Škoda prodlouží výrobu fabie, kamiqu a scaly. Důvod nepřekvapí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škoda Auto prodlouží výrobu modelů Fabia, Kamiq a Scala do konce desetiletí. Důvodem je i pomalejší přechod na elektromobilitu proti předpokladům a velká poptávka ve světě. Podle původních očekávání automobilky měla být výroba ukončena dříve, ale transformace na elektromobilitu nepostupuje tak rychle. Výroba modelů Kodiaq, Superb a Octavia bude pokračovat i po roce 2030, řekl Seznam Zprávám v rozhovoru šéf Škody Auto Klaus Zellmer.

Důvody pomalejšího přechodu na elektromobilitu jsou podle Zellmera mimo jiné ceny, nabíjecí infrastruktura, nálada spotřebitelů nebo jejich preference. „Spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu. I proto je opravdu důležité trefit se s modelem pod hranici 20.000 eur (v přepočtu půl milionu korun). Když se ale podíváte na model Fabia, v některých evropských zemích začíná na 15.000 až 16.000 eurech. To je stále čtvrtinový rozdíl proti nejlevnějšímu plánovanému elektromobilu,“ řekl webu šéf automobilky.

Video se připravuje ...

Bateriové elektromobily jsou proti autům s konvenčním pohonem dražší, důvodem jsou především ceny surovin a zejména baterií. „Čtyřicet procent ceny elektromobilu tvoří baterie,“ doplnil Zellmer. Strategií automobilky bude i představení městského crossoveru Škoda Epiq v příštím roce s cenou kolem 25.000 eur, tedy 600.000 korun. „To je rozumná nabídka za kompaktnější městské SUV. Jsem přesvědčen, že tento vůz změní pravidla hry," dodal šéf Škoda Auto.

Zellmer také v rozhovoru řekl, že by si nevsadil na konec spalovacích motorů v roce 2035, nicméně pro automobilku je to plánovací předpoklad. „Mě upřímně ale neděsí to, že rok 2035 bude znamenat konec prodeje nových vozů se spalovacími motory. Daleko větší strach mám z toho, co se stane se všemi auty se spalovacími motory, která budou stále na trhu. Nemáme pro ně řešení, které by snižovalo emise CO 2 ," řekl šéf Škody Auto. Pokud se legislativa ze současného roku 2035 posune, bude podle něj záležet na tom, jak budou reagovat spotřebitelé.