Škoda Octavia RS 2.0 TSI DSG 120 let Motorsport – Skvělá oktávka, slabší er-eso?

Škoda si loni připomínala 120 let od chvíle, kdy se vrhla do světa motoristického sportu. Součástí oslav je také Octavia RS ve verzi 120 let Motorsport.

Design, interiér

Jde o klasický akční model s bohatší výbavou za zvýhodněnou cenu - prý v hodnotě 175.900 Kč, ovšem jen za 110.000 Kč navíc. Na palubě už v základu najdeme sportovní ergonomická sedadla s masážní funkcí, audio systém Canton, adaptivní podvozek, dojezdovou rezervu a balíček asistované jízdy 2.0 Top.

A myslelo se také na design. Škoda pro výroční Octavii RS připravila dvě nové a velice nápadné barvy karoserie - křiklavý lak pojmenovaný „Zelená Mamba“, který je bez příplatku, a oranžový odstín Phoenix (známý z Fabie), ten už je za příplatek. V nabídce však zůstaly i standardní laky dostupné pro běžné verze „er-esa“.

K autu ještě patří 19palcová černá leštěná kola Altair a černě lakované koncovky sportovního výfuku. Testovaný exemplář ovšem dorazil se zimním obutím, které tvořila 18palcová kola Comet a pneumatiky o rozměru 225/45 (u devatenáctek 225/40).

Musím říct, že „náhradní“ ráfky Comet mě zrovna nenadchly, až moc mi připomínají známé disky Dotz Hanzo, jejichž design mě nikdy neoslovoval. A když už jsem naťukl vzhled, nebere mě ani mamba. Je to ale samozřejmě jen můj názor, během testu jsem potkal několik lidí, jimž se jedovatá zelená líbila.

Ach jo, to ovládání

Že je čtvrtá generace Octavie prostorná a má velký kufr, to dávno víme. S dovolením bych tedy praktickou stránku přešel a zaměřil se na vyloženě řidičské záležitosti. Třeba na pozici za volantem, která mě mile překvapila. Sedět se dá totiž příjemně nízko, navíc se povedly samotné sedačky, sympatickým způsobem kombinující komfort a boční vedení pro oporu v zatáčkách. Příjemná je i masážní funkce, volant (s vyhříváním) hezky padne do dlaní, líbil se mi také dobře čitelný digitální přístrojový panel nebo head-up displej. A z útulně působící kabiny je navíc skvělý výhled. V er-esu je prostě spousta věcí správně.

Jenže také jsem narazil na řadu podivností, které jednoduše nechápu. Všechny se týkají koncepce ovládání, infotainmentu a elektroniky. Octavia RS samozřejmě dostala minimalistický interiér s obrovskou dotykovou obrazovkou a velice skromným počtem tlačítek, která slouží jako zkratky k některým funkcím. Ale je to pořád málo.

Po drtivou většinu času je tak řidič odkázán na trefování se prstem za jízdy do malých ploch na displeji. Ano, jasně, stejně to mají i jiná auta, jenže ve Škodě (a ve Volkswagenu) minimalisticky-digitální koncept dotáhli do podoby, která umí naštvat.

Samotný infotainment přitom vypadá na první pohled moc hezky, má krásnou grafiku a nabízí spoustu funkcí a vychytávek. Ale do auta se podle mě nehodí. Různé animace, obrázky a někdy až příliš rozvětvené nabídky ovládání spíš komplikují a zdržují, ještě horší je uživatelská (ne)přívětivost.

Představte si třeba mrazivé ráno. Sednete do auta a první krok, který chcete udělat, je pustit si vyhřívání čelního skla (součást standardní výbavy), abyste se zbavili námrazy na okně. Pak si přidat topení, zapnout vyhřívání sedadel a možná přeladit rádio, nebo pustit vlastní hudbu. A tohle všechno musíte zvládnout na displeji. Problém je v tom, že infotainment často najíždí velice dlouho a nespolupracuje.

Za velký prohřešek proti ergonomii považuji zejména skutečnost, že vlastní tlačítko nemá právě vyhřívání předního okna. Musíte se dostat do nabídky klimatizace, pak přepnout do další nabídky, v níž se budete trefovat se zmrzlýma rukama na malou ikonku.

