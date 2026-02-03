Škoda loni zase vyrobila přes milion vozů. To se jí nepovedlo od kovidu!
Automobilka Škoda Auto se podělila o celosvětové výsledky výroby za loňský rok. Po relativně chudých letech se znova dostala nad milion vozů.
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1.065.000 vozů, meziročně o 15 procent víc. Poprvé za posledních šest let je to přes milion vyrobených aut. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách z toho připadá 907.100 aut značky Škoda. V Indii se výroba meziročně víc než zdvojnásobila na 73.800 vozů.
Škoda Auto vyrobila 112.500 elektrických SUV Škoda Elroq a téměř 77.000 SUV Enyaq. Nárůst zaznamenala automobilka také u produkce komponentů. Loni vyrobila přes 329.000 bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen, přes 1,030.000 převodovek a víc než 500.000 motorů.
"Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici 1,000.000 vyrobených vozů Škoda," uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.
Ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila loni automobilka 605.600 vozů, což je meziročně o 4,9 procenta víc. Kromě výroby modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé tam Škoda Auto loni v lednu spustila sériovou výrobu dalšího plně elektrického modelu Elroq, z linek ho do konce roku sjelo 112.500.
Bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB pro vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen loni zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329.000 kusů. Vzniklo tam rovněž 513.800 benzinových motorů řady EA 211 a 311.300 manuálních převodovek MQ 200.
V Kvasinách, kde se montují modely Škoda Octavia, Karoq a Kodiaq, vyrobila automobilka 301.500 vozů značky Škoda. Vedle toho se v kvasinském závodě vyrobilo 40.200 vozů značky Seat. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 721.400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.
V závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě se loni vyrobilo 69.500 vozů modelu Superb nové generace, předloni jich bylo 54.500. Ve třech čínských závodech ve městech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vyrobila automobilka 12.100 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu vzniklo 1200 SUV Karoq z částečně rozložených sad.
V Indii se výroba víc než zdvojnásobila z předloňských 32.800 na loňských 73.800 vozů značky Škoda. Kromě toho zde vyrobili i více než 85.000 vozů dalších koncernových značek. Ve Vietnamu, kde loni Škoda zahájila s lokálním partnerem v novém závodě montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad z Indie, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu, kde se z částečně rozložených sad montují modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, vzniklo 2800 vozů.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40.000 lidí, v Česku má tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. Loni firma celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 procenta, na 1,043.900.
|Výroba Škoda Auto celosvětově v letech 2015 až 2025
|2025
|1.065.000
|2024
|925.200
|2023
|888.400
|2022
|765.000
|2021
|802.300
|2020
|941.100
|2019
|1.243.200
|2018
|1.285.200
|2017
|1.232.000
|2016
|1.152.300
|2015
|1.037.000
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz