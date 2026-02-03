Nový šéf, nové pořádky? Porsche 718 Cayman a Boxster na elektřinu možná vůbec nedorazí
Porsche dříve oznámilo ukončení výroby spalovacích modelů řady 718 a jejich plné nahrazení elektromobily. Následně připustilo, že se modely se spalovacími motory vrátí. Nyní to dokonce vypadá, že se plně elektrických sportovních nedočkáme vůbec.
Již v říjnu loňského roku byla oficiálně ukončena výroba a prodej modelů 718 Boxster a Cayman se spalovacími motory. Podle původních informací měl být plně elektrický nástupce již představen, jeho vývoj se ale prozatím zdá být jako velmi trnitá cesta.
Představení se už několikrát odložilo, i když dle dostupných informací by mělo proběhnout v průběhu roku 2026. Zatím víme, že by elektrické duo mělo designově vycházet z konceptu Mission R, který se na bruselském autosalonu představil už v roce 2021.
Čachry se zákazem spalováků
Za tu dobu se v automobilovém světě odehrálo mnoho změn, za zmínku stojí zejména odklon Evropské unie od plošného zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem v roce 2035.
Porsche už samo opustilo svůj plán, který počítal s 80% zastoupením elektromobilů v nabídce již v roce 2030 a zároveň začalo pracovat na nové generaci spalovacích verzí modelů 718 Cayman a Boxster. Ty se dle původních informací měly nacházet na vrcholu modelové řady, a stát se tak přímými nástupci modelů GT4, GT4RS, resp. Spyder a Spyder RS. Nástupce ukončených modelů využívajících ploché čtyřválce se měl proměnit v plně elektrické sportovní auto využívající platformu PPE.
V květnu minulého roku přiznal tehdejší generální ředitel Porsche Oliver Blume, že vývoj elektrických modelů řady 718 se zkomplikoval, zejména po krachu švédské společnosti Northvolt, která měla dodat bateriové články pro zmíněné vozy.
Nové vedení věří benzinu
Ani nový generální ředitel Michael Leiters, který na přelomu roku bývalého šéfa Olivera Bluma nahradil, nepřinesl dobré zprávy pro plně elektrickou verzi sportovních modelů.
Právě nové vedení z důvodu zpoždění ve vývoji a rostoucích nákladů celého projektu prý uvažuje o úplném zrušení elektrických modelů pro novou generaci. Uvedla to agentura Bloomberg s odkazem na interní zdroje v automobilce.
Oficiální vyjádření zatím Porsche nevydalo, ale vzhledem k poklesu prodejů v Číně a zvyšujícím se provozním nákladům na změnu strategie s vývojem elektromobilů je možné, že uložit elektrické verze do šuplíku by se mohlo stát realitou.
Zdroj: Bloomberg