Teplotu topení zase regulujete malými ploškami v rozích displeje. A kdybyste třeba chtěli druhým prstem přehmátnout a zapnout současně ohřev sedačky, neuspějete, dva dotyky naráz obrazovka v takovém případě nezvládne. Musíte jedno po druhém. A pokud se systém zrovna seká, je to občas k vzteku.

Když už si konečně nastavíte tyhle věci, ještě není vyhráno. Z důvodů, které popíšu v části motoru, je pravděpodobné, že si budete chtít aktivovat vlastní jízdní režim. Potom vypnout systém stop- start. A také asistent, který vůz udržuje v jízdním pruhu. Ve městě totiž umí být velice otravný a v dešti si někdy dělá, co chce – a bohužel se aktivuje automaticky po každém nastartování.

Před odjezdem prostě strávíte i desítky sekund nastavováním.

Můžete namítnout, že řadu věcí lze doladit nebo povypínat až během jízdy. Máte pravdu, ale ani to není ideální, dotykové ovládání totiž opravdu výrazně odvádí pozornost od řízení a sledování provozu. A také se v něm velice často chybuje, snadno vám ujede prst, takže některé záležitosti budete muset opakovat. Akorát se zbytečně naštvete...

Vyloženě tragické pak je zadávání cíle do navigace, odezva systému na stisk znaků dotykové klávesnice je až ostudně pomalá.

Ale jsou tu i jiné přehmaty. Pamatujete si, jak jsem psal o příliš rozvětvených nabídkách? Nerozumím například tomu, proč se do nastavení zvuku nelze dostat přímo z aplikace rádia nebo médií, musíte zpět do hlavního menu (samozřejmě dotykem na displej) a najít ikonu pro přístup k ovládání kvality audia. Zjednodušit by se podle mě dalo i nastavovaní ambientního osvětlení nebo displejů.

A pak je tu stabilita systému. Jednou se mi například během jízdy stalo, že oba displeje zčernaly a palubní systém se samovolně restartoval. Jel jsem naštěstí „v domácím prostředí“, ale říkal jsem si, co by se mohlo stát, kdybych se zrovna spoléhal na pokyny navigace nebo využíval automatické parkování.

K prakticky povinnému vypínání asistenta, který udržuje vůz v jízdním pruhu, se brzy přidala také pravidelná deaktivace systému Front Assist. Front Assist je bezpečnostní pomocník, který by vás měl upozornit na hrozící kolizi a v případě, že nereagujete, donutí vůz bez vašeho přičinění zabrzdit. Během testu mi auto „zašlápl“ dvakrát (a to nepočítám množství chybových hlášek systému, že zrovna nefunguje, nebo spíš děsivá a velmi předčasná upozornění, že bych mohl nabourat - i přes nastavení pozdní výstrahy), pokaždé bezdůvodně. Jednou při parkování v noci, kdy měl zřejmě pocit, že couvám do nějaké překážky (žádná tam nebyla). To bych mu ještě odpustil, nestalo se nic hrozného, jen to bylo nepříjemné.

Horší bylo, když Octavia zničehonic prudce zastavila v podzemních garážích obchodního centra. Naprosto k tomu nebyl důvod. To mě fakt vyděsilo, a byl jsem moc rád, že za mnou nikdo nejel. Díky tomu se stalo jen a pouze to, že na mě lidé putující ke svým autům nebo za nákupy koukali jak na debila.

Tahle zkušenost mě každopádně tak vystrašila, že jsem Front Assist ve městě raději vypínal.

Tak asi tolik k ovládání, infotainmentu a elektronice. Podle mě je prostě současná cesta Škody a Volkswagenu v tomto ohledu nešťastná. Jasně, časem jsem si trochu zvykl a naučil se, kdy, co a jak a už skoro nenadával (jednoduše jsem otupěl), ale když jsem pak z Octavie přesedl do čtyřkového BMW, které má takřka k dokonalosti dotaženou ergonomii ovládání, došlo mi, že tomuto „zlu“ nesmím ustupovat a že proti němu musím(e) bojovat. Takže dotykové ovládání v této komplikované podobě opravdu ne, prosím…

Jistou alternativou pak samozřejmě může být Android Auto nebo Apple CarPlay, to je pravda.