lidí, v Česku má tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. Loni firma celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 procenta, na 1,043.900.

Výroba Škoda Auto celosvětově v letech 2015 až 2025
20251.065.000
2024925.200
2023888.400
2022765.000
2021802.300
2020941.100
20191.243.200
20181.285.200
20171.232.000
20161.152.300
20151.037.000

Zdroj: ČTK, foto: auto.cz

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů