Řídili jsme Volkswagen Golf GTI Edition 50: To nejlepší, co můžete mít! A taky nejrychlejší
Etalon ostrého hatchbacku dosáhl půl století své existence. A to si zaslouží řádnou oslavu v podobě příznačně pojmenované edice „Edition 50“. Vyzkoušeli jsme ji na španělských silnicích.
Často se říká, že původní VW Golf GTI z roku 1976 založil novou třídu automobilů. Smyslem bylo nabídnout kombinaci sportovních výkonů a jízdních vlastností s praktičností kompaktního hatchbacku. Ve skutečnosti takové auto nabídla již o něco dříve francouzská automobilka Simca. Jenže ta už desítky let neexistuje a dnes si na ni již skoro nikdo nevzpomene. Postupně takové auto nabídla většina výrobců, přičemž jedním z nejznámějších je i Peugeot 205 GTi (psáno s malým i, kdežto u VW s velkým I).
Další vývoj je však již odlišný. Když se dnes podíváte do nabídky Peugeotu, takové auto už v ní roky nenajdete. Naproti tomu VW nabízí svého Golfa GTI nepřetržitě 50 let a celkem v osmi generacích. A pokud by se vám současný golf zdál příliš velký, můžete sáhnout po menším Polu GTI, které je rovněž skvělé. Svojí velikostí odpovídá raným generacím golfu, výkonově pak přesně Golfu GTI páté řady, který byl v mnoha ohledech přelomový.
Jeden nutný příplatek
Jak to tedy je? Je nový Golf GTI Edition 50 skutečně nejrychlejším Golfem? S nejvyšší rychlostí 270 km/h je stejně rychlý jako Golf R Performance. Ten se však nabízel jen v letech 2022 až 2024. Standardní Golf R jede maximálně 250 km/h. Pokud porovnáme zrychlení z 0 na 100 km/h, tak novinka se z klidu na stovku dostane za velmi působivých 5,3 sekundy. Erko je ovšem rychlejší, když i to standardní se chlubí časem 4,7 sekundy. Již nevyráběná verze R Performance je ještě o desetinu sekundy rychlejší.
Technicky auto vychází z Golfu GTI Clubsport. Pouze pro Edition 50 je však k dispozici speciální GTI Performance paket Edition 50, který vyjde na 99.300 korun a musíte ho přihodit k základní ceně 1.269.900 korun, na níž vyjde GTI Edition 50. V rámci zmíněného paketu se podařilo snížit hmotnost přibližně o 25 kg. Je to mimo jiné také zásluhou výfukového potrubí od renomované firmy Akrapovič s koncovkou z titanu a také specifických 19palcových kol Warmenau. Jsou kovaná a díky tomu také tuhá, zároveň však velmi lehká. Snižují hmotnost neodpružených částí o značných 20 procent. Standardně obouvají velmi lepivé pneumatiky o rozměru 235/35.
Úpravy v rámci Performance paketu Edition 50 ale zahrnují také podvozek. Již tradičně se VW spoléhá spíše na doladění v základu velmi dobrého celku než na radikální konstrukční změny. Vpředu tak nenajdete zavěšení s dělenou těhlicí, známou z některých konkurenčních ostrých hatchbacků podobných výkonů. Vystačit si tak musíte s modifikovaným McPhersonem. Dokonce i spodní příčné rameno zůstává plechovým svařencem, nikoliv odlitkem či výkovkem, jako tomu bylo na GTI Mk5 nebo původních autech třetí generace modelu Scirocco (do roku 2010).
Ta největší změna se ukrývá v modifikovaném zadním uložení ramene. Smyslem je přesnější vedení kola, zejména při působení velké odstředivé síly, a tedy hlavně při jízdě na okruhu. Změny dále zahrnují jinak naladěné tlumiče a pružiny, což přineslo mimo jiné také snížení světlé výšky o 5 mm v porovnání s GTI Clubsport. V porovnání s běžným golfem 8. generace je světlá výška snížená o 20 mm. Úpravy prodělala také zadní čtyřprvková náprava. V rámci Performance paketu Edition 50 došlo ke změněnému uložení předního spodního příčného ramene „kontroly postavení kola“ v jeho napojení na těhlici, které je jiné než u standardní verze Editon 50.
Jinak řečeno, ve výchozí konfiguraci je co se týče úprav šasi GTI Edition 50 vlastně „jen“ takovým hezčím GTI Clubsport, který ovšem jezdí výborně. Už tak vynikající celek ale může být dynamicky ještě lepší, pokud zvolíte výše popsaný paket.
Pokud za paket nepřiplatíte, bude auto vybaveno černými 19palcovými koly Queenstown, nárazníky odpovídajícími verzi Clubsport a samozřejmě četnými nápisy GTI 50. V rámci lepší aerodynamiky se uplatnil také dvoudílný střešní spoiler, nástavce prahů nebo černá koncovka výfuku. Standardem jsou skvělé přední světlomety IQ.Light LED Matrix, stejně jako zadní skupinová svítila s 3D LED světlem a dynamickými ukazateli směru.
V rámci Edition 50 výrobce zvolil dvě exkluzivní metalické barvy. Jednak je to červená Tornado a jednak zelená Dark Moss. Obě se pojí s černou střechou. Prvně jmenovaný barevný odstín, tedy Tornado červená, je reminiscencí na stejně pojmenovaný lak u Golfu II GTI, v němž zmíněný nahradil předchozí červenou Mars u první generace gétéíčka. V kabině jsou standardem výborná sportovní sedadla potažená šedým ArtVelours Eco s červeně vyšitými písmeny GTI. Bezpečnostní pásy jsou rovněž červené. Stejnou barvu mají také poprvé nabídnuté destičky upevněné na pedálech plynu a brzdy. Vnitřní kliky dveří nejsou jako obvykle chromované, ale vyvedené ve tmavém laku. Ani tady nechybějí loga GTI 50, která pomáhají vytvářet jedinečnou atmosféru v kabině výroční edice.
Rozdíl hledej vpředu
A zatímco technikou odpovídá Edition 50 ve výchozí konfiguraci Clubsportu, z hlediska pohonné jednotky se výrobce rozhodl nabídnout standardně o trochu více. GTI Edition 50 pohání zatím nejnovější, v pořadí už pátá generace čtyřválce EA 888 Evo4, v tomhle případě ve výkonné verzi LK3. Označení motoru je DNFH, a tedy jde o jiný agregát než v Golfu GTI Clubsport. To je na první pohled patrné i z nabízených parametrů. Zatímco Clubsport se chlubí nejvyšším výkonem 221 kW při 5300 otáčkách za minutu, Edition 50 nabízí 239 kW při 5500 až 6500 otáčkách. Maximum točivého momentu se zvýšilo o 20 Nm na 420 Nm při 2000 až 5500 otáčkách za minutu.
Pro zajímavost, současný Golf R nabízí 245 kW, ovšem verze do roku 2024 měla výkon 235 kW, tedy nižší než u GTI Edition 50. Jinak řečeno, z hlediska motoru se jedná o druhý nejvýkonnější golf všech dob. Od modelového roku 2025 (a tedy od léta 2024) mají všechny ostré modely GTI a R už výhradně sedmistupňovou samočinnou převodovku DSG.
S paketem Performance Edition 50 novinka zajede jedno kolo na známé Severní smyčce okruhu Nürburgring za 7:46,125 minuty, což je nejlepší čas, jaký kdy silniční Volkswagen dosáhl. Golf R je tudíž pomalejší.
Nejlepší ostrý hatchback?
S Golfem GTI to bylo za posledních 50 let občas trochu jako na střídačce. Zatímco první a druhá generace jezdily výborně a právem si říkaly ostrý hatchback, třetí a čtvrté vydání původní lesk ztratily, když jezdily jen jako trochu rychlejší Golf. Zlom přišel v páté generaci, která je dodnes úžasná, navíc i následující šestá a hlavně sedmá nabízejí dones úžasné svezení.
|Vybrané technické údaje VW Golf GTI Edition 50
|Zdvihový objem [cm3]
|1984
|Výkon [kW]
|239
|Točivý moment [N.m]
|420
|Převodovka
|7 DCT
|Max. rychlost [km/h]
|270
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,3
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|7,9-7,6
|Vnější rozměry [mm]
|4292 x 1789 x 1463
|Rozvor [mm]
|2619
|Zavazadlový prostor [l]
|374-1230
|Základní cena [Kč]
|1.269.900
Osmé vydání golfu technicky vychází z přelomové sedmičky, takže i zde od začátku platí to, co v jejím případě. Již tradičně nabízí Golf GTI několik úrovní. Základní verze s výkonem původně 180 kW, od roku 2024 pak 195 kW je sice rychlá, ale zároveň musí plnit roli běžného a vlastně vcelku pohodlného auta na denní ježdění. Ten pravý sport tak začíná až u verze Clubsport a nejde jen o výkon motoru 221 kW, tedy rovných 300 koní.
Edition 50 z clubsportu vychází, ovšem díky výše popsanému příplatkovému paketu Performance Edition 50 jde ještě dále. Měla jej i auta, která jsme mohli vyzkoušet jednak v okolí Barcelony na veřejných silnicích, zároveň ale také na závodním okruhu Parcmotor de Castellolí. Jde o technicky poměrně náročnou trať s množstvím zatáček rozličných poloměrů, ale také s velkým převýšením.
Jízda na okruhu probíhala za zkušenými instruktory, kteří nás vedli v Golfu R Variant. Nejsem zrovna okruhový jezdec, přesto jsem si těch pár kol neskutečně užil. Bylo fakt skvělé snažit se kopírovat stopu instruktora, načež kolo od kola snad i trošičku zrychlovat.
Několik nabízených jízdních režimů, které kromě těch obvyklých Eco, Comfort, Sport a Individual zahrnují ještě speciální, pojmenovaný příznačně Special. Při jeho aktivaci se rozsvítí na obrazovce symbol okruhu Nürburgring, hlavně se však režim elektronické jízdní stability nastaví do sportovního módu. Ano, stále vás ESC, jak tomu tady říkají, hlídá, avšak velmi dlouho to nechává na vás.
Právě na okruhu nejvíce imponovala kromě okamžité reakce na přidání plynu zejména schopnost potlačovat nedotáčivost. Ani v opravdu rychle projížděných zatáčkách si tak pneumatiky nepískly, což svědčí o výborné přilnavosti.
Je to zásluhou nejen popsaných úprav podvozku spolu s elektronicky řízenými tlumiči DCC, ale také techniky, kterou známe už ze sedmé generace Golfu GTI, a sice elektrohydraulické uzávěry diferenciálu VAQ. Je s podivem, že Volkswagen v současnosti o tomhle systému mluví jen jako o elektronickém diferenciálu. Mnozí to zaměňují se systémy pracujícími s brzdami, kterým je i zde známé XDS. To však umí pracovat jen s nízkými součiniteli adheze, čímž se uplatní pouze na mokru, sněhu či náledí. Na suché vozovce a hrubém asfaltu je však neúčinné, takže by těžko mohlo vylepšovat ovladatelnost Golfu GTI. Naproti tomu VAQ dokáže pracovat i s vysokými součiniteli adheze, takže svorný efekt skutečně v zatáčkách cítíte.
Zároveň ale VAQ pracuje jen tehdy, když je skutečně potřeba. Nikoliv jako mechanické svorné diferenciály, například Torsen, které mají tendenci auto rovnat do přímého směru, i pokud zrovna zatáčíte bez plynu. Výsledkem bývá toporné řízení. Ve stejné situaci je volant Golfu GTI lehký, a tedy velmi příjemný.
Velmi šokovala také druhá vlastnost, a sice jak dokáže vůz potlačovat vliv záběrových sil do řízení, takzvaný torque steer. Tohle šlo vozům Golf GTI vždycky dobře a nejlépe si to uvědomíte, když z nich přesednete třeba do Fordu Focus ST, Hyundaie i30 N nebo do minulé Hondy Civic Type R. Zatímco uvedená auta vyžadují pro udržení volantu poměrně velké svaly, s GTI může jet stejně rychle i vaše křehká manželka.
Vůz jsem vyzkoušel také mimo okruh, v zatáčkách na známý Montserrat, a i tady si auto vedlo znamenitě. Navíc umožňuje i normální svižnou jízdu, aniž by vás štvalo přehnanou sportovností, tuhým podvozkem a podobně. I tahle vlastnost některým konkurentům chybí. To pak umí jet i za lehce přes 8 litrů na 100 km, přičemž VW udává v kombinaci 7,9 až 7,6 litru dle WLTP.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 se skutečně úžasně řídí. Ale to se dalo asi čekat. A abych si sáhl na tempo pokroku, připravili nám pořadatelé možnost vyzkoušet, byť krátce, také zástupce prvních pěti generací Golfu GTI. O tom ale zase někdy jindy.
Foto Volkswagen a Tomáš Dusil