Škoda má nového šéfa designu interiéru. Působil v Niu, Kie či u Pininfariny

V pondělí 3. června do funkce vedoucího designu interiéru nastoupil l Chan Park. Tento absolvent prestižní Royal College of Art přichází do české automobilky s bohatými zkušenostmi z několika významných automobilových značek. Hned po dokončení magisterského studia v roce 2007 Park zamířil do italské společnosti Pininfarina.

V lednu 2009 přešel do společnosti Kia Europe v Německu, kde měl na starosti design interiéru několika projektů. Ve společnosti Mercedes-Benz AG postoupil na pozici seniorního designéra interiéru a v letech 2013 až 2021 se vypracoval na seniorního designéra v Audi AG. Do Škodovky přechází z čínské automobilky Nio, která se specializuje na elektromobily. Kromě minimalistického přístupu k designu se Park zaměří na zlepšení společného souznění řidiče a vozu.

Jeho předchůdce Peter Olah přebírá novou funkci v týmu Škoda Design a bude zodpovědný za pozici Art Direction – One Design Identity. Ve své nové pozici bude mít na starosti definování a dohled nad ucelenou 360° strategií designu včetně filozofie, stylu a výzkumu budoucích trendů.

Olah se v posledních letech věnoval také navrhování trofejí pro mistrovství světa v hokeji a slavnou Tour de France, jejímiž dlouholetými partnery mladoboleslavská automobilka je.