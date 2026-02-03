Lexus LC stále žije. Na srpen mu ale vyhlásili po devíti letech stopku
Přichází definitivní tečka i za oceánem. Modelový rok 2026 bude pro Lexus LC poslední a výroba má utichnout během srpna.
Lexus stáhl sportovní model LC z evropského trhu už v první polovině roku 2024. V Británii zmizel z nabídky v dubnu, což zapadalo do širšího útlumu evropské dostupnosti. Na českých oficiálních stránkách se dá najít jedna „zapomenutá“ žlutá skladovka z roku 2023. Zatímco u nás své působení model LC ukončil, jinde jeho kariéra pokračovala. Nyní ale dostal definitivní stopku.
Značka oficiálně mluvila obecně o legislativních a homologačních překážkách. V médiích se spekulovalo o kombinaci nových předpisů, včetně kyberbezpečnosti/GSR2, a tlaku flotilních CO₂ cílů.
Na takové bariéry ale například v Americe nenarážel, takže si tam Lexus LC prodloužil život. Nyní se ale na Redditu objevil dopis ze 23. ledna 2026, který oznamuje, že modelový rok 2026 bude pro LC 500 poslední. Výroba utichne během srpna. Tuto zprávu následně automobilka americkým médiím potvrdila.
Automobilka dopis pojala jako slavnostní rozloučení, v němž připomenula úspěchy dosažené během devítileté produkce. Sportovní kupé vycházelo ze studie LF-LC z roku 2012. Jako první Lexus využíval platformu GA-L, kterou následně přijaly další modely s motorem vpředu a pohonem zadních kol.
Na výběr byl klasický atmosférický osmiválec o objemu 5,0 litru, výkonu podle trhu 341 až 351 kW (478 koní) a točivém momentu 540 Nm. Tyto hodnoty putovaly na zadní kola prostřednictvím interně navrženého desetistupňového automatu. Alternativou byl hybrid, který se posledního modelového roku nedočkal. Ze sběratelského hlediska bude vzácný, protože za rok 2024 se jich v USA prodalo osm kusů.
Po kupé dorazil i kabriolet, který umocnil akustický zážitek z motoru a přidal vyhřívání horní poloviny těla. Během let se na trhu objevila řada speciálních edic v netradičních barevných kombinacích. Loni v prosinci překročila výroba hranici 15.000 kusů.
Dnes Lexus připravuje půdu pro duchovního nástupce modelu LFA, který má společné geny s Toyotou GR GT.
Zdroj: Lexus, Reddit, Road and track I Video: Redakce