Toyota odhaluje interiér nového modelu a potvrzuje datum premiéry. Vše dokonale zapadá
Zanedlouho budeme znát jméno nového modelu Toyoty se třemi řadami sedadel. Automobilka zveřejnila pohled do interiéru s prosklenou panoramatickou střechou.
Minulý týden nám Toyota dala první indicii, že se chystá „něco velkého“. Nyní místo aby nám dala další malou nápovědu, ukazuje podstatnou část interiéru.
Ten se nese ve dvoubarevném provedení, aby v horní světlé části lépe vyniklo obří panoramatické střešní okno. Středová konzole mezi řidičem a spolujezdcem nabízí prostřednímu cestujícímu malý displej, pravděpodobně pro nastavení třízónové klimatizace. Mezi kapitánskými křesly se nachází další konzole s úložnou schránkou a držáky na kelímky.
Možnost sedmi sedadel se dala na základě ostatních zpráv předpokládat. Cestující zde mají dostatek prostoru pro nohy a USB-C nabíjecí porty pod masivním sloupkem. Naopak úplně vpředu prosvítá velký dotykový displej infotainmentu, který se vymyká evropské konkurenci.
Současně vypluly na veřejnost také snímky celého vozu, jehož záď jasně prozrazuje, že se jedná právě o tento model. Vychází z konceptu bZ Large z roku 2021. Podle zadní linky světel půjde s největší pravděpodobností o elektromobil rodiny bZ, protože takový se třemi řadami sedadel Toyotě chybí. Navíc to zapadá do plánů výroby v Kentucky. Právě sem má mířit investice ve výši zhruba 27 miliard korun, oznámená loni.
Otázkou je, jaké jméno ponese. Na to také nebudeme čekat dlouho, jelikož premiéra je naplánovaná na 10. února. Vzhledem k těsné spolupráci Toyoty uvidíme, kdy se s něčím podobným ukáže Subaru.
